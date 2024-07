WAS? – Bill Gates FAKE-Labor macht jetzt “Butter”!

Im Namen des Klimawandels wird eine neue Fälschung von Butter propagiert, die mit CO2 hergestellt wird.

Peter Imanuelsen

Bill Gates scheint hart daran zu arbeiten, die Art der Lebensmittel, die wir essen, zu verändern. Ich habe bereits berichtet, dass er Projekte unterstützt, die Kühen das Furzen abgewöhnen sollen. Und das ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, was in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen steht.

In der Agenda 2030 (auch “Neue Agenda” genannt) steht wörtlich, dass wir unsere Ernährung ändern müssen, um den Klimawandel zu stoppen.

“Um die Ziele und die Agenda 2030 zu erreichen, müssen wir die Art und Weise ändern, wie wir Lebensmittel produzieren – und die Arten von Lebensmitteln, die wir essen.”

Da haben Sie es. Das ist kein Geheimnis. Das ist der Grund, warum es einen so großen Trend zum Verzehr von Fleischimitaten, Insekten und jetzt auch Butterimitaten gibt.

Sie haben schon von gefälschtem Fleisch aus dem Labor gehört – aber jetzt gibt es etwas Neues: gefälschte Butter aus dem Labor.

Und Sie ahnen nicht, wer das unterstützt und fördert? Kein Geringerer als Bill Gates…

Die Firma heißt Savor und stellt Butter aus dünner Luft her. Sie fangen CO₂ aus der Luft ein und verwandeln es in ihrem Labor in Butter.

In einem thermochemischen Prozess bauen sie Fettmoleküle zu Ketten aus Kohlendioxid, Wasserstoff und Sauerstoff auf. Klingt lecker!

Hier sehen Sie, wie Bill Gates die neue, chemisch hergestellte Butter probiert.

Es ist weder Margarine noch Butter. Es wird komplett chemisch im Labor hergestellt, ohne Milchprodukte und ohne pflanzliche Öle wie Margarine.

Und das alles soll den Klimawandel stoppen.

“Die Idee, auf im Labor hergestellte Fette und Öle umzusteigen, mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen. Aber ihr Potenzial, unseren CO₂-Fußabdruck erheblich zu reduzieren, ist immens… wir kommen unseren Klimazielen einen Schritt näher”, sagt Bill Gates.

Natürlich soll das neue Fett aus dem Labor nicht nur in der Butterherstellung zum Einsatz kommen. Geplant ist der Einsatz in Eiscreme und vielem mehr.

Was die Mainstream-Medien verschweigen, ist, dass alles auf die Agenda 2030 zurückgeht.

Bill Gates hat für die “Global Goals”, die in der Agenda aufgelistet sind, bereits sage und schreibe 1,27 Milliarden Dollar gespendet. Sie werden davon nichts in den Medien hören, weil Bill Gates natürlich auch Hunderte Millionen dafür gespendet hat. Sie werden es nur hier lesen: