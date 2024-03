Lebensmittelzusatzstoff in Pizza und Pfannkuchen führt zu niedrigeren Spermienzahlen

Von John-Michael Dumais

Dr. Naomi Wolf schlug Alarm wegen Natriumaluminiumphosphat, einem Lebensmittelzusatzstoff, der in vielen Backwaren und verarbeiteten Lebensmitteln zu finden ist, und zitierte von Experten begutachtete Studien, die nahelegen, dass die Aufnahme von Aluminiumverbindungen zu oxidativem Stress, DNA-Schäden und einem Rückgang des Testosteronspiegels und der Spermienzahl bei männlichen Säugetieren führen kann.

Eine Zutat, die in vielen Backwaren und verarbeiteten Lebensmitteln – auch in Schulmahlzeiten – enthalten ist, kann laut Dr. Naomi Wolf bei männlichen Säugetieren oxidativen Stress, DNA-Schäden und einen Rückgang des Testosteronspiegels und der Spermienzahl verursachen.

In einem Substack-Artikel und einem Video vom 7. März wies Wolf auf die weit verbreitete Verwendung von Natriumaluminiumphosphat in alltäglichen Lebensmitteln hin, von Pfannkuchenmischungen und Backpulver bis hin zu Schmelzkäse und Tiefkühlpizza.

Unter Berufung auf begutachtete Studien stellte Wolf einen Zusammenhang zwischen den wissenschaftlichen Erkenntnissen und allgemeineren Trends im Bereich der reproduktiven Gesundheit und der Männlichkeit her.

„Bluttestosteron, meine Herren und Damen, ist Ihre Libido“, sagte sie. „Und die Spermienzahl ist die Fruchtbarkeit.“

Was ist Natriumaluminiumphosphat und wo ist es zu finden?

Natriumaluminiumphosphat ist ein Zusatzstoff, der in Lebensmitteln als Emulgator, Backtriebmittel und Stabilisator verwendet wird. Es ist ein weißer, geruchloser Feststoff, der in Wasser leicht löslich ist.

Die Zutat ist häufig in handelsüblichen Backwaren wie Kuchen, Muffins und Keksen sowie in selbst aufgehenden Mehlen und Backpulvern enthalten. Es wird auch in Schmelzkäse verwendet, um die Textur und die Schmelzeigenschaften zu verbessern.

Die weite Verbreitung von Natriumaluminiumphosphat in Schulessen und Fast-Food-Produkten wie Pizzateig und Hamburgerbrötchen ist besorgniserregend, so Wolf.

„Das ist es, was Ihr Kind isst“, sagte sie. „Das ist es, was Sie in Ihren Körper aufnehmen, wenn Sie Muffins, Fast Food, Hamburgerbrötchen, Tiefkühlpizza, Müsli und fast alle verarbeiteten Backwaren essen.“

„Warum ist das in unserem Essen?“ fragte Wolf in ihrem Video. „Es muss aus unserer Lebensmittelversorgung entfernt werden.“

Sicherheitsbedenken und Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

Das Sicherheitsdatenblatt der Marke Actif-8 von Innophos stuft Natriumaluminiumphosphat als „gefährlichen Stoff oder gefährliche Zubereitung“ ein, der/die schwere Augenschäden, Hautreizungen und Reizungen der Atemwege verursachen kann.

Das Sicherheitsdatenblatt warnt auch davor, Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol einzuatmen und sich nach der Handhabung gründlich zu waschen. Außerdem wird das Tragen von Schutzhandschuhen und eines Augen- oder Gesichtsschutzes beim Umgang mit der Substanz empfohlen.

Wenn Natriumaluminiumphosphat eingeatmet wird, kann es zu Reizungen der oberen Atemwege führen“, heißt es in dem Sicherheitsdatenblatt. Die Einnahme großer Mengen kann auch zu Bauchkrämpfen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen.

Trotz dieser Warnungen stellte Wolf fest, dass die gleiche Substanz in vielen Lebensmitteln verwendet wird, ohne dass es offensichtliche Sicherheitsvorkehrungen für die Verbraucher gibt.

