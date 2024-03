COVID-Impfstoff-Studien waren verzerrt: Wie Pfizer und Moderna die Wirksamkeit der Impfung übertrieben haben

Von Angelo DePalma, Ph.D.

Laut Raphael Lataster, Ph.D., einem ehemaligen Apotheker und selbsternannten Spezialisten für Fehlinformationen, beschreiben vier aktuelle Veröffentlichungen schwerwiegende Verzerrungen in COVID-19-Immunisierungsstudien, die die Prüfer dazu veranlassten, den geringen Nutzen der Produkte zu übertreiben und ihre Gefahren herunterzuspielen.

Ein ehemaliger Apotheker und selbsternannter Spezialist für Fehlinformationen, der an der Universität von Sydney, Australien, tätig ist, fasste vier Studien zusammen, die darauf hindeuten, dass das Versprechen einer „sicheren und wirksamen“ COVID-19-Impfung „in klinischen Versuchen und Beobachtungsstudien übertrieben wurde“.

Raphael Lataster, Ph.D., erläuterte seine Argumente auf Substack und stützte seine Schlussfolgerungen auf vier Arbeiten:

Ein Papier vom März 2023 des Hauptautors Peter Doshi, Ph.D., in dem die Verzerrung durch das „Case-Counting-Fenster“ und seine möglichen Auswirkungen auf die Berichterstattung über die Wirksamkeit des Impfstoffs COVID-19 beschrieben werden.

Latasters Antwort vom Juli 2023 auf Doshis Arbeit, in der er zu dem Schluss kommt, dass dieselbe Art von Verzerrung die Sicherheitsberichterstattung beeinflusst.

Eine Antwort von Doshi vom Juli 2023, in der er erklärt, wie die klinischen Studien von Pfizer und Moderna mit Hilfe von Fallzählungsfenstern manipuliert wurden.

Latasters eigenes Papier vom Januar 2024, in dem die weit verbreiteten Verzerrungen in den Studien im Lichte neuerer Daten über Myokarditis, einer inzwischen anerkannten Nebenwirkung der Impfungen, diskutiert werden.

Doshi: Drei Arten von Verzerrungen führten zu überzogenen Behauptungen

Die Studie, die im Mittelpunkt von Latasters Analyse stand, befasste sich mit drei Arten von Verzerrungen, die zu den anfänglichen hervorragenden Bewertungen der Impfstoffe beigetragen haben könnten: Verzerrung der Hintergrundinfektionsrate, Verzerrung des Alters und Verzerrung des Fallzählungsfensters.

„Eine Verzerrung der Hintergrundinfektionsrate“ entsteht, wenn Studiengruppen von Natur aus unterschiedliche Expositionsniveaus aufweisen.

Ein extremes Beispiel hierfür wäre eine Studie über COVID-19-Infektionen, in der Personen, die zu Beginn der Pandemie streng zu Hause isoliert waren, mit Ärzten verglichen wurden, die in dieser Zeit täglich mehrere COVID-19-Patienten behandelten.

Die Verzerrung der Infektionsrate kann selbst einen wertlosen Impfstoff als hochwirksam erscheinen lassen. Lataster schätzte auf der Grundlage der Art und Weise, wie die meisten Studien die Wirksamkeit von Impfstoffen berechnen, dass selbst eine Scheinimpfung zu 67 % wirksam erscheinen könnte.

In dieser Studie erwähnte Doshi auch altersbedingte Verzerrungen und die Schwierigkeiten, diese zu beseitigen.

„Das Alter ist vielleicht der einflussreichste Risikofaktor in der Medizin, der sich auf fast alle gesundheitlichen Ergebnisse auswirkt“, schrieb er. Die Forscher versuchen, altersbedingte Verzerrungen so weit wie möglich auszuschalten, aber die Aufgabe ist in der Theorie einfacher als in der Praxis.

