Der scheidende Chef der britischen Streitkräfte hat erklärt, dass das Militär nach den jüngsten Spannungen in Osteuropa auf einen Krieg mit Russland vorbereitet sein muss, aber er glaubt nicht, dass Wladimir Putin wirklich einen „heißen Krieg“ mit dem Westen will.

General Sir Nick Carter sagte in einer Reihe von Interviews, die er vor seinem Ausscheiden als Chef des Verteidigungsstabes Ende des Monats gab, dass Russland heute eine größere Bedrohung in Osteuropa darstelle als zu Beginn seiner Amtszeit vor acht Jahren.

Er sagte, er hoffe ausdrücklich, dass es keinen Krieg mit Russland geben werde, und er glaube nicht, dass das Land einen physischen Krieg wolle, aber die Nato müsse bereit sein.

Er äußerte sich inmitten von Spannungen an der Grenze zwischen Polen und Russlands Verbündetem Weißrussland wegen in Lagern gestrandeter Flüchtlinge sowie Anzeichen dafür, dass sich russische Truppen an der Grenze zur Ukraine formieren könnten.

Liz Truss, die britische Außenministerin, forderte Putin am Wochenende auf, in die „beschämende, fabrizierte Migrantenkrise“ an der Grenze einzugreifen. Westliche Staaten haben Weißrussland beschuldigt, Menschen, die in die EU kommen wollen, an die Grenze zu locken, während Polen deren Einreiseversuche abgewiesen hat.

Der ehemalige MI6-Offizier Christopher Steele hat gesagt, er glaube, dass sich Moskau im Krieg mit dem Vereinigten Königreich und seinen Verbündeten befinde.

In der Sky News-Sendung Trevor Phillips am Sonntag wurde Carter zu dieser Ansicht befragt: „Russland betrachtet den globalen strategischen Kontext wahrscheinlich als einen ständigen Kampf, in dem es, so denke ich, alle Instrumente der nationalen Macht einsetzen würde, um seine Ziele zu erreichen. Aber dabei wollen [die Russen] keinen heißen Krieg anzetteln.

„Ich denke also, dass er in gewisser Weise Recht hat. Die Frage ist natürlich, wie man Krieg definiert, und ich als Soldat würde Krieg eher als den eigentlichen Akt des Kampfes und der Auseinandersetzung definieren, und ich glaube nicht, dass sie das wollen.

„Ich glaube, sie wollen versuchen, ihr Ziel auf etwas nuanciertere Weise zu erreichen.

Später sagte er in der BBC One The Andrew Marr Show, Russland verfolge ein „hybrides Spielbuch, in dem man Desinformation mit Destabilisierung verbindet, und die Idee, Migranten an die Grenzen der Europäischen Union zu drängen, ist ein klassisches Beispiel für diese Art von Dingen“.

Er sagte, es sei sehr wahrscheinlich, dass es sich bei den Grenzsituationen in Weißrussland und der Ukraine um „klassische Ablenkungsmanöver“ der russischen Regierung handele, wie sie „seit Jahren und Jahren und Jahren“ andauerten.

Auf die Frage, ob es zu einem Schießkrieg kommen könnte, sagte Carter: „Ich weiß es nicht. Ich denke, wir müssen auf der Hut sein und sicherstellen, dass die Abschreckung überwiegt, und vor allem müssen wir sicherstellen, dass das Nato-Bündnis geeint ist und wir keine Lücken in unserer gemeinsamen Position zulassen.“ Mehr Details der UK-Kriegspropaganda in der Quelle.