Senator Mitt Romney hält den Krieg in der Ukraine für eine hervorragende Investition. Er koste die Vereinigten Staaten weniger als fünf Prozent ihres Verteidigungsbudgets und kein einziger Amerikaner komme in einem Leichensack nach Hause, sagt er in einem Video, das er auf X veröffentlicht hat.

Er fuhr fort: „Die Ukrainer kämpfen heldenhaft gegen Russland, das 1.5000 Atomwaffen auf uns gerichtet hat. Wir schwächen und vernichten also das russische Militär für einen sehr geringen Betrag im Vergleich zu dem, was wir für den Rest der Verteidigung ausgeben.“

Tatsächlich scheint Romney stolz darauf zu sein, dass die Ukraine für die politischen Ziele der USA große Opfer bringt.

„Wirklich, ich kotze auf die Leute, die das wissentlich fördern“, antwortet der Neurologe Jan Bonte. „Es wird bis zum letzten Ukrainer gekämpft“.

The single most important thing we can do to strengthen America relative to China is to see Russia defeated in Ukraine. A weakened Russia deters the CCP's territorial ambition, and halts Putin's vision of reestablishing the old Soviet Union. Supporting Ukraine is in our interest. pic.twitter.com/X21GGs0lTW