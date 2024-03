Analyse von Dr. Joseph Mercola

Als Howard sein Buch schrieb, kontrollierten vier europäische Firmen den globalen Biermarkt, sechs Firmen den globalen Saatgutmarkt und zwei Firmen den Lebensmittelvertrieb in den USA

Monopole kommen den Unternehmen zugute – nicht der Öffentlichkeit – und stärken die Macht und den politischen Einfluss des Unternehmens. Viele Führungskräfte von Unternehmen waren und sind sogar in Beratungsausschüssen des Bundes und in Arbeitsgruppen für globale Handelsabkommen vertreten

Zwei Drittel der in den USA verkauften landwirtschaftlichen Erzeugnisse stammen von nur 100.000 landwirtschaftlichen Betrieben, und diese mittelgroßen bis großen Betriebe werden immer größer, was zum Teil auf die Art und Weise zurückzuführen ist, wie die staatlichen Subventionen verteilt werden

Die meisten von uns haben wenig bis gar keine Ahnung, wie die Kräfte hinter den Kulissen die Lebensmittel kontrollieren, die wir kaufen, und wie tief die Korruption ist. Philip Howard, Ph.D., Autor von „Konzentration und Macht im Lebensmittelsystem: „Wer kontrolliert, was wir essen?„, untersucht die Veränderungen im Lebensmittelsystem, wobei er den Schwerpunkt auf die Visualisierung dieser Trends legt.

„Meine Motivation [für das Schreiben des Buches] war es, aufzudecken, was vor sich geht, und den Menschen zu helfen, zu verstehen, wem was gehört und welche Strategien diese dominanten Firmen anwenden, um ihre Macht weiter auszubauen„, sagt er.

Über seine Arbeit wurde in vielen prominenten Medien berichtet, unter anderem in der New York Times, der Washington Post und der Chicago Tribune. Im Jahr 2024 unterrichtet er Grund- und Aufbaustudiengänge in den Bereichen Gemeinschaft, Ernährung und Landwirtschaft sowie einen Graduiertenkurs.

Er ist außerdem außerordentlicher Professor am Fachbereich für kommunale Nachhaltigkeit an der Michigan State University und hat einen Doktortitel in ländlicher Soziologie. Seine beiden Hauptprojekte für 2024 sind die Charakterisierung der Vielfalt im Lebensmittelsystem, insbesondere bei Pflanzensaatgut/Tiergenetik, eiweißreichen Lebensmitteln und alkoholischen Getränken, und die „Überbrückung von Informationslücken zwischen den Akteuren des Lebensmittelsystems, einschließlich der Verwendung von Umweltzeichen“.

Endspiel: Globale Monopolisierung

Eine Tatsache, die vielen nicht bewusst ist, ist die Tatsache, wie wenige Firmen das globale Lebensmittelsystem kontrollieren, vom Saatgut bis zu den Supermärkten. Wie von Howard bemerkt:

„Der Trend in den meisten Branchen geht dahin, dass immer weniger Unternehmen ihre Macht ausbauen. Ein wirklich dramatisches Beispiel ist die Bierindustrie. Vier Unternehmen mit Hauptsitz in Europa brauen etwa die Hälfte des weltweiten Bieres. Diese Zahl wird sich sehr bald auf drei reduzieren, da Anheuser-Busch InBev SABMiller aufkauft. Selbst wenn man ein sehr marktbeherrschendes Unternehmen ist, ist man in diesem System gefangen, in dem man entweder größer werden muss oder von seinen großen Konkurrenten aufgekauft wird. Aber das führt dazu, dass immer weniger Menschen die Entscheidungen über die Lebensmittel treffen, die wir essen. Es gibt sogar Spekulationen, dass InBev seine Umsätze selbst mit dieser Übernahme nicht genug steigern kann, so dass sie einen großen Softdrinkhersteller übernehmen müssen, vielleicht sogar Coke oder Pepsi.“

Mit der 103 Milliarden Dollar teuren Übernahme von SABMiller wurde InBev zu einem der drei größten Lebensmittelkonzerne der Welt. InBev ist auch Eigentümer von Anheuser-Busch, das Budweiser, eine der bekanntesten Biermarken der Welt, herstellt. In einigen Teilen der Welt, z. B. in Afrika und Lateinamerika, hat InBev bereits eine Monopolstellung erlangt.

