Das britische Amt für Statistik hat eine neue Methodik vorgestellt, die seine offiziellen Schätzungen der überzähligen Todesfälle ab 2020 deutlich reduziert. Kritiker wie Russell Brand und John Campbell, Ph.D., behaupten, dass die komplexen Änderungen mögliche Schäden durch Impfstoffe verschleiern.

Das britische Amt für Nationale Statistik (ONS) teilte mit, es habe die Berechnungsmethode für die überzähligen Todesfälle geändert.

Nach der neuen Methode meldete das Amt für das Jahr 2023 fast zwei Drittel weniger überzählige Todesfälle im Vergleich zu der Zahl der überzähligen Todesfälle, die das Amt zuvor nach der alten Methode berechnet hatte.

Das ONS erklärte, die Änderungen berücksichtigten „Trends und Bevölkerungsgröße, Alterung und Sterblichkeit“ sowie die Entfernung von Daten aus Wochen und Monaten, „die erheblich von den unmittelbaren Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie(COVID-19) auf die Sterblichkeit betroffen waren.“

Der Komiker Russell Brand, der Internetdozent John Campbell, Ph.D., und andere Kommentatoren und Experten äußerten sich zu der umstrittenen Änderung, die am 20. Februar von einem ONS-Sprecher auf X (früher bekannt als Twitter) angekündigt wurde:

In einem Podcast vom 23. Februar zeigte Campbell, dass das Vereinigte Königreich für die 21. Woche 2023 nach der bisherigen Methode 1.066 überzählige Todesfälle verzeichnete, nach der Neuberechnung mit der neuen Methode jedoch nur noch 662 überzählige Todesfälle anzeigt.

Er zeigte ähnliche Anpassungen für andere wöchentliche Todesstatistiken, einschließlich mehrerer Wochen, in denen die neue Berechnung den Anschein erweckte, dass weniger Menschen starben als erwartet.

„Ich vermute, dass die Politiker oder die Regierung darüber sehr erfreut sein werden“, sagte er. „Ich hoffe, dass sie durch die ‚Transparenz‘ beruhigt sind.“

Campbell wies darauf hin, dass die Statistiken der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eine höhere Zahl an Übersterblichkeit im Vereinigten Königreich ausweist als die des ONS, insbesondere bei Herz-, Hirngefäß-, Atemwegs- und Lebererkrankungen.„Wenn man die Informationen kontrollieren kann, kontrolliert man natürlich auch die Darstellung“, sagte er.Laut OffGuardian könnte das ONS „versuchen, Covid ‚Impfschäden‘ zu minimisieren, indem es die Zahl der überzähligen Todesfälle nach unten korrigiert … und potenzielle impfstoffbedingte Todesfälle versteckt, indem es sie als ‚erwartet‘ umetikettiert.“Brand teilte in einem am 23. Februar auf X geposteten Clip eine ähnliche Ansicht und sagte, das ONS-Video folge absichtlich den Instruktionen des industriellen Komplexes für Zensur :“Pre-Bunking, Debunking ..[und] Verwirrung stiften“, um überschüssige Todesfälle durch den COVID-19-Impfstoff zu vertuschen.„Wir haben gerade die größte COVID-Studie der Geschichte erlebt“, sagte er. „Sie hat Herzmuskelentzündungen und Herzbeutelentzündungen aufgedeckt“, woraufhin das ONS „die Mathematikregeln selbst geändert hat „, um „diese Informationen abzuschwächen [und] die Empörung der Weltbevölkerung abzuschwächen“

Neues ONS-Modell erweitert „erwartete“ Todeszahlen, um die tatsächliche Übersterblichkeit zu verbergen

Die Zählung der überzähligen Todesfälle in Großbritannien basierte früher auf einem einfachen gleitenden Fünf-Jahres-Durchschnitt der registrierten Todesfälle, aber jetzt beruht sie auf einem “ hochkomplexen, facettenreichen Modell„, so OffGuardian.