Im Winter/Frühjahr 2021, als die Impfung zwar gut ankam, aber auf ältere Menschen beschränkt war, waren die Geimpften als Gruppe viel älter als die Ungeimpften und hatten nur eine halb so hohe Infektionsrate wie die jüngere Generation. Dies würde dazu führen, dass die Impfstoffe bei der Verhinderung von Infektionen wirksamer erscheinen, als sie sind.

Allein auf dieser Grundlage berechnete Doshi die vermutete Wirksamkeit einer Scheinimpfung auf 51 % und schlug vor, diesen Prozentsatz als Korrekturfaktor für künftige Behauptungen über die Wirksamkeit von Impfstoffen anzuwenden.

Die folgenreichste Fehlerquelle war jedoch der „case-counting window bias“ (Verzerrung des Zeitfensters für die Fallzählung).

In den entscheidenden COVID-19-Impfstoffstudien wurde eine im Labor bestätigte, symptomatische COVID-19-Infektion als primärer Endpunkt verwendet. Die Studien begannen jedoch erst 7 bzw. 14 Tage nach der letzten Impfung mit der Zählung der Fälle; zu diesem Zeitpunkt galten die Probanden als „vollständig geimpft“.

Laut Doshi lieferte keiner der Impfstoffhersteller eine Begründung für den Ausschluss von Fällen, die vor diesem Zeitpunkt auftraten, was in erster Linie die Berichterstattung über unerwünschte Ereignisse (d. h. die Sicherheit) betraf.

Pfizer war die einzige Ausnahme. Das Unternehmen begründete die Verzögerung auf Seite 15 seines Berichts über unerwünschte Ereignisse damit, dass „der Impfstoff noch nicht genügend Zeit hatte, das Immunsystem zu stimulieren“.

Lataster bezeichnete diese Erklärung als „bizarr“, da zwischen der ersten Impfung und 7, 14 oder 21 Tagen nach der letzten Serienimpfung eine beträchtliche Zeitspanne verstrichen sei, in der zahlreiche Nebenwirkungen hätten auftreten können. Die meisten Nebenwirkungen treten innerhalb der ersten paar Tage nach der Impfung auf.

„Schlimmer noch“, schrieb Lataster, „die Ungeimpften bekommen keine solche ‚Schonfrist‘.“ Mit anderen Worten: Während die Impfstoffhersteller die Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei den Ungeimpften zählten, wurden die gleichen Ereignisse bei den Geimpften ignoriert.

Laut Doshi ist diese Verzerrung für 48 % der behaupteten Wirksamkeit dieser Produkte verantwortlich – eine Zahl, die höher ist als die zugegebene Wirksamkeit der Impfungen nach nur wenigen Monaten.

Diese drei Verzerrungen hätten durch randomisierte, placebokontrollierte Studien minimiert werden können. Da jedoch alle Hersteller der Placebogruppe erlaubten, den Impfstoff einzunehmen, „sind Beobachtungsstudien alles, was wir haben“.

Es kommt noch schlimmer – es gab eine vierte Verzerrung

In seiner Veröffentlichung vom Juli 2023 wies Lataster auf eine vierte Quelle der Verzerrung hin – die definitorische Verzerrung -, die Doshi übersehen hatte.

Definitionsbedingte Verzerrungen beziehen sich auf die Einstufung von Personen als „ungeimpft“, wenn die letzte Impfung weniger als eine willkürlich gewählte Anzahl von Tagen zurückliegt.

Man könnte zwar dafür plädieren, diese Personen als „ungeimpft“ zu zählen, um die Wirksamkeit des Impfstoffs zu bestimmen, aber für die Sicherheitsüberwachung macht dies keinen Sinn, so Lataster:

„Während es unter Umständen angebracht sein kann, die Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe ab dem Zeitpunkt zu überwachen, an dem sie am wirksamsten sind, gibt es keine stichhaltige Begründung dafür, dass dies für Sicherheitsanalysen gilt.“

Die größte Gefahr durch Definitionsfehler besteht nicht darin, dass unerwünschte Ereignisse nicht gezählt werden, sondern dass Gefahrensignale unter den Geimpften, die auftreten, bevor sich das Zählfenster öffnet, mit denen in einen Topf geworfen werden, die keine Impfung erhalten haben.

