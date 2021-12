Die 5 Anzeichen dafür, dass Sie NICHT „Omikron“ haben… Sie haben eine Erkältung & einen PCR-Test

Die Regierung schafft eine „neue Welle“ gerade rechtzeitig für Weihnachten, und sie verwenden den gleichen Trick, den sie beim letzten Mal verwendet haben.

Sie sind entschlossen, die „Omikron-Variante“ so furchterregend wie möglich erscheinen zu lassen, das heißt, so viele Fälle wie möglich zu bekommen, was bedeutet, das Covid-Drehbuch ganz nach vorne zu drehen.

Hier kommen die 5 Anzeichen dafür, dass Sie Omikron Covid haben ein Artikel, der gestern in der Metro erschienen ist und im Geiste in Dutzenden von anderen Zeitungen wiederholt wurde.

Für diejenigen unter Ihnen, die sich krankhaft neugierig fühlen, hier die fünf Anzeichen für Omikron:

Kratzen im Hals

Müdigkeit

leichte Muskelschmerzen

trockener Husten

Nachtschweiß

Der aufmerksame Leser wird zweifellos feststellen, dass dies die Symptome jedes einzelnen Erkältungsvirus sind, mit dem jedes Jahr Millionen von Menschen auf der ganzen Welt infiziert werden.

Es ist wie der alte Simpsons-Witz über „leichten Hunger, gelegentlichen Durst und nächtliche Müdigkeit“, nur dass man von uns erwartet, dass wir ihn ernst nehmen.

Die Chancen stehen gut, dass Sie diese Symptome im letzten Jahr mindestens ein- oder zweimal erlebt haben. Das bedeutet nicht, dass Sie Omikron hatten. Es bedeutet auch nicht, dass Omikron überhaupt existiert.

Vielmehr ist es nur ein Trick, um Sie dazu zu bringen, den Anweisungen der Regierung zu folgen und, wie es in dem Artikel heißt:

Bestellen Sie so schnell wie möglich einen kostenlosen PCR-Test

Die Regierungsseite für die Bestellung von PCR-Tests wurde aufgrund von Millionen von Anfragen bereits geschlossen. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Tests wissenschaftlich bedeutungslos sind und eine große Anzahl falsch positiver Ergebnisse liefern.

Dennoch werden in diesem Moment Hunderttausende von PCR-Tests bei Menschen mit nur leichten Erkältungssymptomen durchgeführt, und in diesen Nasenabstrichen steckt die beginnende „Omikron-Fälle“.

Deshalb sagt Sajid Javid im Fernsehen, er erwarte, dass die Omikron-Fälle in der Vorweihnachtszeit „dramatisch ansteigen“ werden, denn sie werden dafür sorgen, dass dies geschieht.

Dann wird der Premierminister wahrscheinlich neue Beschränkungen ankündigen… kurz nachdem sich das Parlament in die Weihnachtspause verabschiedet hat, so dass sie nicht mehr überprüft werden können oder über sie abgestimmt werden kann.

Es ist der gleiche alte Trick, wieder und wieder und wieder. Hoffentlich fallen die Leute bald nicht mehr darauf herein.