„Menschen, die mit diesem Produkt umgehen, müssen sich anziehen und lüften, um Augen-, Haut- und Lungenreizungen zu vermeiden“, sagte sie. „Das ist es also, was Ihr Kind isst“.

Studien über die Reproduktionstoxizität von Aluminium

Wolf zitierte eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Literatur über die Reproduktionstoxizität von Aluminium, die von Robert A. Yokel, Ph.D., in Critical Reviews in Toxicology veröffentlicht wurde. Darin wird festgestellt, dass die Aluminiumexposition bei männlichen und weiblichen Säugetieren zu nachteiligen Fortpflanzungsergebnissen führen kann.

Yokels Analyse ergab, dass „männliche Reproduktionsendpunkte nach einer Exposition gegenüber niedrigeren Al [Aluminium]-Werten signifikant beeinträchtigt wurden als weibliche“. Sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Mäusen und Ratten führte eine erhöhte Aluminiumaufnahme zu höheren Konzentrationen des Metalls in Fötus, Plazenta und Hoden.

Der vorgeschlagene Mechanismus für die Reproduktionstoxizität von Aluminium beinhaltet oxidativen Stress als auslösendes Ereignis, gefolgt von erhöhter DNA-Schädigung, beeinträchtigter Spermatogenese und verringerten Testosteronwerten und Spermienzahlen.

Yokel wies in seinem Bericht jedoch auch darauf hin, dass es aufgrund ethischer Bedenken keine Studien mit kontrollierter Exposition am Menschen zu den reproduktiven Auswirkungen von Aluminium gibt. Die meisten der verfügbaren Beweise stammen aus Tierstudien.

Christopher Exley, Ph.D., Forscher auf dem Gebiet der Aluminiumtoxizität und Autor von „Imagine You Are An Aluminum Atom: Discussions With Mr. Aluminum“, (Stell dir vor, du bist ein Aluminium-Atom: Gespräche mit Mr. Aluminum) lobte Wolfs Bemühungen, die toxischen Auswirkungen von Aluminium einem breiteren Publikum nahe zu bringen. Er sagte jedoch auch, dass ihre Behauptung (die sie in ihrem Video aufstellte), Aluminium sei in den mRNA-Aufnahmen enthalten, falsch sei.

„Wir leben im Aluminiumzeitalter und können den Kontakt mit Aluminium nicht vermeiden“, sagte Exley gegenüber The Defender. „Es hat einen erheblichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit – auch auf das männliche Fortpflanzungssystem.“

Exley, ein führender Experte auf dem Gebiet der Aluminiumtoxizität, hat fast drei Jahrzehnte lang mit seinem Team an der Keele University im Vereinigten Königreich die Auswirkungen der Aluminiumexposition auf die menschliche Gesundheit untersucht – einschließlich der Verbindung von Aluminium zu Autismus.

In einer 2014 in der Fachzeitschrift Reproductive Toxicology veröffentlichten Studie lieferten Exley und Kollegen „eindeutige Beweise für hohe Aluminiumkonzentrationen in menschlichem Sperma“, was sich besorgniserregend auf die Spermatogenese und die Spermienzahl auswirkt.

Im Jahr 2017 veröffentlichte er eine Studie, die zeigte, dass eine zweimonatige Aluminiumexposition auf dem Niveau der menschlichen Ernährung die Spermatogenese und Spermienqualität bei Ratten beeinträchtigte.

Exley, der einen Substack über die Auswirkungen von Aluminium auf die menschliche Gesundheit verfasst, sagte, dass das Thema von den Gesundheitsbehörden und den Medien kaum beachtet wurde. Er wies auch darauf hin, dass die Aluminiumindustrie „vor und nach der Veröffentlichung Zensur“ betreibt, um abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Schweigen zu bringen.

In einem kürzlich erschienenen Artikel „Thou Shalt Not Publish“ (Du sollst nicht veröffentlichen) berichtete Exley, wie ein bekannter Troll der Aluminiumindustrie“ eingeladen wurde, seine bahnbrechende Forschung über die Rolle von Aluminium bei der Alzheimer-Krankheit zu kritisieren – Jahre nach ihrer Veröffentlichung – in einer beispiellosen Abweichung von den Normen der Peer Review.

