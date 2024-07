Vance verbirgt seine angriffslustige Haltung gegenüber dem Iran nicht

Wenn man nicht wüsste, wer da spricht, könnte man meinen, man höre Tom Cotton oder Lindsey Graham

Daniel Larison

Der neue republikanische Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance rasselte diese Woche schnell mit dem Säbel gegen den Iran:

„Der wichtigste Teil der Trump-Doktrin in der Außenpolitik ist, dass man Amerikas Truppen nur dann einsetzt, wenn es wirklich notwendig ist, aber wenn man es tut, dann schlägt man zu und zwar kräftig“, sagte Vance, ein ehemaliger US-Marine.

„Wenn man die Iraner schlagen will, muss man sie hart schlagen“, sagte er und betonte, dass Trump genau das getan habe, als er Anfang 2020 die Ermordung von Qassem Soleimani, dem Kommandeur der iranischen Elitetruppe Quds Force, angeordnet habe.

Es ist keine Neuigkeit, dass Vance ein Iran-Falke ist, aber es ist bemerkenswert, dass diese harte Haltung gegenüber dem Iran eines der ersten Dinge ist, die er kundtat, nachdem er Vizepräsidentschaftskandidat wurde. Wie Trump hat auch Vance ziemlich harte Ansichten, wie ich in meiner letzten Kolumne ausführlich darlege, und er macht keinen Hehl daraus. Er sagte auch: „Viele Leute erkennen an, dass wir etwas gegen den Iran unternehmen müssen, aber nicht diese schwachen kleinen Bombenangriffe“. Wenn man nicht wüsste, wer da spricht, könnte man meinen, man höre Tom Cotton oder Lindsey Graham.

Vances Äußerungen werfen einige Fragen auf: warum „müssen wir etwas gegen den Iran unternehmen“, und wie könnte es im amerikanischen Interesse sein, mehr als „schwache kleine Bombenangriffe“ gegen den Iran zu unternehmen? Wenn die kleinen Bombardierungen inakzeptabel schwach sind, wie groß wäre dann eine Bombenkampagne, die Vance gerne sehen würde? Wie viele amerikanische und iranische Leben sollten im Namen von „mit dem Iran etwas tun“ aufs Spiel gesetzt werden? Warum sollten die USA den Iran überhaupt „angreifen“? Was hat das alles mit der Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika zu tun? Ich bezweifle, dass Vance auf irgendeine dieser Fragen eine gute Antwort hat.

Bidens Politik im Nahen Osten weist viele schwerwiegende Mängel auf, die kritisiert und bekämpft werden sollten, aber alles, was Vance einfällt, ist, ihm absurderweise Schwäche und Kapitulation vorzuwerfen. Er wirft Biden vor, den Krieg in Gaza zu verlängern, und zwar nicht, weil die USA Waffen geliefert hätten, um ihn am Laufen zu halten, sondern weil Biden Israel angeblich nicht genug unterstützt habe. Wieder einmal setzt sich der Reflex der Falken durch, einen demokratischen Präsidenten für unzureichenden Militarismus zu bestrafen, selbst wenn dieser Präsident hartnäckig Kriegsverbrechen und Völkermord ermöglicht hat.

Selbst wenn er davon spricht, den Krieg im Gazastreifen zu beenden, sagt er, dass er beendet werden muss, damit Israel und Washingtons arabische Klienten sich wieder auf den Kampf gegen den Iran konzentrieren können. Er greift Biden nicht an, weil er einen saudischen Sicherheitspakt anstrebt oder weil er die USA in einen sinnlosen Krieg im Jemen verwickelt hat. Stattdessen wirft er Biden vor, nicht mehr zu tun, um „den Iran zu schwächen“.

Die Ermordung Soleimanis ist ein guter Test für das außenpolitische Urteilsvermögen eines Menschen. Politiker, die der Meinung sind, dass die Ermordung eine gute Idee und notwendig war, bestätigen, dass sie ein schreckliches Urteilsvermögen haben und man ihnen nicht zutrauen sollte, gute politische Entscheidungen zu treffen. Diejenigen, die erkennen, dass es sich um eine sinnlose und rücksichtslose Eskalation handelte, auch wenn sie nicht zu einem größeren Krieg geführt hat, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit auch in anderen Situationen umsichtig und klug handeln. Vance hat uns gezeigt, in welchem Lager er sich befindet.

Der Senator behauptet, das Attentat habe „tatsächlich Frieden gebracht“, was für die Dutzenden von US-Soldaten, die bei dem anschließenden Vergeltungsschlag verletzt wurden, und für alle Truppen, die in den Jahren seither im Irak und in Syrien angegriffen wurden, eine Neuigkeit wäre. Wenn die Ermordung „Frieden gebracht“ hat, warum haben sich die USA und die örtlichen Milizen dann in den letzten viereinhalb Jahren gegenseitig angegriffen? Trumps Entscheidung, die Ermordung anzuordnen, war extrem gefährlich, und wir wissen nicht, in welchem Maße reines Glück verhindert hat, dass sich diese Krise zu einem größeren Konflikt ausweitete. Jeder, der diesen Beinahe-Zusammenbruch betrachtet und die Entscheidung zuzuschlagen lobt, sollte nicht in der Nähe des Weißen Hauses sein.

Trumps Bilanz im Nahen Osten war schrecklich, und Vance versucht, daraus etwas zu machen, das die USA wiederholen sollten. Die Iran-Obsession in Trumps erster Amtszeit hätte die USA beinahe in einen weiteren unnötigen Krieg im Nahen Osten geführt. Wenn Trump und Vance gewinnen, werden die USA und der Iran sehr wahrscheinlich wieder auf Kollisionskurs gehen.