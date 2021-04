Grippeschutzimpfung ist mit höherer COVID-Todesrate verbunden

mercola.com

Impfstoffe können in einigen Fällen schwerwiegendere Erkrankungen auslösen, wenn sie einem nicht verwandten Virus ausgesetzt sind, und zwar durch einen Prozess, der als Virusinterferenz bekannt ist

Es wurde festgestellt, dass die Virusinterferenz während der Schweinegrippe-Pandemie 2009 im Spiel war. Der saisonale Grippeimpfstoff erhöhte das Risiko, an der pandemischen H1N1-Schweinegrippe zu erkranken, und führte zu schwereren Krankheitsverläufen

Forscher haben auch herausgefunden, dass gegen Grippe geimpfte Militärangehörige anfälliger für eine nicht spezifizierte Coronavirus-Infektion waren als ungeimpfte Kameraden

Eine Datenanalyse vom Oktober 2020 fand einen positiven Zusammenhang zwischen COVID-19-Todesfällen und Influenza-Impfraten bei älteren Menschen weltweit. Gebiete mit den höchsten Impfraten hatten auch die höchsten COVID-19-Todesraten

Mögliche Erklärungen sind eine reduzierte Immunität gegen SARS-CoV-2 durch einen unbekannten biologischen Mechanismus und eine virale Interferenz, die eine reduzierte unspezifische Immunität verursacht

Eine Frage, die sich seit der Massenimpfkampagne gegen die pandemische H1N1-Schweinegrippe im Jahr 2009 hartnäckig hält, ist die Frage, ob die Impfung gegen saisonale Influenza die Pandemie-Infektionen verschlimmern oder verstärken könnte.

Zu Beginn der COVID-19-Pandemie bestätigte Dr. Michael Murray, Naturheilkundler und Autor, was Judy Mikovits, Ph.D., in ihrem zweiten Interview mit mir sagte, nämlich dass saisonale Grippeimpfungen zu der dramatisch erhöhten COVID-19-Mortalität in Italien beigetragen haben könnten. In einem Blogbeitrag wies er darauf hin, dass Italien im September 2019 einen neuen, wirksameren Typ von Grippeimpfstoff, genannt VIQCC, eingeführt hatte:

„Die meisten verfügbaren Grippeimpfstoffe werden in embryonierten Hühnereiern hergestellt. VIQCC wird jedoch nicht aus Eiern, sondern aus kultivierten tierischen Zellen hergestellt und hat dadurch einen stärkeren ‚Boost‘ für das Immunsystem.

VIQCC enthält außerdem vier Virustypen – 2 Typ-A-Viren (H1N1 und H3N2) und 2 Typ-B-Viren.3 Es sieht so aus, als ob dieser ‚Super‘-Impfstoff das Immunsystem so beeinflusst, dass er die Infektion mit Coronaviren durch Virusinterferenz verstärkt.

Impfstoffe und die Beeinflussung auf Viren

Die Art der Virusbeeinflussung, auf die sich Murray bezog, wurde bereits bei der Schweinegrippe-Pandemie 2009 nachgewiesen. Eine 2010 in PLOS Medicine veröffentlichte Studie unter der Leitung von Dr. Danuta Skowronski, einer kanadischen Influenza-Expertin des Centre for Disease Control in British Columbia, fand heraus, dass der saisonale Grippeimpfstoff das Risiko von Menschen, an der pandemischen H1N1-Schweinegrippe zu erkranken, erhöht und zu schwereren Krankheitsverläufen führt.

Menschen, die während der Grippesaison 2008-2009 den trivalenten Grippeimpfstoff erhielten, hatten ein 1,4- bis 2,5-mal höheres Risiko, sich im Frühjahr und Sommer 2009 mit der pandemischen H1N1-Grippe zu infizieren, als diejenigen, die nicht gegen die saisonale Grippe geimpft wurden.

