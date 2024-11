Großbritannien finanziert „kleine“ Geoengineering-Tests im Freien

Angesichts des ungebremsten Klimawandels sollen Technologien untersucht werden, die die Erde „verantwortungsvoll und ethisch vertretbar“ künstlich kühlen könnten.

Eine britische Wissenschaftsagentur wird 57 Millionen Pfund, umgerechnet etwa 75 Millionen Dollar, für Forscher bereitstellen, die Ideen zur künstlichen Kühlung des Planeten untersuchen sollen – einschließlich Experimenten im Freien, um festzustellen, ob eine dieser Ideen tatsächlich funktionieren könnte.

Die Ankündigung der Advanced Research and Invention Agency (ARIA) gehört zu den bisher größten Finanzspritzen für die Erforschung des „Solar Geoengineering“: Dabei geht es darum, Partikel in die Luft zu blasen, um einen Teil der Sonnenstrahlung in den Weltraum abzulenken und so die Temperatur der Erde zu senken.

Die Regierungsinitiative konzentriert sich auf die Erprobung verschiedener Arten des solaren Geoengineering. Zu diesen Ansätzen könnte das Einbringen von Aerosolen wie Schwefeldioxid in die Stratosphäre oder das Einbringen von Meersalz-Aerosolen in tief liegende Meereswolken gehören, um mehr Sonnenlicht von der Erde weg zu reflektieren.

Frank Keutsch, ein Geo-Engineering-Forscher in Harvard, sagte, dass es seines Wissens nach das erste Mal sei, dass eine Regierung zur Einreichung von Vorschlägen für Experimente im Freien aufgerufen habe.

Die Finanzierung erfolgt in einer Zeit, in der die Auswirkungen des Klimawandels immer zerstörerischer werden. Der vergangene Monat war der wärmste August seit Beginn der Aufzeichnungen, gemessen an den durchschnittlichen globalen Land- und Meeresoberflächentemperaturen, nach Angaben der U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration. Die Zahl der hitzebedingten Todesfälle steigt in der ganzen Welt. In den Vereinigten Staaten gab es im vergangenen Jahr 28 Milliarden-Dollar-Katastrophen, dreimal so viele wie ein Jahrzehnt zuvor. Hitzewellen, Waldbrände und andere Katastrophen sind in Europa und dem Rest der Welt immer häufiger geworden.

Und doch steigen die Treibhausgasemissionen, die den Klimawandel vorantreiben, weiter an, da die Menschen weiterhin Kohle, Öl und Gas verbrennen.

Das ARIA erklärte, es betreibe Geo-Engineering-Forschung, weil es „selbst bei den aggressivsten Szenarien“ zur Verringerung der Treibhausgase nicht möglich sein könnte, diese Emissionen schnell genug zu reduzieren, um einen gefährlichen Anstieg der globalen Temperaturen zu verhindern.

Dies hat Regierungen und Wissenschaftler dazu veranlasst, zunehmend über Möglichkeiten nachzudenken, den Planeten künstlich zu kühlen, um Zeit zu gewinnen, während die wärmeverursachende Verschmutzung reduziert wird.

Aber ohne die Durchführung von physikalischen Tests dieser Strategien, so die Agentur, „gibt es keine Aussicht auf eine angemessene Beurteilung“ darüber, ob jede Art von Geo-Engineering „machbar, skalierbar und kontrollierbar“ ist.

Um einem Ersuchen des Kongresses nachzukommen, veröffentlichte die Regierung Biden im letzten Sommer einen Forschungsplan zum solaren Geoengineering, in dem es hieß, dass „Experimente im Freien wertvoll wären“, aber nicht darüber hinausgingen.

Die Idee von Freilandexperimenten mit Geoengineering hat andernorts heftigen Widerstand hervorgerufen. Im Jahr 2021 mussten Forscher der Harvard University nach einem Aufschrei von Umweltschützern einen Geoengineering-Test in Nordschweden absagen. In diesem Jahr wurde Tennessee zum ersten Staat, der Geoengineering verbot. Im April stoppten die örtlichen Behörden in Alameda, Kalifornien, in der Nähe von Oakland, ein Experiment, bei dem eine Maschine getestet wurde, die eines Tages zur Aufhellung von Wolken eingesetzt werden könnte, obwohl die Stadt in einer eigenen Analyse festgestellt hatte, dass es kein Risiko für die Öffentlichkeit gab.

