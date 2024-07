„Größter IT-Ausfall der Geschichte“ sorgte weltweit für Chaos: „Klaus hat Sie gewarnt“.

Ein Fehler am letzten Freitag in einer Sicherheitssoftware führt weltweit zu Computerausfällen. Betroffen sind unter anderem Flughäfen, Krankenhäuser, Banken, Medien, Regierungsbehörden und Supermärkte.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Unternehmen und öffentlicher Organisationen kam es zu großen Unannehmlichkeiten. Der internationale Handel war stark beeinträchtigt. Zudem war die Informationsnummer der Zentralregierung nicht erreichbar. Die australische Regierung hat aufgrund der weltweiten Probleme eine Krisensitzung einberufen.

Alle Flüge der großen amerikanischen Fluggesellschaften wurden eingestellt. Auch der Berliner Flughafen stellte alle Flüge ein.

Ursache ist ein Fehler in einem Update des Softwareprogramms Falcon der amerikanischen Firma Crowdstrike, die vorwiegend große Unternehmen und Organisationen zu ihren Kunden zählt. Die Systemadministratoren der Organisationen müssen die Systeme manuell wiederherstellen.

JUST IN – Globaler Cyber-Ausfall. Die Cybersecurity-Plattform CrowdStrike ist weltweit ausgefallen und hat globale IT-Probleme, Microsoft-Abstürze, 911-Ausfälle in mehreren US-Bundesstaaten und Störungen bei internationalen Fluggesellschaften, Banken und Medien verursacht. pic.twitter.com/8gW5RvTDNT