Um die Ergebnisse zu überprüfen, führten Skowronski und andere Forscher eine Folgestudie an Frettchen durch. Ihre Ergebnisse wurden 2012 auf der Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy vorgestellt. Zu dieser Zeit kommentierte Skowronski die Ergebnisse ihres Teams gegenüber MedPage Today:

„Möglicherweise gibt es einen direkten Impfstoff-Effekt, bei dem der saisonale Impfstoff einige kreuzreaktive Antikörper induzierte, die das pandemische H1N1-Virus erkannten, aber diese Antikörper waren auf einem niedrigen Niveau und waren nicht wirksam bei der Neutralisierung des Virus. Anstatt das neue Virus abzutöten, erleichtern sie möglicherweise sogar sein Eindringen in die Zellen.“

Insgesamt fanden fünf Beobachtungsstudien, die in mehreren kanadischen Provinzen durchgeführt wurden, identische Ergebnisse. Diese Ergebnisse bestätigten auch vorläufige Daten aus Kanada und Hongkong. Wie der australische Experte für Infektionskrankheiten, Professor Peter Collignon, gegenüber ABC News erklärte:

„Es sind einige interessante Daten verfügbar geworden, die darauf hindeuten, dass man, wenn man mit dem saisonalen Impfstoff geimpft wird, einen weniger breiten Schutz erhält, als wenn man eine natürliche Infektion bekommt …

Es kann sein, dass wir uns perverserweise darauf einrichten, dass, wenn etwas wirklich Neues und böses auftaucht, Menschen, die geimpft wurden, tatsächlich anfälliger sind, als wenn sie diese natürliche Infektion bekommen.“

Grippeimpfung erhöht unspezifische Coronavirus-Infektion

Eine Studie die in der Ausgabe vom 10. Januar 2020 der Fachzeitschrift Vaccine veröffentlicht wurde, fand ebenfalls heraus, dass Menschen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine Form der Coronavirus-Infektion zu bekommen, wenn sie gegen Influenza geimpft wurden. Wie in dieser Studie mit dem Titel „Influenza Vaccination and Respiratory Virus Interference Among Department of Defense Personnel During the 2017-2018 Influenza Season:“

„Der Erhalt einer Influenza-Impfung kann das Risiko für andere Atemwegsviren erhöhen, ein Phänomen, das als Virus-Interferenz bekannt ist … Diese Studie zielte darauf ab, die Virus-Interferenz zu untersuchen, indem der Status der Atemwegsviren unter dem Personal des Verteidigungsministeriums basierend auf ihrem Influenza-Impfstatus verglichen wurde.“

Während die saisonale Influenza-Impfung nicht das Risiko für alle Atemwegsinfektionen erhöhte, war sie tatsächlich „signifikant mit unspezifizierten Coronaviren assoziiert“ (was bedeutet, dass SARS-CoV-2, das zum Zeitpunkt der Durchführung dieser Studie noch unbekannt war, nicht ausdrücklich erwähnt wurde) und mit humanen Metapneumoviren (hMPV10).

Zur Erinnerung: SARS-CoV-2 ist eines von sieben verschiedenen Coronaviren, von denen bekannt ist, dass sie beim Menschen Atemwegserkrankungen verursachen. Vier von ihnen – 229E, NL63, OC43 und HKU1 – verursachen Symptome, die mit einer Erkältung in Verbindung gebracht werden.

OC43 und HKU112 sind auch dafür bekannt, Bronchitis, akute Verschlimmerung von chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen und Lungenentzündung in allen Altersgruppen zu verursachen. Die anderen drei humanen Coronaviren – die in der Lage sind, schwerere Atemwegserkrankungen zu verursachen – sind SARS-CoV, MERS-CoV und SARS-CoV-2.

Service-Mitglieder, die während der Grippesaison 2017-2018 eine saisonale Grippeimpfung erhalten hatten, erkrankten mit 36 % höherer Wahrscheinlichkeit an einer Coronavirus-Infektion und mit 51 % höherer Wahrscheinlichkeit an einer hMPV-Infektion als ungeimpfte Personen.

Grippeimpfung mit höherer COVID-Todesrate verbunden

Am 1. Oktober 2020 veröffentlichte Professor Christian Wehenkel, ein wissenschaftlicher Redakteur von PeerJ, eine Datenanalyse in derselben Zeitschrift, in der er berichtet, dass er einen „positiven Zusammenhang zwischen COVID-19-Todesfällen und Influenza-Impfraten bei älteren Menschen weltweit“ gefunden hat.

Mit anderen Worten: Gebiete mit den höchsten Impfraten bei älteren Menschen hatten auch die höchsten COVID-19-Todesraten. Um fair zu sein, weist der Herausgeber darauf hin, dass Korrelation nicht unbedingt gleich Kausalität ist:

„Was soll das heißen? Ein Beispiel: In einigen Städten korreliert ein erhöhter Eisverkauf mit einer erhöhten Mordrate. Das heißt aber nicht, dass, wenn mehr Eis verkauft wird, auch die Mordrate steigt. Da ist ein anderer Faktor im Spiel – die Wettertemperatur.

