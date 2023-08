Polizei fährt durch Blockade! So werden Klimaextremisten in Nevada behandelt.

Die Stammespolizei ging am Sonntag aggressiv gegen eine Gruppe antikapitalistischer Klimagegner vor, die die Straße zum Burning Man in Nevada blockierten.

Etwa sechs Aktivisten von Seven Circles und Extinction Rebellion schlossen sich in einem Anhänger mitten auf der Straße ein, als Ranger des Pyramid Lake Paiute Tribal Police Department von Nevada direkt durch ihre Blockade fuhren und die Demonstranten zum Teufel schickten, während sie schluchzend „Wir sind gewaltfrei“ riefen, berichtet die Daily Mail.

Ein anderer ist zu hören, wie er einen Demonstranten fragt: „Wer hat die Waffe?“, woraufhin die Demonstranten antworten: „Wir haben keine Waffen, wir sind Umweltschützer“.

Die Guardian-Journalistin Michelle Hooq behauptete in den sozialen Medien, die Ranger seien zu dem Protest gekommen, nachdem sie einen Anruf erhalten hatten, dass „jemand in der Menge auf die Aktivisten schießen würde“.

DailyMail.com erhielt nicht sofort eine Antwort auf eine Anfrage zur Stellungnahme von Extinction Rebellion, Seven Circles oder der PLPTPD.

Einer der Ranger fuhr mit seinem Polizeifahrzeug durch die Blockade der Aktivisten.

#BREAKING "I'm gonna take all of you out!" – Nevada Rangers ram through climate protest blockade, point a gun at an activists as they smash them onto the ground for arrest after group @7seven_circles shut down BURNING MAN



Video by @ScooterCasterNY Desk@freedomnews.tv to license pic.twitter.com/Z3Bvknx8ES