Die von der Bundesregierung erlassenen Kartellgesetze und -verordnungen sollen diese Art von Monopolen verhindern. Wenn große Unternehmen andere große Unternehmen aufkaufen wollen, ist ein strenger Bewertungsprozess erforderlich, bevor sie zur Fusion zugelassen werden. Wie kann es also sein, dass diese Art der Monopolbildung immer noch stattfindet? Howard erklärt es:

„In den frühen 1900er Jahren wurde eine Reihe von Gesetzen erlassen, um diese Trusts, diese Zusammenschlüsse, die zu Monopolen auf diesen Märkten führten, zu verhindern. Das änderte sich in den 1980er Jahren dramatisch. Reagan wurde gewählt. Er wies die Leiter der Bundesbehörden an, Fusionen und Übernahmen ganz anders zu behandeln. Gleichzeitig wurden die Bundesrichter mit der Chicagoer Schule der Wirtschaft vertraut gemacht. Sie wurden für Reisen nach Arizona, Florida und ähnliche Orte bezahlt. Sie spielten Golf. Dann nahmen sie an diesen Seminaren teil, in denen ihnen beigebracht wurde, dass Fusionen und Übernahmen, sofern sie nicht sofort die Preise für die Verbraucher erhöhen, für alle gut sind. Als Ergebnis nur eines dieser Programme hatten bis Anfang der 90er Jahre zwei Drittel der Bundesrichter daran teilgenommen. Es ist jetzt praktisch unmöglich, einen Kartellrechtsfall vor den Bundesgerichten zu gewinnen.“

Monopole nützen der Öffentlichkeit nichts

Die Wahrheit ist, dass Monopole wirklich nur den betreffenden Unternehmen zugute kommen, nicht aber der Bevölkerung im Allgemeinen. Es stärkt lediglich die Macht des Unternehmens, einschließlich seines politischen Einflusses. Viele Führungskräfte multinationaler Unternehmen sitzen sogar in Beratungsausschüssen auf Bundesebene und in Arbeitsgruppen für globale Handelsabkommen.

Einige dieser internationalen Handelsabkommen werden sogar vor dem US-Kongress geheim gehalten, doch Führungskräfte großer multinationaler Unternehmen sind bei den Verhandlungen anwesend. Wenn große Unternehmen in der Lage sind, Einfluss auf die Regulierungsbehörden zu nehmen, die für ihre Regulierung zuständig sind, können sie den Regulierungsprozess umgehen und im Grunde ein Kartell bilden.

„Ein gutes Beispiel ist die Saatgutindustrie. Sie wurde in den 1980er Jahren von großen Chemieunternehmen übernommen. Wir sind auf nur noch sechs Firmen geschrumpft. Zuvor gab es über 30 Firmen. Diese sechs großen Chemiekonzerne, die auch Saatguthersteller sind, haben gegenseitige Lizenzvereinbarungen für gentechnisch veränderte Technologien (GE). Die Landwirte, die diese gentechnischen Eigenschaften wie Herbizidresistenz benötigen, haben als unabhängige Saatgutunternehmen keinen Zugang zu diesen Technologien. Entweder werden sie von diesen Firmen aufgekauft oder sie müssen ihr Geschäft aufgeben. Im Moment ist es möglich, dass die großen Sechs auf nur drei reduziert werden. BASF … hat sich aus dem Saatgutgeschäft zurückgezogen. Bayer versucht, Monsanto zu übernehmen, Dow und DuPont planen eine Fusion … [und] ChemChina, ein Chemieunternehmen in chinesischem Besitz, erwirbt Syngenta.“

Von Chemieunternehmen geschaffene Saatgutmonopole

Auch nach der Übernahme durch Bayer war Monsanto das klassische Beispiel für die Drehtür zwischen Regierung und Industrie. Es gibt Leute, die zwischen Monsanto und den Behörden, die diese Firma regulieren sollen, hin und her gehen“, stellt Howard fest. Zweifellos ist dieser Einfluss ein Teil des Erfolgs von Monsanto.

