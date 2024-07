Forscher analysieren die Übersterblichkeit in 125 Ländern und kommen zu erstaunlichen Ergebnissen

Dass die Welt mit einer Übersterblichkeit zu kämpfen hat, weiß inzwischen fast jeder. Doch wie hoch ist diese Übersterblichkeit genau? Eine Forschergruppe um den ehemaligen kanadischen Professor Denis Rancourt hat es herausgefunden:

Zwischen dem 11. März 2020 und dem 5. Mai 2023 wird die Übersterblichkeit in 93 Ländern nicht weniger als 30,9 Millionen betragen.

Insgesamt wurden 125 Länder untersucht, wobei die Datenlage in einigen Ländern unzureichend war.

Den Forschern zufolge ist die Übersterblichkeit vorwiegend auf die Corona-Maßnahmen zurückzuführen, zu denen das Einsperren von Kindern, schädliche medizinische Eingriffe und die COVID-19-Impfstoffe gehören.

Die Forscher bestätigten, dass 17 Millionen der 30,9 Millionen zusätzlichen Todesfälle auf die Impfstoffe zurückzuführen sind.

