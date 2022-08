Griechenland führt digitale ID-Brieftasche ein

Griechenland führt eine digitale ID-Brieftasche mit QR-Code (Gov.gr Wallet) als Ersatz für physische Kopien von Personalausweisen und Führerscheinen ein.

„Nach dem Betreten der Anwendungsumgebung kann der Bürger mit wenigen Klicks die digitale Kopie seines Personalausweises und/oder Führerscheins erstellen und speichern“, erklärt das griechische Ministerium für digitale Verwaltung.

„Zunächst wählt man aus, welches Dokument man ausstellen möchte, und dann erhält man per SMS ein Einmalpasswort, das man nun in die Anwendung eingibt. Unmittelbar danach wird das Dokument erstellt und ist dann in der Anwendung sowie in der Brieftasche des Mobiltelefons gespeichert.“

Nach Angaben des Ministeriums wird die Echtheit der digitalen Ausweiskopien mit Hilfe von QR-Codes überprüft, die Beamte in verschiedenen Ämtern und städtischen Gebäuden sowie an den Eingängen zu Konzerten, Flugzeugen usw.“ einscannen können.

„Nachdem der Bürger der Überprüfung zugestimmt hat, erscheint auf dem Bildschirm der Anwendung ein sechsstelliger Code, den er dem Kontrolleur diktieren oder zeigen muss, der ihn wiederum auf seinem eigenen Gerät eingibt.

„Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, werden die Daten der digitalen Kopie einmalig und nur auf dem Gerät des Kontrolleurs angezeigt, ohne die Möglichkeit, sie zu speichern.“

Während es scheint, dass die Brieftasche nur als Ersatz für Führerscheine und andere grundlegende ID-Karten verwendet wird, erklärt die Regierung, dass sie beabsichtigt, die Brieftasche zu erweitern, um allumfassend zu sein.

„In Zukunft werden weitere Dokumente in die Anwendung aufgenommen, wie z.B. Registrierungsdetails, Details zur Zahlung der Registrierungsgebühr, Ergebnisse der technischen Fahrzeuginspektion (VOT) und Datum der nächsten Inspektion, Versicherungsdetails usw.“, schreibt das griechische Ministerium für digitale Verwaltung.

Der Minister für digitale Verwaltung, Kyriakos Pierrakakis, erklärte außerdem, dass die Regierung „ab dem 1. Oktober ein System für Banken und Telekommunikationsanbieter sowie für Behörden, die eine Identifizierung des Benutzers verlangen, einrichten wird. Anstelle von Kopien des Personalausweises wird eine digitale Spur erstellt, wodurch ein digitaler Nachweis für etwas geschaffen wird, das in physischer Form nur schwer zu erbringen war.“