Aber selbst die „frühere“ Methode, die von ONS verwendet wurde, „hatte die ‚Covid‘-Jahre vollständig aus der Modellierung entfernt, während die ’neue Methode‘ einige Monate oder Wochen des Jahres 2020 ausschließt“, schrieb OffGuardian.

OffGuardian merkte auch an, dass die neue Methode „die Übersterblichkeit im Jahr 2019 massiv reduziert“, und sagte, dass die Änderung die Pandemie „dramatischer“ aussehen lasse.

Dr. Clare Craig, Co-Vorsitzende der HART-Gruppe und Autorin von „Expired: COVID, the Untold Story„, erklärte in einem Tweet, wie die neue ONS-Berechnung den Anstieg der Sterblichkeit in das Modell einbezieht und damit die Basis der erwarteten Todesfälle aufbläht.

„Die Sterbefälle nehmen zu, und das ONS erwartet, dass die Sterbefälle zunehmen“, sagte sie. „Dieser Kreisschluss könnte der perfekte Weg sein, um ein Problem zu verbergen“

„Das ONS hat sich auch soeben zum alleinigen Schiedsrichter der Wahrheit erklärt“, schrieb Craig in einem anderen Tweet.

Craig hat auf X einen Thread gepostet, der die Trends der Übersterblichkeit untersucht und die Diskrepanz zwischen den Daten des ONS und des Office for Health Improvement and Disparities (OHID-Büro für die Verbesserung der Gesundheit und der Disparitäten) für verschiedene britische Altersgruppen zeigt:

Campbell wies auf die Daten aus dem Jahr 2022 hin, die zeigen, dass in England über 39.000 Menschen vorzeitig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkten, koronaren Herzkrankheiten und Schlaganfällen starben und zwar durchschnittlich 750 pro Woche. Dies ist ein Höchsstand seit 2008.

„Könnte dieser Trend auf etwas Bestimmtes zurückzuführen sein?“, fragte er.

Mit Blick auf das folgende „ziemlich offensichtliche und selbsterklärende“ Bild der komplizierten neuen Berechnungen des ONS sagte Campbell: „Das muss besser erklärt werden“, und forderte die Agentur auf, weitere Klarstellungen zu liefern.

Carl Heneghan, Direktor des Centre for Evidence-Based Medicine, und Dr. Tom Jefferson, Senior Associate Tutor an der Universität Oxford, schrieben, dass an dem „verwirrenden und komplexen“ ONS-Modell „etwas faul“ sei– vor allem angesichts der Tatsache, dass die Zahlen der überzähligen Todesfälle im Jahr 2020, die die „Hauptursache für die Lockdowns“ waren, inzwischen nach unten korrigiert wurden.

„Wo war damals die dringende Notwendigkeit, die Daten zu korrigieren?“, fragten sie und fügten hinzu: „Nur eine klare Erklärung wird das Gespenst der Verfälschungen vertreiben.“

Heneghan und Jefferson merkten an, dass die rohen Todeszahlen zeigen, dass die Zahl der Todesfälle seit der Pandemie hoch geblieben sei – mehr als 650.000 jährlich in ganz Großbritannien, verglichen mit nur 550.000 im Jahr 2011.

„Es ist unwahrscheinlich, dass Veränderungen in der Größe, dem Alter oder dem Geschlecht der Bevölkerung einen Anstieg von 100.000 Todesfällen in diesem Zeitraum erklären können“, schreiben sie. „Dennoch scheint es der Regierung an Intéressé zu fehlen, die Ursachen zu untersuchen“

Die Autoren beziehen sich auf die Entscheidung der britischen Regierung vom 10. Januar, ihre Untersuchung der COVID-19-Impfstoffe bis nach den Wahlen zu verschieben.

In Anspielung auf die Aussage des ONS-Sprechers, dass es sich hierbei um Schätzungen der überzähligen Todesfälle handele, sagte Brand: „Es geht nur um eine Schätzung. Es geht nur um Ihre Großmutter. Es geht nur um die Freiheit. Es geht nur um Demokratie. Es geht nur um die Möglichkeit, online zu denken und zu kommunizieren.“