Neue durchgesickerte Videos zeigen, dass Top-Wissenschaftler von Pfizer besorgt waren über die mRNA-Spritzen

Project Veritas-Aufnahme zeigt, dass Top-Wissenschaftler von Pfizer Bedenken über COVID-19-Booster und MRNA-Technologie unterdrückt haben

Der Pfizer-Whistleblower Justin Leslie hat Aufzeichnungen veröffentlicht, die zeigen, dass führende Wissenschaftler des Pharmariesen große Bedenken hinsichtlich der COVID-19-Impfstoffe hatten.

Leslie reichte die Aufzeichnungen Ende 2021 bei Project Veritas ein, aber sie wurden nie veröffentlicht.

In den Aufnahmen ist unter anderem der Pfizer-Wissenschaftler Kanwal Gill zu sehen. Sie bezeichnete die mRNA-Impfstoffe als „heimtückisch“ und verwies auf die Nebenwirkungen, die später auftreten könnten.

Gill erläutert weiter, wie der Prozess der Impfstoffformulierung im Rahmen der FDA-Notfallgenehmigung dramatisch beschleunigt wurde, und fügt hinzu, dass Gewinnanreize wahrscheinlich eine Rolle spielten:

Leitender Wissenschaftler bei Pfizer, Kanwall Gill im Jahr 2021: „Wir wussten nicht, wie es ausgehen würde. MRNA-Impfstoffe gibt es schon seit 50 Jahren, aber nichts wurde in klinischen Studien getestet, da bekannt ist, dass MRNA Nebenwirkungen hat.“

Credit to whistleblower @justintegrity_ pic.twitter.com/RZXrRReMxz — Liam Cosgrove (@cosgrove_iv) March 12, 2024

Der leitende Wissenschaftler von Pfizer im Jahr 2021: „Es dauert 10 Jahre, bis ein Impfstoff auf den Markt kommt. Es braucht jahrelange Beobachtungen… wir machen alles gleichzeitig.“ „Selbst der CEO von Pfizer und nicht einmal [CEO von BioNTech] werden keine Antworten haben … es wird auch zu einem Spiel um Geld.“

H/t @justintegrity_ pic.twitter.com/KdbocxGwmV — Liam Cosgrove (@cosgrove_iv) March 12, 2024

Leslie nahm einen anderen Kollegen, den Wissenschaftler für pharmazeutische Formulierungen bei Pfizer, Ramin Darvari, auf, der die inzwischen bestätigte Sorge äußerte, dass die wiederholte Einnahme von Booster das Herz-Kreislauf-System schädigen könnte:

Wir erinnern uns: Während die Wissenschaftler von Pfizer diese Aussagen machten, versicherte der Pharmakonzern der Öffentlichkeit, dass es „keine ernsthaften Sicherheitsbedenken“ geben.

h/t @justintegrity_ pic.twitter.com/iYb8aVo872 — Liam Cosgrove (@cosgrove_iv) March 12, 2024

Leslie hat einen zweistündigen Dokumentarfilm über seine Erfahrungen bei Pfizer und Project Veritas unter James O’Keefe gedreht. Gegen Ende des Films macht er eine weitere bemerkenswerte Enthüllung: O’Keefe war Gast im Bohemian Grove, einer Art amerikanischem Davos, wo sich die Elite im Sommer heimlich trifft.