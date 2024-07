Nicht einer, nicht zwei, sondern DREI Trump-Schützen? „Die Geschichte, dass Crooks alleine gehandelt hat, ist nachweislich zu 100 Prozent falsch.“

Eine forensische Analyse des Wirtschafts- und Zukunftsforschers Chris Martenson zeigt, dass mindestens zwei bewaffnete Männer versucht haben, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu töten. Dies würde bedeuten, dass er nicht von einem „einsamen Wolf“ erschossen wurde.

Martenson analysierte Geräusche, die während der Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania von Mikrofonen an zwei verschiedenen Orten aufgenommen wurden.

Laut Martenson beweist seine Analyse, dass zwei (möglicherweise sogar drei) Waffen auf Trump und die Menge abgefeuert wurden.

CNN hatte zuvor berichtet, dass laut Forensikern des National Center for Media Forensics an der University of Colorado in Denver bis zu drei Waffen innerhalb weniger Sekunden abgefeuert wurden.

The narrative of Crooks being a “lone gunman” is 100% provably false. Which means any deflection to investigating ‘security lapses’ is evidence of a cover-up



The evidence I present today comes from analyzing and then comparing the audio files from two separate video recordings,…