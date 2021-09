Großbritannien beginnt mit landesweiter Fluoridierung des Leitungswassers

Einem Bericht des „Guardian“ zufolge wird die britische Regierung voraussichtlich damit beginnen, dem Trinkwasser im ganzen Land Fluorid beizumischen.

Im Mittelpunkt des Berichts steht eine gemeinsame Erklärung der Chief Medical Officers (CMOs) von England, Schottland, Wales und Nordirland, die am Donnerstag veröffentlicht wurde und in der empfohlen wird, dass der Wasserversorgung aller Menschen Fluorid zugemischt werden sollte.

Der Bericht wurde bereits in einem Tweet des britischen Gesundheitsministers Sajid Javid gelobt:

Good to see UK CMOs examining how water fluoridation can improve oral health & prevent tooth decay which disproportionately affects more deprived groups.



Reinforces why our Health and Care Bill will make it simpler to expand water fluoridation schemes.https://t.co/jKCqGtFmMr