In ähnlicher Weise sollte dieser Artikel nicht so verstanden werden, dass eine Grippeimpfung zu einem erhöhten Sterberisiko für eine Person mit COVID-19 führt, da viele verwirrende Faktoren im Spiel sein können (einschließlich zum Beispiel sozioökonomischer Faktoren).“

Das heißt, einer der Gründe für die Analyse war es, zu überprüfen, ob die Daten Berichte unterstützen würden, die behaupten, dass die saisonale Grippeimpfung negativ mit der COVID-19-Sterblichkeit korreliert ist – einschließlich einer Studie, die herausfand, dass Regionen in Italien mit höheren Impfraten bei Älteren niedrigere COVID-19-Sterblichkeitsraten hatten. „Eine negative Assoziation wurde erwartet“, schreibt Wehenkel in PeerJ. Aber das ist nicht das, was er gefunden hat:

„Entgegen den Erwartungen unterstützen die vorliegende weltweite Analyse und die europäische Subanalyse nicht die zuvor berichtete negative Assoziation zwischen COVID-19-Todesfällen (DPMI) [COVID-19-Todesfälle pro Million Einwohner] und IVR [Influenza-Impfrate] bei älteren Menschen, die in Studien in Brasilien und Italien beobachtet wurde“, schreibt der Autor.

„Um den Zusammenhang zwischen COVID-19-Todesfällen und Influenza-Impfung zu bestimmen, wurden verfügbare Datensätze aus Ländern mit mehr als 0,5 Millionen Einwohnern analysiert (insgesamt 39 Länder).

Um den Einfluss der IVR auf die COVID-19-Todesfälle genau abzuschätzen und die Auswirkungen von Störvariablen abzuschwächen, wurde ein ausgeklügeltes Ranking der Wichtigkeit verschiedener Variablen durchgeführt, das als Prädiktorvariablen die IVR und einige potenziell wichtige geografische und sozioökonomische Variablen sowie Variablen im Zusammenhang mit nicht-pharmazeutischen Interventionen einschloss.

Die Assoziationen wurden durch nicht-parametrische Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten und Random-Forest-Funktionen gemessen.

Die Ergebnisse zeigten eine positive Assoziation zwischen COVID-19-Todesfällen und IVR von Personen ≥65 Jahren. Es gibt einen signifikanten Anstieg der COVID-19-Todesfälle von östlichen zu westlichen Regionen der Welt. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um diese Ergebnisse zu erklären, und zusätzliche Arbeit an dieser Forschungslinie könnte zur Prävention von Todesfällen im Zusammenhang mit COVID-19 führen.“

Was könnte der Grund für den Zusammenhang zwischen Impfung und Sterblichkeit sein?

Im Diskussionsteil der Arbeit weist Wehenkel darauf hin, dass bisherige Erklärungen dafür, wie die Grippeimpfung die COVID-19-Todesfälle reduzieren könnte, durch die von ihm gesammelten Daten nicht unterstützt werden.

Der Influenza-Impfstoff kann die Influenza-Immunität auf Kosten einer reduzierten Immunität gegen SARS-CoV-2 durch einen unbekannten biologischen Mechanismus erhöhen … Alternativ … reduzierte unspezifische Immunität in den folgenden Wochen, wahrscheinlich durch Virus-Interferenz verursacht. ~ Professor Christian Wehenkel

Zum Beispiel zitiert er Untersuchungen, die den positiven Effekt der Grippeimpfung auf eine verbesserte Prävention von Influenza und SARS-CoV-2-Koinfektionen zurückführen, und eine andere, die nahelegt, dass der Grippeimpfstoff die SARS-CoV-2-Clearance verbessern könnte.

Diese Argumente „können die positive, direkte oder indirekte Beziehung zwischen den Grippeimpfungsraten und sowohl den COVID-19-Todesfällen pro Million Einwohner als auch der Todesfallrate, die in dieser Studie gefunden wurde, nicht erklären, was durch eine unvoreingenommene Rangfolge der Variablenbedeutung unter Verwendung von Random-Forest-Modellen bestätigt wurde“, sagt Wehenkel. (Random Forest bezieht sich auf einen bevorzugten Klassifizierungsalgorithmus, der in der Datenwissenschaft zur Modellierung von Vorhersagen verwendet wird.) Stattdessen bietet er die folgenden Hypothesen an:

„Der Influenza-Impfstoff könnte die Influenza-Immunität auf Kosten einer verminderten Immunität gegen SARS-CoV-2 durch einen unbekannten biologischen Mechanismus erhöhen, wie von Cowling et al. (2012) für nicht-grippale respiratorische Viren vorgeschlagen.

