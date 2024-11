Grönlands Oberflächentemperaturen sinken seit 20 Jahren – ein weiterer Schlag gegen das Klimaalarm-Narrativ

Weitere Beweise dafür, dass sich die Oberflächentemperaturen in Grönland seit etwa 20 Jahren abkühlen, hat eine Gruppe thailändischer Wissenschaftler und Mathematiker kürzlich veröffentlicht. Bei der Auswertung von 31 464 Satellitenaufzeichnungen aus den Jahren 2000 bis 2019 über das gesamte Gebiet stellten sie fest, dass die Durchschnittstemperatur um 0,11°C gesunken ist. Dies sei ein Hinweis auf eine „nicht signifikante Veränderung der LST [Landoberflächentemperatur]“. Der jüngste Beweis für eine tatsächliche Abkühlung in einem bedeutenden Teil der Arktis wird in wissenschaftlichen Kreisen keine Neuigkeit sein, da er frühere Erkenntnisse über den jüngsten Temperaturrückgang bestätigt. Aber die Information wird natürlich aus dem Mainstream herausgehalten, da sie Zweifel an der Hauptangst von Net Zero vor einem Anstieg des Meeresspiegels aufgrund des katastrophalen Abschmelzens des grönländischen Eisschilds aufkommen lässt.

Die thailändischen Autoren fanden heraus, dass die eisfreien Unterregionen Grönlands wärmer sind als die eisbedeckten Unterregionen – ein schwacher Trost für Alarmisten. Aber vielleicht auch nicht – die Autoren führten dies auf die „Bevölkerungsdichte“ zurück. Die städtische Hitze verfälscht wieder einmal die Temperaturdaten, sogar in Grönland. Die folgende Abbildung zeigt die Temperaturaufzeichnungen für alle Gebiete Grönlands.

Das Weltwirtschaftsforum berichtete kürzlich über eine Studie, die einen „totalen Zusammenbruch“ des grönländischen Eisschildes innerhalb weniger Monate vorhersagte. Diese Behauptung ist nur geringfügig lächerlicher als die Panikmache, die routinemäßig veröffentlicht wird, um die Bevölkerung in eine Massenpsychose zu versetzen, mit dem Ziel, eine kollektivistische Command-and-Control-Net-Zero-Lösung zu fördern. Die jüngste Farce um die COP in Baku hat gezeigt, dass die Verschwörung im Verborgenen agiert. Man will verhindern, dass sich die Welt mit Kohlenwasserstoffen entwickelt, und erfindet dann eine Reihe falscher Befürchtungen, wie das Verschwinden von Inselstaaten unter den Wellen. Jeder weiß, dass dies und die meisten anderen Befürchtungen falsch sind, wie Wissenschaftler bei zahlreichen Gelegenheiten bewiesen haben, aber das macht nichts. Man erfindet eine lächerliche zusammengesetzte Zahl – sagen wir 250 Milliarden Dollar pro Jahr oder 1,3 Billionen Dollar bis 2035 – und tut dann so, als könne man den Steuerzahlern das Geld aus der Tasche ziehen, obwohl das einzige Land, das sich das leisten könnte, im Januar die Partei verlässt.

All dies bedeutet, dass echte Versuche, die Wissenschaft rund um den Klimawandel zu erklären, in einer „feststehenden“ Erzählung stecken bleiben. Die Korallen am Great Barrier Reef können in Rekordmengen wachsen und das arktische Meereis kann sich über ein Jahrzehnt hinweg erholen. In der Zwischenzeit ziehen es die Mainstream-Medien und die Politik vor, sich an Figuren wie „Jim“ Dale zu orientieren, der aus dem Fenster schaut und jeden Windhauch auf menschliche Ursachen zurückführt.

Nirgendwo wird dieser Mangel an wissenschaftlichen Untersuchungen deutlicher als an den beiden Polen der Erde. Die Antarktis hat sich in 70 Jahren detaillierter Beobachtungen kaum erwärmt, während die Situation in der Arktis, wie wir sehen können, komplex und offen für viele Interpretationen ist. Die thailändischen Mathematiker halten sich hauptsächlich an ihre Statistiken und finden „keine Hinweise auf eine Erwärmung über eisfreien und eisbedeckten Gebieten“. Sie verweisen jedoch auf frühere Arbeiten einer Gruppe japanischer Wissenschaftler (Matsumura et al. 2021), die nahelegen, dass die Telekonnektion der zentralpazifischen El Niño Southern Oscillation eine „Schlüsselrolle“ bei den jüngsten Klimaveränderungen in der Arktis im Sommer gespielt hat.

Das Team von Matsumura stellte fest, dass sich der Rückgang des Grönlandeises und die Erwärmung in letzter Zeit verlangsamt haben. Es wird angenommen, dass die Rolle von El Niño auch zur jüngsten allgemeinen Erholung des arktischen Meereises beigetragen hat. Die Veränderungen um Grönland sind eher auf „natürliche Schwankungen als auf anthropogene Einflüsse“ zurückzuführen, schreiben die Wissenschaftler. „Die meisten Klimamodelle waren nicht in der Lage, die ungezwungene natürliche Variabilität über Grönland vernünftig zu simulieren“, fügen sie hinzu.

Wie wir sehen können, ist die Antarktis ein weiterer Ort, an dem es schwierig ist, eine berechtigte Angst zu verbreiten, da es seit Jahrzehnten keine Erwärmung mehr gibt. Befürchtungen über einen „Kipp-Punkt“ werden oft nach dem natürlichen Abschmelzen und dem Eisbruch in der westlichen Antarktis laut. Doch Ende letzten Jahres wies der Daily Sceptic auf eine Studie einer Gruppe internationaler Wissenschaftler hin, die eine signifikante Abkühlung in der gesamten Region feststellte. Die Studie wurde von der American Meteorological Society veröffentlicht und stellte einen Rückgang von 2°C in den 20 Jahren bis 2018 fest. Im Frühling betrug der Rückgang 1,84 °C pro Jahrzehnt, während die Wintertemperatur im selben Zeitraum um 1,19 °C sank. Wie üblich, wenn die Temperaturen sinken, wird die Kohlendioxid-Schuldzuweisung beiseite gelegt und nach Antworten in den natürlichen Klimaschwankungen gesucht. In diesem Fall wurde festgestellt, dass die Temperaturen in der äquatorialen Region des Ostpazifiks in den vergangenen 20 Jahren gesunken sind.

Auch hier ist nicht zu erwarten, dass die Klimamodelle viel Ahnung davon haben, was in der realen Atmosphäre passiert. Es heißt, es gebe „keine robuste Übereinstimmung“ zwischen den Modellen hinsichtlich der wichtigen Meerestemperaturen, die die Lufttemperatur in der westlichen Antarktis beeinflussen.