Die Patentierung von Saatgut und die anschließenden Beschränkungen für Saatgut haben im Grunde zu einer Übernahme der Landwirtschaft durch Chemieunternehmen geführt. Die Patentierung von Saatgut kommt diesen Unternehmen in mehrfacher Hinsicht zugute. Nicht nur, dass die Landwirte jedes Jahr neues Saatgut kaufen müssen, da die Patente keine Aufbewahrung oder Weitergabe von Saatgut zulassen, diese gentechnisch veränderten Nutzpflanzen erfordern auch bestimmte Chemikalien, die diese Unternehmen natürlich auch herstellen und verkaufen.

„Monsanto nutzt einen sehr starken Schutz des geistigen Eigentums an Saatgut in den USA und versucht, dieses Modell auf die ganze Welt auszudehnen. Mit den Handelsabkommen zwingen sie andere Länder, ihre Gesetze zu ändern, um Unternehmen wie Monsanto zu schützen, anstatt den Landwirten zu erlauben, Saatgut zu retten und neu zu pflanzen. In den USA sind einige Landwirte sogar ins Gefängnis gegangen, weil sie Saatgut aufbewahrt haben, ganz zu schweigen von den Millionen von Dollar an Geldstrafen„, sagt Howard.

Es gibt viele Gründe für den Verdacht, dass gentechnisch verändertes Saatgut entwickelt wurde, um den Absatz von Chemikalien zu steigern, denn die meisten der behaupteten Vorteile von gentechnisch verändertem Saatgut haben sich in Wirklichkeit als falsch herausgestellt. Ein Beispiel: Monsanto bestand darauf, dass es biologisch unmöglich sei, dass Unkräuter eine Resistenz gegen Glyphosat entwickeln, doch als Howard sein Buch schrieb, hatten resistente Superunkräuter bereits mehr als 60 Millionen Hektar US-amerikanischer Anbauflächen erobert.

Die Antwort der chemischen Biotechnologie-Industrie bestand darin, Pflanzen zu entwickeln, die gegen noch giftigere Herbizide resistent sind, aber jeder, der nur halbwegs bei Verstand ist, sollte erkennen, dass diese „Lösung“ das Problem nur verschlimmern wird, da sie Unkräuter hervorbringt, die auch gegen diese stärkeren Gifte resistent sind. Früher oder später müssen wir aus der chemischen Tretmühle aussteigen, oder die Lebensmittel werden selbst auf kurze Sicht zu giftig sein, um sie zu essen.

Trotz ernster Bedenken sind auch positive Veränderungen im Gange

In seinem Buch untersucht Howard die gesamte Versorgungskette, vom Saatgut über die Landwirtschaft, die Verarbeitung und den Vertrieb bis hin zum Einzelhandel, und zeigt auf, wie sich die Dinge im Laufe der Jahre verändert haben. Im Jahr 1937 gab es beispielsweise fast 6,8 Millionen Landwirte in den USA, die damals eine Bevölkerung von etwa 100 Millionen hatten. Heute gibt es weniger als 2 Millionen Landwirte, bei einer Bevölkerung von mehr als 325 Millionen.

Noch schlimmer ist, dass schätzungsweise zwei Drittel der in den USA verkauften landwirtschaftlichen Erzeugnisse von nur 100.000 Betrieben stammen, und diese mittelgroßen bis großen Betriebe werden immer größer. Die Gründe für diesen Trend sind vielfältig, aber staatliche Subventionen spielen eine wichtige Rolle. Etwa 85 % der staatlichen Subventionen gehen an die obersten 10 % der landwirtschaftlichen Betriebe, was ihre Vorteile noch verstärkt und es ihnen ermöglicht, zu expandieren und benachbarte Betriebe aufzukaufen.

