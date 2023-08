Google und menschliche Kontrolle

Was ist aus unserer Gesellschaft geworden? Eine Mischung aus Ekel, schlechter Erziehung, Unfähigkeit und Nachlässigkeit, alles im Namen des „Wandels“.

Die Menschen heiraten später, und selbst dann wagen nur wenige diesen Schritt, die Geburtenrate sinkt. Hinzu kommt, dass die öffentlichen Schulen den Kindern nicht mehr das gesammelte Wissen und die zivilisatorische Weisheit der Vergangenheit vermitteln, sondern im Gegenteil in Bildung und Kultur die Vorliebe für geschichtliche Ablehnung zugenommen hat. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Kuratoren Kunst „kontextualisieren“, lokale Stadtverwaltungen auf Geheiß von NGOs Statuen abreißen, Universitäten Gebäude umbenennen und Verlage Bücher zensieren.

Die Technologie hat die Dummheit verstärkt. Wir alle sind zu Ladestationen für unsere Smartphones geworden, die nichts anderes tun, als unsere geistige Energie durch ständige Ablenkung und eine nahezu nutzlose Informationsüberflutung zu verbrauchen. Das Arbeiten von zu Hause aus über Videokonferenzen schränkt die menschliche Interaktion ein, und gezielte Werbung (durch die fein abgestimmten Algorithmen von Google und die politisch geschichteten sozialen Medien) blockiert die Verbreitung neuer, potenziell nützlicher Ideen.

Wir verkriechen uns in unseren privaten Höhlen, starren in die Dunkelheit, blinzeln auf einen blauen LED-Bildschirm und sehen flimmernde Bilder, die uns nicht weiterhelfen.

Wenn wir tiefer graben, erkennen wir, dass die Muster hinter der künstlichen Intelligenz eine warnende Parabel auf diese größeren kulturellen Entwicklungen sind. Programme wie ChatGPT, die fehleranfällige Skripte verwenden (offensichtlich sind es Programme, die von Menschen editiert werden!), lernen nebenbei, korrigieren blitzschnell, akzeptieren aber die gleiche KI-generierte Nachricht. Und das vorhersehbare Ergebnis dieser Rückkopplungsschleife ist die Art von Nivellierung, die wir in unseren Institutionen gesehen haben.

Anstatt besser zu werden, wird das IT-Produkt von Jahr zu Jahr schlechter.

Kulturelle Erschöpfung, sozialer Rückzug und eine allgemeine Schwächung der Lebenskräfte sind der praktische Ausdruck eines Willens zum Nichts.

Für diesen geistigen Zustand gibt es einen Namen: Nihilismus. Der Nihilismus ist insofern dämonisch, als der Wille zum Nichts eine andere Lebenskraft ist. Wir sehen, dass es heute einfacher und wirtschaftlicher ist, abzureißen als zu bauen. Aber die Zerstörung ist dramatisch und erzeugt mit relativ wenig Energie die Illusion von Vitalität. Und wer, selbst der Nihilist, möchte sich in dieser apokalyptischen Zeit nicht wenigstens ein bisschen lebendig fühlen?

Heutzutage machen sich die Menschen zu viele Sorgen darüber, was andere über sie denken. Das Einzige, was wir kontrollieren können, ist uns selbst, und selbst das ist in Gefahr, weil sich die Mensch-Maschine-Grenze verschiebt und der Transhumanismus auf dem Vormarsch ist. Sie sprechen von „Influencern“, aber niemand sagt, dass diese Leute nichts anderes tun, als nach Popularität zu streben, und das nur, weil sie versuchen, Macht und Geld zu erlangen. Leider handelt es sich dabei um eine echte Manipulationstaktik der Gesellschaft, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. In der heutigen modernen Zeit ist es sehr einfach, ein „Influencer“ zu werden, da man sich mit einem Klick verbinden und alles teilen kann, was einem gerade durch den Kopf geht. In Wirklichkeit bringt dieser Trend nur Menschen hervor, die lügen,

Sich zu sehr um die Meinung anderer zu kümmern und von Geld und Ruhm besessen zu sein, ist das Rezept für eine langfristige Katastrophe. Es wird zu Depressionen und Angstzuständen führen, wie die Geschichte gezeigt hat, denn der moderne Mensch leidet unter mehr Störungen als seine Vorfahren.