Alternativ könnte eine schwächere temporäre, unspezifische Immunität nach einer Influenzavirusinfektion diese positive Assoziation aufgrund der Stimulation der angeborenen Immunantwort während und für kurze Zeit nach der Infektion verursachen.

Personen, die die Influenza-Impfung erhalten hatten, waren zwar gegen Influenza, nicht aber gegen andere Virusinfektionen geschützt, was auf eine reduzierte unspezifische Immunität in den folgenden Wochen zurückzuführen ist, die wahrscheinlich durch die Virusinterferenz verursacht wurde.

Obwohl die bestehenden Adjuvantien in Humanimpfstoffen ein hohes Maß an Sicherheit aufweisen, sollten spezifische Adjuvantien in Influenza-Impfstoffen auch auf unerwünschte Wirkungen geprüft werden, wie z. B. zusätzlich erhöhte Entzündungsindikatoren bei COVID-19-Patienten mit bereits stark erhöhter Entzündung.

Das Grippeimpfstoff-Paradoxon

Da sich Wehenkels Analyse auf die Auswirkungen der Grippeimpfung auf die COVID-19-Mortalität bei älteren Menschen konzentriert, kann es nützlich sein, einen Blick auf die Informationen zu werfen, die auf einem Workshop der Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2012 präsentiert wurden. Auf Seite 6 der besagten Workshop-Präsentation erörtert der Referent „ein Paradoxon aus Trendstudien“, das zeigt, dass „die grippebedingte Sterblichkeit bei älteren Menschen in den USA zunahm, während die Durchimpfungsrate von 15 % auf 65 % stieg.“

Auf Seite 7 merkt er weiter an, dass bei diesem Anstieg der Impfquote ein Rückgang der Sterblichkeit um 35% zu erwarten wäre, wenn man davon ausgeht, dass der Impfstoff zu 60% bis 70% wirksam ist, die Sterblichkeitsrate aber stattdessen gestiegen ist, wenn auch nicht genau im Gleichschritt mit der Durchimpfungsrate.

Auf Seite 10 wird ein weiteres Paradoxon festgestellt. Während Beobachtungsstudien behaupten, dass der Grippeimpfstoff das Sterberisiko im Winter bei älteren Menschen um 50 % reduziert und die Durchimpfungsrate bei älteren Menschen von 15 % auf 65 % gestiegen ist, wurde bei älteren Menschen in den Wintermonaten kein Rückgang der Sterblichkeit beobachtet.

Wenn man bedenkt, dass ältere Menschen am ehesten an Grippe sterben und die Grippe für 5 bis 10 % aller Todesfälle im Winter verantwortlich ist, ist eine „50-prozentige Verringerung der Sterblichkeit einfach nicht möglich“, so der Referent. Er weist dann auf Studien hin, die eine Verzerrung in Studien zeigen, die die Wirksamkeit von Grippeimpfstoffen bei älteren Menschen schätzen. Wird diese Verzerrung bereinigt, ist die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Senioren entmutigend.

Interessanterweise weist das Dokument darauf hin, dass Immunologen seit langem wissen, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs bei älteren Menschen aufgrund der seneszenten Immunantwort, d.h. der natürlichen Abnahme der Immunfunktion, die mit dem Alter auftritt, gering ist. Das ist der Grund, warum die Influenza „trotz weit verbreiteter Grippeimpfprogramme ein bedeutendes Problem bei älteren Menschen bleibt“, stellt der Referent fest.

Alle COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungen melden

Ich glaube, dass die aktuellen COVID-19-„Impfstoffe“, die die mRNA-Gentherapie-Technologie verwenden, bei den meisten Menschen wahrscheinlich mehr Schaden als Nutzen anrichten. Es gibt viele Berichte über ältere Menschen in Pflegeheimen, die innerhalb von Stunden oder Tagen nach Erhalt des Impfstoffs sterben. Dies ist wahrscheinlich auf eine überwältigende Entzündungsreaktion zurückzuführen.

Wenn Sie älter und gebrechlich sind oder ein Familienmitglied haben, das älter ist und darüber nachdenkt, sich impfen zu lassen, würde ich Ihnen dringend raten, sich eingehender mit der verfügbaren Forschung zu befassen und die Statistiken über die Nebenwirkungen zu prüfen, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen.

Zu guter Letzt: Wenn Sie oder jemand, den Sie lieben, einen COVID-19-Impfstoff erhalten haben und unter Nebenwirkungen leiden, sollten Sie dies unbedingt melden.