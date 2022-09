Jetzt sollten die Alarmglocken läuten, wenn das zweitgrößte Haushaltsgeräteunternehmen der Welt einen Nachfrageeinbruch meldet

Der schwedische Haushaltsgerätehersteller Electrolux AB hat ein Kostensenkungsprogramm angekündigt, nachdem er einen Einbruch der Nachfrage nach seinen Haushaltsgeräten in Europa und den USA gemeldet hat.

Der nach Whirlpool zweitgrößte Hausgerätehersteller der Welt erklärte, dass „die Marktnachfrage nach Kerngeräten in Europa und den USA im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal deutlich schneller zurückgegangen ist, was auf die Auswirkungen der hohen Inflation auf den Kauf von langlebigen Konsumgütern und das geringe Verbrauchervertrauen zurückzuführen ist.“

Er stellte fest: „Die hohen Lagerbestände der Einzelhändler haben die Auswirkungen der nachlassenden Verbrauchernachfrage noch verstärkt.“

Bedenken Sie, dass die Einzelhändler einen massiven Überschuss an Konsumgütern auf Lager haben.

Electrolux warnte, dass eine Kombination aus gestörten Lieferketten das Unternehmen unter Druck gesetzt hat, das im dritten Quartal voraussichtlich einen noch größeren operativen Verlust ausweisen wird.

In Kombination mit Ungleichgewichten in der Lieferkette, die zu erheblichen Ineffizienzen in der Produktion und erhöhten Kosten führen, wird erwartet, dass der Gewinn der Gruppe im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 deutlich zurückgehen wird, auch ohne die einmaligen Kosten für den Ausstieg aus dem russischen Markt. Dies ist hauptsächlich auf Europa und Nordamerika zurückzuführen. Es wird erwartet, dass der Geschäftsbereich Nordamerika im dritten Quartal einen operativen Verlust ausweisen wird, der den Verlust des zweiten Quartals noch übertrifft.

Die nachlassende Verbrauchernachfrage, der Aufbau von Lagerbeständen bei den Einzelhändlern und die zunehmenden Verluste des schwedischen Unternehmens zwangen den Vorstand, „ein konzernweites Kostensenkungsprogramm einzuleiten, das sowohl variable als auch strukturelle Kosten betrifft.“ Electrolux erklärte mehr über die Kostensenkungen:

Das Programm, das sofort beginnt, wird sich auf die Reduzierung der variablen Kosten konzentrieren, mit besonderem Augenmerk auf die Beseitigung von Kostenineffizienzen in unserer Lieferkette und Produktion. Die strukturellen Kostensenkungen werden in erster Linie in Europa und Nordamerika stattfinden und beinhalten Priorisierungs- und Effizienzmaßnahmen, die die jüngsten organisatorischen Veränderungen, die am 1. Juli in Kraft getreten sind, nutzen. Die Maßnahmen umfassen die Steigerung der Produktivität im operativen Bereich sowie die Optimierung des F&E-Portfolios, der Verwaltung und der Vertriebs- und Marketingaktivitäten.