Googles „privates“ COVID-Tracking ist doch nicht so privat

In dem Bemühen, den Regierungen bei der Verfolgung der Coronavirus-Ausbrüche zu helfen, veröffentlichten Apple und Google im April 2020 ihre Frameworks zur Kontaktverfolgung. Damals versprachen beide Firmen, dass die Nutzerdaten privat bleiben würden. Aber eine Watchdog-Gruppe, AppCensus, fand heraus, dass das nicht der Fall war.

Google und Apple sagten anfangs, dass die Nutzerdaten nur mit Gesundheitsbehörden geteilt würden, was Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt dazu ermutigte, Kontakt-Apps herunterzuladen, die von beiden Big-Tech-Riesen entwickelt wurden.

AppCensus-Forscher entdeckten eine Datenschutzlücke in der Android-Version der Kontaktverfolgungstools. Sie informierten Google darüber, jedoch ohne Erfolg. Selbst nachdem Joel Reardon, Mitbegründer und forensischer Leiter von AppCensus, sagte, dass es sich um einen „offensichtlichen Fix“ handele, habe Google nicht gehandelt, sagte er.

Das Hauptproblem ist, dass vorinstallierte System-Apps wie Samsung Browser auf Android-Geräten von Samsung oder MotoCare auf Android-Geräten von Motorola in der Lage sind, auf sensible, private Informationen zuzugreifen, die in Systemprotokollen von Apps zur Kontaktverfolgung gespeichert sind, sagte Reardon und fügte hinzu, dass Hunderte von vorinstallierten Apps diese Systemprotokolle immer noch lesen können.

„Sie sammeln tatsächlich Informationen, die verheerend für die Privatsphäre von Menschen sein würden, die die Kontaktverfolgung nutzen“, sagte er.