Es gibt einige sehr klare und reale Bedenken hinsichtlich unseres Lebensmittelverteilungssystems. Doch auch wenn die Situation deprimierend erscheinen mag, gibt es auch positive Veränderungen. Wie Howard festgestellt hat:

„Es gibt viele Bemühungen, sich diesen Trends zu widersetzen … Big-Unternehmen werden größer … weil sie keine andere Möglichkeit zum Wachstum haben. Der Bierabsatz in den USA zum Beispiel ist wirklich abgeflacht, mit Ausnahme des Craft-Brew-Segments. Die Zahl der Brauereien in den USA ist dramatisch angestiegen, inzwischen sind es Tausende und Abertausende. Ihr Anteil am Umsatz liegt weit über 10 %. Wenn Sie sich die Bierabteilung in Ihrem Supermarkt ansehen, haben Sie eine viel größere Auswahl als noch vor 10 oder gar 20 Jahren. Eine Antwort, die die großen Brauereien in den letzten Jahren versucht haben, ist der Aufkauf einiger dieser Handwerksbrauereien. Aber der Geist ist nicht mehr in der Flasche. Die Leute haben sich von diesen Makrobrauereien abgewandt. Sie können ihren Absatz nicht steigern – deshalb müssen sie sich in anderen Teilen der Welt nach Wachstum umsehen. Es gibt viele ähnliche Beispiele in anderen Bereichen des Lebensmittelsystems. Zum Beispiel Truthühner der alten Rasse. Die Zahlen sind stark angestiegen, obwohl es in den 2000er Jahren in den gesamten USA weniger als 2.000 Truthähne gab, die nicht breitbrüstig weiß waren. Die Menschen schaffen mehr und mehr dieser Alternativen. Es ist nur schwer, sie zu finden und zu fördern.“

Eine Alternative ist natürlich der eigene Anbau von Lebensmitteln. Wir können nicht alle Arten von Lebensmitteln anbauen oder unser gesamtes Vieh selbst züchten, aber die meisten Menschen können etwas anbauen. Gegenwärtig baue ich etwa die Hälfte aller Lebensmittel an, die ich in einer bestimmten Woche esse. Wie von Howard bemerkt:

„Selbst wenn man keinen Platz hat, kann man zum Beispiel ein paar Sprossen anbauen. Auf diese Weise wird man einfach ein bisschen autark. Wenn man überhaupt keinen Platz hat, um einen Containergarten anzulegen, kann man Kontakte zu örtlichen Landwirten knüpfen. Es gibt immer mehr gemeinschaftlich betriebene landwirtschaftliche Betriebe und Kooperativen, in denen sich die Landwirte einmal im Monat zu einer Abgabestelle treffen, und Einkaufsgemeinschaften. Es ist wirklich ermutigend zu sehen, dass die Menschen die Nase voll haben vom industriellen Lebensmittelsystem und all diese Alternativen finden, und wir schaffen mehr Räume, in denen sie gedeihen können.“

Wie sich Unternehmensübernahmen und -fusionen auf die Lebensmittelqualität auswirken

Howard erörtert in seinem Buch viele interessante Fallbeispiele, darunter das der Sojamilch von Silk, das eindrucksvoll veranschaulicht, wie die Lebensmittelqualität beeinträchtigt wird, wenn eine kleine, auf Integrität basierende Marke von einem großen konventionellen Unternehmen übernommen wird. Ich persönlich rate davon ab, Sojamilch zu trinken. Sie ist aus einer Reihe von guten Gründen ungesund, wobei ihr Lektingehalt eine der größten Beeinträchtigungen darstellt.

