Großbritannien genehmigt Impfpass und Pflichtimpfungen für Beschäftigte im Gesundheitswesen

Gestern Abend stimmte das britische Parlament über einen Gesetzentwurf ab, der NHS-Beschäftigte dazu zwingt, sich entweder impfen zu lassen oder ihren Arbeitsplatz zu verlieren, und der außerdem „Impfpässe“ für einige Veranstaltungen und Veranstaltungsorte vorsieht.

Über 70.000 NHS-Mitarbeiter gelten offiziell als „ungeimpft“, wenn man den Zahlen der Regierung glauben darf. Wenn man bedenkt, dass der NHS weit über eine Million Menschen beschäftigt, würde es mich nicht überraschen, wenn diese Zahl noch viel höher wäre.

Wenn nur die Hälfte der nicht geimpften Arbeitnehmer kündigen würde, könnte das das stets überlastete Gesundheitssystem stark unter Druck setzen.

Der Regierung würde das natürlich nichts ausmachen, denn dann kann man leichter behaupten, der NHS sei mit Covid-Patienten „überfordert“, und das wird dann den Ungeimpften angelastet und als Rechtfertigung für weitere Auflagen und Zwang verwendet.

Alle Todesfälle, die auf das unterbesetzte Gesundheitssystem zurückzuführen sind, können einem PCR-Test unterzogen und der Zahl der „mit Covid gestorbenen“ Patienten hinzugefügt werden.

Das ist eine Win-Win-Situation.

Das Element des Impfpasses in dem Gesetzentwurf ist ebenfalls besorgniserregend, auch wenn es derzeit nur für Nachtclubs und Veranstaltungsorte mit einer Kapazität von mehr als 10.000 Personen gilt. Das ist die dünne Seite eines sich schnell verdickenden Keils.

Ein interessanter Aspekt der Abstimmung war, dass sie ausschließlich dank der Labour-Partei zustande kam. Der Vorsitzende der Labour-Partei, Sir Keir Starmer, kündigte am Dienstag in einer bizarr anmutenden Fernsehansprache an, dass seine Partei die Regierung unterstützen werde:

