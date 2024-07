Pfizer und Moderna Booster enthalten DNA-Plasmide: größte Untersuchung ihrer Art

“Je mehr DNA in den Impfstoffen, desto mehr Nebenwirkungen.”

“Wenn wir die gesamte DNA betrachten… sind es bis zu 4.000 Nanogramm pro Dosis. Der Grenzwert der FDA liegt bei 10 Nanogramm pro Dosis”.

In diesem Ausschnitt aus einer Episode der Talkshow von Laura-Lynn Tyler Thompson beschreibt der Molekularvirologe David Speicher, wie DNA-Plasmid-Kontaminationen in den COVID-Impfstoffen von Moderna und Pfizer, einschließlich ihrer monovalenten, bivalenten und XBB-“Booster”, auftreten. Speicher stellt fest, dass es eine direkte Korrelation zwischen der Menge der DNA-Plasmid-Verunreinigung und der Anzahl der gemeldeten Nebenwirkungen gibt und dass die Dosen 4.000 Nanogramm DNA enthalten, obwohl sie maximal 10 Nanogramm enthalten sollten.

Speicher weist auch darauf hin, dass seiner Meinung nach “eine Menge RNA-DNA-Hybride” in den Injektionen enthalten sind.

🚨"The more DNA found in the vaccines, the larger [the number of] adverse events."



🚨"If we look at all of the DNA…it's up to 4,000 nanograms per dose. FDA cutoff is 10 nanograms per dose."