Steve Demos, der die Marke Silk ins Leben rief, glaubte jedoch aufrichtig daran, dass Sojamilch ein gesundes Produkt ist. Eines der Hindernisse, mit denen er konfrontiert war, bestand darin, in konventionellen Supermärkten Fuß zu fassen, denn diese verlangen Platzierungsgebühren in Höhe von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr. Ein einziges Produkt in eine regionale Supermarktkette zu bringen, kann Zehntausende von Dollar kosten. Demos konnte seine Vision umsetzen, indem er sich an große Unternehmen wie Coca-Cola wandte.

Eines der Unternehmen, von denen er eine Finanzierung erhielt, war Dean Foods. Sie zahlten die Slotting-Gebühren, um Silk-Sojamilch in die Supermärkte zu bringen. Die Marke wuchs exponentiell, und zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte Silk mehr als drei Viertel aller Sojamilchverkäufe, was mehr oder weniger einem Monopol entspricht. Der Preis, den Demos zahlte, war der Verlust der Kontrolle über sein Unternehmen an seine Investoren. Dean Foods erwarb schließlich 100 % des Unternehmens, und Demos war nicht in der Lage, die Übernahme zu verhindern.

„Es überrascht nicht, dass Dean Foods sein Engagement für ökologische Zutaten reduziert hat. Sie reduzierten die Verpflichtung zur Beschaffung von nordamerikanischen Sojabohnen. Sie begannen, Sojabohnen aus China und Brasilien zu beziehen. Von einem Unternehmen, das zu 100 % aus biologischem Anbau stammt, ist der Anteil heute auf vielleicht 6 % gesunken„, sagt Howard.

Stonyfield ist ein weiteres Beispiel für ein Unternehmen, dessen Gründer eine idealistische und altruistische Person war, die sich dem Ziel verschrieben hatte, das bestmögliche Produkt zu liefern, die aber schließlich in ihrem Streben nach Wachstum die Kontrolle über das Unternehmen verlor. Im Laufe des Prozesses wurde auch die Qualität des Produkts herabgesetzt.

„Stonyfield war ein interessanter Fall, weil Gary Hirshberg, der Gründer, all seine Investoren, seine Freunde und seine Familie, die ihm beim Aufbau des Unternehmens geholfen hatten, auszahlen musste. Außerdem wollte er diese Produkte einer größeren Zahl von Verbrauchern zugänglich machen. Er verhandelte lange Zeit mit Danone, dem französischen Joghurtunternehmen, über eine Übernahme. Das Unternehmen war jedoch darauf bedacht, seinen Umsatz zu steigern, und musste daher einige seiner Ideale, wie z. B. sein Engagement für Bio-Produkte, aufweichen, um den Umsatz zu steigern. Jetzt sind sie sehr verwundbar. Sie könnten am Ende Teil eines ausländischen Unternehmens werden.“

Beispiele von Unternehmen, die sich weigerten, sich zu verkaufen

Positiv zu vermerken ist, dass einige Unternehmen enormen Übernahmeangeboten widerstanden haben und sich weigerten, ihre Ideale zu opfern.

Ein Beispiel dafür ist Clif Bar. In letzter Minute lehnte Gary Erickson ein 60-Millionen-Dollar-Angebot von Quaker Oats, einem Geschäftsbereich von Pepsi, ab, weil er sah, dass viele der zu Beginn der Verhandlungen gemachten Versprechen nicht eingehalten wurden. Er war nicht zuversichtlich, dass sie sich weiterhin für seine Ideale einsetzen würden. Clif Bar ist also immer noch unabhängig, und das Unternehmen spendet Geld für eine Reihe von Umweltprojekten.