Die Universität Keele, die von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert wird, schaltete 2021 Exleys Website ab und sperrte die Finanzierung seiner Forschung, was ihn zwang, die Universität zu verlassen.

‚Ein chemischer Krieg gegen Männer‘

Wolf sagte, die Auswirkungen der Aluminiumaufnahme stünden im Einklang mit dem beobachteten Rückgang von Männlichkeit, Muskelmasse und Libido bei jüngeren Männern.

Sie schlug vor, dass Umweltfaktoren wie die Aluminiumexposition dazu beitragen könnten, die erhöhten Raten von Depressionen, Gewichtszunahme und Desinteresse an Sex bei Männern zu erklären.

„Dieser Zusatzstoff verursacht nicht nur hormonelle Schäden bei Männern, sondern auch Gehirnentzündungen und wird mit Demenzerkrankungen und Parkinson in Verbindung gebracht“, sagte sie.

Als weitere mögliche Quellen der Aluminiumbelastung nannte Wolf Antazida, Impfstoffe, Kochgeschirr und sogar Geo-Engineering-Projekte, bei denen Aluminiumpartikel in die Atmosphäre gesprüht werden.

Sie verwies auf einen im BMJ veröffentlichten Artikel von Dr. Giovanni Ghirga mit dem Titel „Solar geoengineering by injecting aluminum oxide aerosol into the lower stratosphere is a serious threat to global mental health“ (Solar Geoengineering durch Einbringen von Aluminiumoxid-Aerosol in die untere Stratosphäre ist eine ernsthafte Bedrohung für die globale psychische Gesundheit).

„Ist die Ausbringung verschiedener Iterationen von Aluminium in Systemen überall um uns herum – insbesondere in Nordamerika … kein Fehler, sondern ein Merkmal?“ fragte Wolf.

Wolf sagte, sie sei „entsetzt“ über ihre Entdeckungen eines „chemischen Krieges gegen Männer“, der darauf abziele, traditionelle Männlichkeit zu reduzieren, „einschließlich der Fähigkeit, eine physische Beziehung und damit eine Familie zu stärken“ oder in einem „heißen Krieg“ zu kämpfen.

„Und eine Sache, die man einem feindlichen Land wirklich antun will, bevor man dort einmarschiert, ist, die Männer zu dezimieren“, sagte sie.

Dieser Krieg zielt auf „unsere verletzlichsten Männer, unsere vorpubertären Jungen – in unseren Schulkantinen“, fügte sie hinzu.

FDA „nicht mehr verantwortlich“

Wolf kritisierte die Aufsicht der US Food and Drug Administration (FDA) über Lebensmittelzusatzstoffe, einschließlich Natriumaluminiumphosphat, und verwies auf den „außerordentlich korrupten und fahrlässigen“ Umgang der Behörde mit den COVID-19-Impfstoffversuchen von Pfizer.

Sie wies auch darauf hin, dass die FDA keine mit Blei verunreinigten Zimtapfelmusprodukte zurückgerufen hat und stattdessen die Hersteller und Vertreiber dafür verantwortlich macht, dass ihre Produkte nicht mit schädlichen Chemikalien verunreinigt sind.

„Sie [die FDA-Beamten] geben bekannt, dass sie nicht mehr dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass die aus Übersee importierten Produkte sicher sind“, sagte Wolf. „Also … Vorsicht für den Käufer.“

Wolf forderte die Verbraucher auf, proaktiv zu handeln, um aluminiumhaltige Lebensmittelzusatzstoffe zu vermeiden. Sie empfahl, die Etiketten der Inhaltsstoffe sorgfältig zu lesen und Produkte mit Aluminium aus unseren Speisekammern zu entfernen.

Als Alternative zu aluminiumhaltigen Backpulvern schlug Wolf vor, aluminiumfreie Alternativen wie Rumford und Bob’s Red Mill Backpulver zu verwenden.

„Freunde, lest die Packungen. Räumt eure Schränke aus. Backen Sie von Grund auf neu, und retten Sie den Hormonspiegel unserer Männer“, sagte sie.