Die Gegner des Geo-Engineering sagen, es würde von der dringenden Notwendigkeit ablenken, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und sie befürchten, dass die Technologie schwerwiegende unbeabsichtigte Folgen haben könnte, selbst in kleinem Maßstab.

„Wir sind uns darüber im Klaren, dass diese Freilandexperimente der schwierigste und umstrittenste Teil des Programms sind“, sagte Mark Symes, der Direktor des ARIA-Förderprogramms für Solar Geoengineering, in einem Interview. Dennoch würde man Experimente im Freien durchführen wollen, wenn man wirklich herausfinden will, ob einige dieser Dinge funktionieren“.

Um den Bedenken gegen Experimente im Freien Rechnung zu tragen, wird das Programm bei der Beurteilung von Forschungsvorschlägen eine Reihe von Beschränkungen anwenden, sagten britische Beamte. Die zu untersuchenden Technologien müssen bereits Modellversuche und Tests in Innenräumen durchlaufen haben, und die Forscher müssen nachweisen, dass kritische wissenschaftliche Fragen „nicht ohne ein Experiment im Freien beantwortet werden können“.

Außerdem dürfen die Experimente im Freien keine „unkontrollierte Freisetzung“ von giftigen Stoffen beinhalten. Die Auswirkungen von Experimenten im Freien müssen „geografisch begrenzt“ sein und in möglichst geringem Umfang und in möglichst kurzer Zeit durchgeführt werden. Wenn die Auswirkungen dieser Experimente länger als 24 Stunden andauern sollen, muss es einen praktischen Mechanismus geben, um diese Auswirkungen „abzuschalten“.

Das Ziel des Programms ist es, ein Modell für Transparenz zu schaffen, das andere Finanzierungsprogramme übernehmen könnten, sagte Ilan Gur, der Geschäftsführer von ARIA.

„Alles, was wir finanzieren würden, ist im Grunde genommen harmlos“, sagte Dr. Gur. „Und doch können wir so viel über diese Ansätze lernen.“

Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass eine Technologie nicht praktikabel ist, wäre das Projekt ein Erfolg, weil es dazu beigetragen hat, diesen Ansatz zu „entkräften“, so Dr. Gur.

Die Agentur, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, aber eine gewisse Unabhängigkeit von der britischen Regierung genießt, bittet um Vorschläge von Forschern aus der ganzen Welt und erwartet, dass sie die Empfänger in der ersten Hälfte des nächsten Jahres bekannt geben wird.

Die britische Initiative ist die jüngste in einer Reihe von Förderankündigungen für die Geoengineering-Forschung.

Das Harvard-Programm für solares Geoengineering hat Zuschüsse von Philanthropien erhalten, darunter die William and Flora Hewlett Foundation und die Alfred P. Sloan Foundation, und Spenden von Microsoft-Gründer Bill Gates und dem Risikokapitalgeber Chris Sacca erhalten. Dustin Moskovitz, ein Mitbegründer von Facebook, und seine Frau Cari Tuna haben ebenfalls 2,5 Millionen Dollar für das Programm gespendet.

Und das neue Programm der University of Chicago zur Bekämpfung des Klimawandels, das neben anderen Technologien auch das solare Geoengineering untersuchen wird, könnte laut David Keith, dem Wissenschaftler, der vielleicht der bekannteste Befürworter des Geoengineering in den Vereinigten Staaten ist und das Programm leitet, in den nächsten zehn Jahren 100 Millionen Dollar kosten.

„Die Menschen sehnen sich nach technischen Lösungen, die die schlimmsten Szenarien abwenden könnten, während wir uns mühsam von fossilen Brennstoffen verabschieden“, sagte Michael Gerrard, Professor an der Columbia Law School, der ein Buch darüber herausgegeben hat, wie ein Rahmen für die Regelung des Geoengineering geschaffen werden könnte. „Sie könnten funktionieren, sie könnten nicht funktionieren, oder sie könnten mehr schaden als nützen, aber ohne viel mehr Forschung werden wir es nicht wissen.