Ein weiteres interessantes Beispiel ist Eden Foods, das von Anfang an sehr hohe Bio-Standards verfolgte – so hoch, dass es sich sogar weigerte, das USDA-Bio-Siegel auf seine Lebensmittel zu kleben, obwohl diese biologisch waren, weil es der Meinung war, dass das Bio-Siegel kompromittiert worden war. Laut Howard:

„Sie sind ein Unternehmen, das sich verpflichtet hat, von lokalen Lieferanten zu beziehen und keine synthetischen Verarbeitungshilfsstoffe zu verwenden. Sie waren gegen die Aufweichung der ökologischen Verarbeitungsstandards, um synthetische Stoffe zuzulassen. Sie kennzeichnen ihre Produkte immer noch nicht mit dem USDA-Bio-Siegel. Sie hatten ziemlich viel Glück. Es gibt sie schon so lange – seit den 70er Jahren -, dass ihre Integrität einer gewissen Anzahl von Verbrauchern bekannt ist. Sie waren in der Lage, in ein Vertriebssystem zu gelangen. Wenn sie heute neu anfangen würden, würden sie es wahrscheinlich nicht schaffen. Es ist bedauerlich, dass nicht mehr Menschen wissen, welche Unternehmen unabhängig sind, Unternehmen wie Nature’s Path und Bob’s Red Mill. Bob hat sogar extra jemanden eingestellt, um Übernahmeangebote abzuwehren. Sie sagten den Leuten, die sich erkundigten, einfach ‚Nein‘. Sie haben Bob nicht einmal die Beträge genannt, die ihm angeboten wurden. Sowohl Bob’s Red Mill als auch Clif Bar haben sich an einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm beteiligt, anstatt einfach an den Meistbietenden zu verkaufen.“

Vertriebsmonopole

Die Herstellung und der Vertrieb der Lieferkette sind etwas geheimnisvolle Bestandteile des Lebensmittelsystems, die nur wenige Menschen vollständig verstehen. Zunächst müssen die Grundzutaten hergestellt werden, und dann muss jemand sie kombinieren und in eine Schachtel packen. Oftmals werden verschiedene Unternehmen mit bestimmten Schritten des Prozesses beauftragt.

Wenn Sie diese Aufgaben an andere Unternehmen delegieren, kann es leicht zu Problemen kommen, selbst wenn diese gutwillig sind, denn jeder sucht nach Möglichkeiten, Kosten zu sparen. Einige ethisch fragwürdige Unternehmen könnten Ihnen zum Beispiel minderwertige Zutaten verkaufen. Aber selbst wenn die Zutaten von hoher Qualität sind, werden die Lebensmittel dennoch verarbeitet, was sich auf ihren Nährwert auswirkt. Ein Teil der Lösung besteht darin, Ihre Lebensmittel von Grund auf selbst zuzubereiten. Dann können Sie diese versteckten Fallstricke umgehen.

Als Nächstes müssen die Lebensmittel von der Produktionsstätte an die Lagereinrichtungen und schließlich an die Geschäfte verteilt werden. Howard erklärt einige der damit verbundenen Komplexitäten und das Problem der Monopolisierung in diesem Bereich:

„Man bringt Dinge von A nach B, manchmal mit Kühlung. In den 1980er Jahren hatten wir ein genossenschaftliches Vertriebssystem. Es gab Dutzende von genossenschaftlich organisierten Vertriebsunternehmen in den USA, die biologische und natürliche Lebensmittel vertrieben. Aber als die Branche wuchs, konnten sie nicht mithalten. Sie hatten nicht das Kapital, um mehr Lastwagen und Lagerhäuser usw. zu kaufen. Ein Unternehmen namens United Natural Foods schlug zu und übernahm 2002 die beiden größten verbliebenen Vertriebsgenossenschaften. Sie sind jetzt börsennotiert. Ihr Hauptkunde ist Whole Foods. Für den breiteren nationalen Vertrieb von Lebensmitteln gibt es Sysco. In so gut wie jedem Restaurant, das Sie besuchen, werden Sie einen Sysco-LKW sehen. Sie haben einen großen Konkurrenten – U.S. Foods. Zu der Zeit, als ich das Buch schrieb, plante Sysco die Übernahme von U.S. Foods. Das bedeutet, dass all diese Leute, die sie gegeneinander ausspielten, um bessere Angebote zu bekommen, diese Möglichkeit nicht mehr haben würden. Das ist eines der Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe, aber es war so klar, dass es nur zwei Firmen in dieser Größenordnung gab, dass die US-Regierung diese Übernahme tatsächlich rückgängig machte. Es gibt also immer noch zwei, obwohl beide weiterhin eine Reihe anderer kleinerer Vertriebsunternehmen aufkaufen.“

