Größter Impfstoffhersteller der Welt investiert 333 Millionen Dollar in Großbritannien

Die Investition des Serum Institute of India in Großbritannien ist Teil eines größeren Pakets von £1 Milliarde ($1’388 Milliarden) an Investitionen indischer Unternehmen, die 6500 Arbeitsplätze in Großbritannien schaffen werden. Die Pläne des Impfstoffherstellers wurden von Boris Johnson vor seinen virtuellen Gesprächen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi am Dienstag enthüllt.

Der weltgrößte Impfstoffhersteller, das Serum Institute of India, wird 240 Millionen Pfund (333 Millionen Dollar) in Großbritannien investieren und könnte in Zukunft Impfstoffe in Großbritannien produzieren.

Das Büro des britischen Premierministers Boris Johnson machte diese Ankündigung Stunden vor wichtigen Gesprächen mit seinem indischen Amtskollegen Narendra Modi am Dienstag.

Die Investition des Serum-Instituts werde klinische Studien, Forschung und Entwicklung sowie „möglicherweise“ die Herstellung von Impfstoffen unterstützen, um Großbritannien und der Welt zu helfen, die Coronavirus-Pandemie und andere tödliche Krankheiten zu besiegen, sagte Downing Street.

„Serum hat in Großbritannien bereits mit Phase-1-Studien eines nasalen Ein-Dosis-Impfstoffs gegen das Coronavirus in Partnerschaft mit Codagenix INC. begonnen“, fügte Downing Street hinzu.

Das Serum Institute of India ist der größte Impfstoffhersteller der Welt und war führend bei der Herstellung der kostengünstigen Coronavirus-Impfung von AstraZeneca. SII stellt 60-70 Millionen AstraZeneca-Dosen pro Monat her, und es wird erwartet, dass diese Zahl bis Juli auf 100 Millionen ansteigt.

SII mit Sitz in Pune, einer Stadt in der Nähe von Mumbai, ist eine hochmoderne Produktionsstätte, die von Adar Poonawalla, einem 40-jährigen Spross einer Pharmadynastie, geleitet wird.

Poonawalla verließ Indien letzte Woche, um bei seiner Familie in Großbritannien zu sein, kurz bevor Großbritannien Indien auf die Liste der Länder setzte, in die man nicht reisen darf, und zog sich damit den Zorn der Inder zu, die ihm vorwarfen, das Land in einer Krise im Stich zu lassen.

In einem Interview mit der „Times“ sagte er, dass er in seiner Heimat von einflussreichen Leuten bedroht und unter Druck gesetzt wurde, die Impfstoffe mit Vorrang haben wollten.

„Bedrohungen ist eine Untertreibung“, hatte er in dem Interview gesagt.

Amongst multiple reports it is important that correct information be shared with the public. pic.twitter.com/nzyOZwVBxH — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) May 3, 2021

Die Investition von SII ist Teil verschiedener Abkommen, die Downing Street am 3. Mai im Vorfeld des virtuellen Gipfels zwischen Boris Johnson und Narendra Modi am Dienstag ankündigte. Durch die Handelsabkommen werden schätzungsweise 6500 zusätzliche britische Arbeitsplätze geschaffen.

Eine verstärkte Handelspartnerschaft zwischen Indien und Großbritannien wird auch rund 20 Exportgeschäfte umfassen, die von britischen Firmen abgeschlossen wurden.