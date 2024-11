Die Biden-Regierung eskaliert einen Krieg mit Russland, von dem sie weiß, dass der designierte Präsident geschworen hat, ihn zu beenden, und an dem die Amerikaner nicht teilhaben wollen. Das ist böse und grenzt an Verrat.

Leo Hohmann

Erst hebt das Biden-Regime die Beschränkungen für die Ukraine auf, US-ATACMS-Raketen zu verwenden, um Ziele in Russland zu treffen, was Amerika zu einer direkten Partei im hässlichen Grenzkrieg zwischen der Ukraine und Russland macht, und jetzt berichtet Sky News, dass die U.die USA Antipersonenminen schicken, um russische Soldaten in die Luft zu jagen.

Diese Landminen sind in 150 Ländern, darunter auch im Vereinigten Königreich, verboten.

Die USA und Russland haben sich diesem Verbot nicht angeschlossen, die Ukraine hingegen schon.

Susan Duclos von All News Pipeline schreibt: „Dies ist eine weitere Eskalation der USA, indem sie sich direkt in einen Krieg einmischen, der keine Vorteile für die nationale Sicherheit Amerikas hat.Interessanterweise hat die Ukraine das Verbot des Einsatzes dieser Antipersonenminen unterzeichnet, erwägt aber, aus dem Ottawa-Vertrag, auch bekannt als das Übereinkommen über das Verbot von Antipersonenminen von 1997, auszutreten.“

Nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz „verstümmeln und töten Antipersonenminen auch nach Beendigung von Konflikten, und es sind hauptsächlich Zivilisten, die unter den schrecklichen Folgen leiden“.

Duclos weist zu Recht darauf hin, dass die Aufhebung der Verbote dieser beiden Maßnahmen, nämlich der US-amerikanisch-britischen Raketen, die für Angriffe innerhalb Russlands eingesetzt werden, und der Landminen, Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland nach dem Amtsantritt von Donald Trump nahezu unmöglich machen wird.

Selbst wenn Trump diese jüngsten Genehmigungen durch denjenigen, der die Entscheidungsfindung im Weißen Haus kontrolliert, zurücknimmt (Ich glaube, dass höchstwahrscheinlich der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan und Außenminister Antony Blinken das Sagen haben) Trumps Aufgabe, ein Friedensabkommen auszuhandeln, wird dadurch sehr viel komplexer.

Zum einen gibt Russland jetzt Gas und führt als Reaktion auf die Eskalation zwischen den USA und der NATO einen umfassenden Angriff auf die Ukraine durch. Die USA haben ihre Botschaftsmitarbeiter in Kiew am Mittwoch darüber informiert, dass ein großer russischer Raketenbeschuss bevorsteht und sie die Botschaft schließen und sich in Sicherheit bringen müssen. Nur eine schuldige Partei würde einen solchen Schritt machen. Sie wissen, dass sie dem russischen Bären schon zu oft ins Auge gestochen haben, und jetzt ist es an der Zeit, dass die Ukraine ihre Strafe bekommt. Umfragen zeigen, dass nur 38 Prozent der Ukrainer wollen, dass dieser Krieg weitergeht, aber Blinken und Sullivan und Victoria Nuland könnten sich weniger um die Ukrainer kümmern.

Wenn Trump glaubt, dass er nur ein paar Anrufe tätigen muss, um diesen Krieg zu beenden, nachdem das Biden-Regime das getan hat, wird er eine große Überraschung erleben. Welchen Anreiz hätte Russland, irgendetwas zuzugeben, wenn es den Krieg so gut wie gewonnen hat?

Das Vorgehen Washingtons und Londons ist verwerflich und ein Schlag ins Gesicht der 73 Millionen Amerikaner, die für Trump gestimmt haben, von denen viele dies taten, weil sie keinen Dritten Weltkrieg wollten.

Dies ist grenzwertiger Verrat durch eine elitäre Gruppe nicht gewählter Tiefstapler, die in der Biden-Administration das Sagen haben und das Friedensmandat, das wir, das Volk, Donald Trump erteilt haben, direkt in Frage stellen.

Beten Sie für den Frieden. Bereite dich auf den Krieg vor. Ergeben Sie sich niemals. Geben Sie niemals Ihr Einverständnis, von nicht gewählten Akteuren des tiefen Staates und Mitgliedern des globalen luziferischen Todeskults regiert zu werden.