Auch wenn die Fakten ziemlich entmutigend sind, können Sie, Ihre Familie und Freunde etwas tun, um diesen traurigen Zustand zu ändern. Denken Sie daran, dass Sie über eine sehr mächtige Ressource verfügen – Sie können mit Ihrem Geldbeutel abstimmen, der letztlich über das Verhalten der Unternehmen entscheidet. Howard beendet sein Buch mit Ressourcen, die Ihnen helfen können, fundiertere Entscheidungen zu treffen, darunter die folgenden:

Buycott.com bietet sowohl eine Website als auch eine App, die es Ihnen ermöglichen, mit Ihrem Geldbeutel abzustimmen, indem Sie sich über die Geschichte und die Eigentumsverhältnisse eines Produkts informieren und Unternehmen meiden, die aus verschiedenen Gründen boykottiert werden, z. B. solche, die Schokolade verwenden, die von Kindersklaven hergestellt wurde, oder solche, die genetisch veränderte Zutaten verwenden.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, holen Sie sich ein Exemplar von Howards Buch „Konzentration und Macht im Lebensmittelsystem: Wer kontrolliert, was wir essen?„. Wenn Sie an weiteren Details interessiert sind, finden Sie diese dort. Die Botschaft, die Sie mitnehmen können, ist, dass Sie mit Ihrem Geldbeutel abstimmen und sich wirklich für den Verzehr echter, unverarbeiteter Lebensmittel entscheiden müssen. Denn nur so können wir dieses korrupte und verzerrte Lebensmittelsystem ändern.

Wie Howard schon sagte, liegt es an jedem Einzelnen von uns, herauszufinden, wen wir mit unserem hart verdienten Geld unterstützen. Im besten Fall, im Idealfall, würde jeder anfangen, verarbeitete Lebensmittel zu reduzieren. Das ist wirklich wichtig, denn wenn man das tut, unterstützt man wahrscheinlich kein großes Unternehmen, vor allem nicht, wenn man lokal einkauft.

„Wir müssen wirklich anfangen, diese großen Firmen zu meiden, diese 10 Firmen, die ein Drittel der Lebensmittel- und Getränkeverkäufe in den USA kontrollieren, und bereit sein, in manchen Fällen mehr auszugeben, wenn das bedeutet, ein qualitativ hochwertigeres Produkt zu bekommen oder weniger davon zu verbrauchen, und kleinere, lokale und unabhängige Firmen zu unterstützen„, sagt Howard.

Es ist wichtig zu erkennen, dass wir das Verhalten dieser Unternehmen ändern KÖNNEN. Sie werden von Investoren kontrolliert, und Investoren wollen Profit. Wenn ihre Gewinne sinken, müssen sie auf den öffentlichen Druck reagieren. Auf diese Weise können wir viele der giftigen Zusatzstoffe aus unseren Lebensmitteln verbannen, und so werden wir auch gentechnisch veränderte Zutaten aus dem Verkehr ziehen.

Alles, was Sie tun müssen, ist, diese Art von Produkten nicht zu kaufen. Sie können all diese ausgeklügelten Systeme einrichten und alle Bundesaufsichtsbehörden kontrollieren, aber wenn die Menschen nicht kaufen, spielt das alles keine Rolle. Dazu kommt noch Folgendes:

„Viele dieser großen Unternehmen erhalten enorme Subventionen, direkt und indirekt. Eine Möglichkeit, die Dinge zu ändern, besteht darin, Druck auf die Regierung auszuüben, damit diese Subventionen gestrichen werden und gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen„, sagt Howard.

