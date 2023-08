Die National Security Agency (NSA), eine streng geheime Behörde, die an der Spitze der amerikanischen elektronischen Spionage steht, hat ihren Mitarbeitern eine neue Richtlinie auferlegt.

Darin wird betont, dass ausländische Spionageziele mit „Würde und Respekt“ behandelt werden müssen. Die Anweisung gilt in erster Linie für die Abteilung, die für die geheime Überwachung und globale Datensammlung zuständig ist, die berüchtigte Signals Intelligence oder SIGINT-Abteilung.

Wie The Intercept berichtet, heißt es in der internen Anweisung, die in den heißen Sommertagen veröffentlicht wurde: „In Anerkennung der Tatsache, dass SIGINT-Aktivitäten berücksichtigen müssen, dass alle Menschen mit Würde und Respekt behandelt werden sollten, unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Aufenthaltsort“. Dieser Brief wurde vom geschätzten NSA-Direktor, General Paul Nakasone, verfasst, der die Doktrin, Menschen mit Würde und Respekt zu behandeln, dreist den Elementen der Massenüberwachung gegenüberstellte. Ein Konzept, das den grundlegenden Menschenrechten und der Demokratie fundamental widerspricht.

Diese faszinierende Direktive wurde in erster Linie als hohler Versuch der NSA angesehen, nicht nur ihre europäischen Verbündeten zu beschwichtigen, sondern auch Kritiker im eigenen Land, mitten in einer laufenden Kongressdebatte über weitreichende Überwachungsmöglichkeiten. Viele halten es jedoch für bizarr, von einem Geheimdienst, der für illegale Spionage bekannt ist, zu erwarten, dass er sich an die Prinzipien von Respekt und Würde hält.

Die einhellige Ablehnung von Vorschlägen, die die USA verpflichten würden, für den Zugang zu bestimmten Informationen über Amerikaner einen Haftbefehl einzuholen, ist ein beunruhigender Trend im Kontext der Folgen des 11. September.

Obwohl die Diskussionen über das Gesetz, das diese Maßnahmen erlaubt, bisher nicht abgeschlossen sind, weisen Kritiker darauf hin, dass die Überwachungsbefugnisse der Regierung enorm zugenommen haben, ohne dass es eine nennenswerte Kontrolle oder Gegenkontrolle gibt.