Die Originalarbeiten von Doshi und Lataster bezogen sich auf Verzerrungen in Beobachtungsstudien, aber wie Doshi in seiner zweiten Arbeit feststellte, waren dieselben Verzerrungen bei der Zählung der Fälle auch in den ursprünglichen, placebokontrollierten COVID-19-Impfstoffstudien zu beobachten.

So wurden beispielsweise Fälle und unerwünschte Ereignisse, die nach der Impfung, aber vor dem Öffnen des „Fensters“ auftraten, entweder nicht gezählt oder der nicht geimpften Gruppe zugeordnet, was dazu führte, dass der Impfstoff sicherer und wirksamer erschien, als er war.

Lataster reagierte daraufhin mit einem weiteren Papier, in dem er auf zusätzliche Probleme hinwies.

Einer davon war die große Anzahl von Patienten, die in einer Pfizer-Studie „zur Nachbeobachtung verloren gingen“ – Probanden, die aufgrund von Krankheit, einer schweren Reaktion auf den Impfstoff oder aus einem anderen Grund nicht lange genug in der Studie blieben, um ihre Ergebnisse zählen zu lassen.

Die Zahl der verlorenen Patienten war groß genug, um die Ergebnisse stark in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen.

Außerdem gab es in der gesamten Studienpopulation mehr als 3.000 vermutete, aber unbestätigte COVID-19-Fälle, die sich fast gleichmäßig auf die Behandlungs- und Placebogruppe verteilten. „Diese Fälle, so schrieb Lataster, hätten die Schätzungen der Wirksamkeit der Behandlung drastisch gesenkt“.

Ausgehend von fünf COVID-19-Fällen bei den Geimpften und 95 Fällen bei den Ungeimpften könnte man beispielsweise behaupten, dass der Impfstoff hochwirksam war. Wenn man jedoch 1.000 COVID-19-Fälle zu beiden Gruppen hinzufügt, sind 1.005 Fälle gegenüber 1.095 Fällen weit weniger beeindruckend, so Lataster.

„Auf diese Weise“, schrieb Lataster, „kann ein Produkt mit weniger als 10 % Wirksamkeit als über 90 % wirksam dargestellt werden. Mit manipulierten Daten kann alles behauptet werden.“

Latasters zweites Papier warf auch zusätzliche Sicherheits- und ein Wirksamkeitsproblem auf, das Doshi in seinem ursprünglichen Papier übersehen hatte.

Das Sicherheitssignal ist Myokarditis, ein Thema, das den Defender-Lesern vertraut ist. Myokarditis, d. h. Herzmuskelentzündungen und -schäden, sind aufgrund von Berichten über junge, scheinbar gesunde geimpfte Personen, die plötzlich sterben, ein heißes Thema.

Bei der Frage der Wirksamkeit geht es um die negative Wirksamkeit, d. h. um den Prozess, bei dem ein Impfstoff immer weniger wirksam ist, bis zu dem Punkt, an dem geimpfte Personen einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind.

Lataster zitiert eine andere Studie im American Journal of Epidemiology, in der behauptet wird: „Die Vorteile von mRNA-COVID-19-Impfstoffen beim Schutz gegen die Omicron-Variante überwiegen die Risiken, unabhängig von Alter, Geschlecht und Komorbidität.“

Lataster zufolge zeigt diese Studie, dass der potenzielle Nutzen der Impfung minimal ist und dass die COVID-19-Impfung „keinen Netto-Nutzen und möglicherweise sogar ein Netto-Defizit“ hat.