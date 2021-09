Israelis gehen auf die Straße, nachdem ihnen mitgeteilt wurde, dass MEHR Impfungen nötig sind, um als „vollständig geimpft“ zu gelten (Video)

Es wird erwartet, dass jetzt bekannt gegeben wird, dass mindestens VIER Impfungen erforderlich sind, um als „vollständig geimpft“ zu gelten

In Israel sind endlich Proteste ausgebrochen, da den Menschen dort langsam dämmert, dass die Regierung die Zielpfosten für Impfpässe immer weiter verschiebt.

Es wird erwartet, dass nun bekannt gegeben wird, dass mindestens VIER Impfungen erforderlich sind, um als „vollständig geimpft“ zu gelten und an der Gesellschaft teilhaben zu können.

Am Wochenende fanden in den Straßen von Tel Aviv Demonstrationen gegen den sogenannten „Grünen Pass“ statt:

