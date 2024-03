The Corbett Report: Die Maske des Klima-Todeskultes verrutscht

Von James Corbett

Haben Sie schon den neuesten Unsinn der Klimasektierer gehört?

Nein, ich spreche nicht vom Recycling menschlicher Haare, um das Wetter zu ändern.

Und ich spreche auch nicht von der heißen neuen Mode, Kunstwerke (und die US-Verfassung) zu verunstalten, um den Klimawandel zu stoppen.

Nein, ich spreche von der unglaublichen, neu entdeckten (und von Fachleuten begutachteten!) wissenschaftlichen Tatsache, dass das Ein- und Ausatmen selbst ein Vergehen gegen die Wettergötter ist. Oder um es in der etwas hochtrabenden Sprache der Clickbait-Schlagzeilenschreiber auszudrücken:

Menschen tragen zur globalen Erwärmung bei, indem sie einfach atmen, behauptet eine Studie

In der Tat.

Aber haben Sie die Studie, die zu diesen Schlagzeilen geführt hat, wirklich gelesen? Und, was noch wichtiger ist, haben Sie diese pseudowissenschaftliche Propaganda durchforstet, um die erschütternde Realität zu erkennen, die sich hinter den Schlagzeilen verbirgt? Wenn Sie sie durchforsten, werden Sie feststellen, dass der wahre Nutzen einer „wissenschaftlichen“ Studie wie dieser nicht aus einem vermeintlichen wissenschaftlichen Verdienst resultiert, sondern aus der Rolle, die sie bei der Förderung einer finsteren Agenda spielt. Und mit diesem Wissen werden Sie besser gerüstet sein, um der Agenda der Sektenanhänger entgegenzutreten.

Sind Sie neugierig geworden? Lassen Sie es mich erklären…

DIE STUDIE

Ende letzten Jahres veröffentlichte PLoS One „Measurements of methane and nitrous oxide in human breath and the development of UK scale emissions“ (Messungen von Methan und Distickstoffoxid in der menschlichen Atemluft und die Entwicklung von Emissionen im Vereinigten Königreich), in der behauptet wird, dass „die menschliche Atemluft kleine, erhöhte Konzentrationen von Methan (CH4) und Distickstoffoxid (N2O) enthalten kann, die beide zur globalen Erwärmung beitragen“.

Oder im Klartext: Die menschliche Atmung trägt zum „Klimawandel“ bei.

Wenn Sie dem Link zu der Studie folgen, werden Sie feststellen, dass die Autoren 328 „Atemproben“ von 104 britischen Freiwilligen gesammelt haben, um festzustellen, ob der Mensch schuldig ist, Treibhausgase auszuatmen – in diesem Fall Methan (CH4) und Distickstoffoxid (N2O) – oder nicht.

Die Ergebnisse? Es stellte sich heraus, dass 31 % der Probanden „Methanproduzenten“ waren (in der Studie praktischerweise mit „MPs“ abgekürzt) und dass „alle Teilnehmer N2O in der Atemluft ausstießen“.

Unglaublich! Wissen Sie, was das bedeutet?!

Ja, die Forscher auch nicht. Insbesondere waren sie nicht in der Lage, Unterschiede in den Emissionen der Probanden in Abhängigkeit von einer der untersuchten Variablen (Alter, Geschlecht, Ernährungsgewohnheiten, Rauchgewohnheiten) zu berücksichtigen.

In einem Punkt ist sich das Wissenschaftlerteam jedoch sicher: Diese verblüffenden Ergebnisse haben gezeigt, dass der menschliche Atem eine bedeutende und bisher vernachlässigte Quelle des Klimawandels ist.

Aber halt! Das ist bis jetzt nicht alles.

Wir berichten in dieser Studie nur über die Emissionen aus der Atemluft, und die Emissionen aus dem Stuhlgang erhöhen diese Werte wahrscheinlich beträchtlich, obwohl es keine Literatur gibt, die diese Emissionen für Menschen im Vereinigten Königreich beschreibt.

Das ist richtig, „Flatus“! Eure Fürze machen die Wettergötter wirklich wütend, Leute! Und von den Kuh-Rülpsern möchte ich gar nicht erst anfangen!

Zum Glück hat der König von England jahrelang modernste Spitzentechnologie entwickelt, um die Bedrohung durch Kuh-Rülpser zu bekämpfen.

Wenn jetzt nur jemand etwas Ähnliches für das menschliche Vieh entwickeln würde.

Ach ja, richtig. Macht nichts.

Abgesehen von der Albernheit gibt es ein paar verschiedene Reaktionen auf die „Nachricht“, dass eine „wissenschaftliche“ Studie Sie für schuldig befunden hat, durch Ein- und Ausatmen schlechtes Wetter zu verursachen.

Wenn Sie selbst ein Klimasektierer sind (oder jemand, der die Propaganda der Klimasektierer unhinterfragt aufgesogen hat), könnten Sie dies als Bestätigung Ihres tief sitzenden Hasses auf die Menschheit ansehen. Bestärkt in Ihrem Verdacht, dass die Menschen ein Krebsgeschwür auf dieser Erde sind, könnten Sie sich zusammenrollen und auf die süße Erlösung des Todes warten (vorausgesetzt, Ihre Überreste können umweltfreundlich kompostiert werden, natürlich!) Vielleicht trösten Sie sich, indem Sie ein Gemälde mit Suppe übergießen oder auf einen Londoner U-Bahn-Wagen klettern oder etwas ähnlich Produktives tun.

Oder, wenn Sie mehr als zwei Gehirnzellen haben, die Sie aneinander reiben können, könnten Sie sich entscheiden, noch tiefer in die Studie einzutauchen und ihre Annahmen, Methoden und Schlussfolgerungen infrage zu stellen.

Sind 328 Atemproben von 104 Freiwilligen wirklich eine Grundlage für Rückschlüsse auf die britische Bevölkerung (oder die Weltbevölkerung), zum Beispiel?

Und macht die Tatsache, dass der geschätzte Beitrag des vom Menschen eingeatmeten CH4 und N2O (zwischen 0,05 % und 0,1 % der Gesamtemissionen des Vereinigten Königreichs) unter der Fehlermarge der nationalen Inventare liegt, diese Schlussfolgerungen nicht statistisch bedeutungslos?

Und, was noch wichtiger ist, benötigte wirklich ein ganzes Team von gut finanzierten „Experten“ monatelange sorgfältige Studien und einen von Fachleuten begutachteten Zeitschriftenartikel, um zu bestätigen, dass der Mensch tatsächlich atmet?

Wenn Sie ein Veteran dieser Art von Klimawandelpropaganda sind, könnten Sie versucht sein, einfach mit den Augen zu rollen, einen (treibhausgasverursachenden) Seufzer auszustoßen und Ihr Leben wie gewohnt fortzusetzen.

Doch halt. Es gibt hier etwas sehr Wichtiges zu berichten. Mit jeder Geschichte wie dieser teilen die Möchtegern-Kontrolleure der Menschheit Ihnen etwas darüber mit, wer sie sind und was sie für Sie geplant haben.

WAS ES BEDEUTET

Wie so oft bei dieser Art von Propaganda, die sich als Wissenschaft tarnt, stellt sich heraus, dass der wahre Trick bei dieser wissenschaftlichen Täuschung nicht in dem liegt, was gesagt wird, sondern in dem, was nicht gesagt wird.

So warnen die Autoren der Studie in ihrer Schlussfolgerung, nachdem sie eingeräumt haben, dass sie keinen Zusammenhang zwischen Ernährung und Emissionen feststellen konnten, davor, die Bedeutung dieses winzigen (und statistisch bedeutungslosen) vom Menschen verursachten Treibhausgasbeitrags herunterzuspielen, und … das war’s. Die Frage, was mit diesen Informationen zu tun ist, bleibt völlig unbeantwortet.

Das ist natürlich der Moment, in dem die Sprachrohre des Establishments, die „Faktenchecker“, mit ihrer ACKSHUALLY ankommen, um uns mitzuteilen, dass „eine wissenschaftliche Studie uns natürlich nicht sagen wird, was wir gegen das Problem machen sollen. Sie dokumentiert und quantifiziert lediglich das Problem!“

Aber eine solche Erwiderung setzt voraus, dass diese Studie in einem vollkommen objektiven Vakuum veröffentlicht wird. Dass sie das Ergebnis einer leidenschaftslosen wissenschaftlichen Untersuchung ist, bei der es nur um Messungen und Experimente geht.

Das ist aber nicht der Fall. Tatsächlich ist sie – wie die Zuschauer der Fake News Awards wissen – das Endergebnis eines grundlegend voreingenommenen und durch und durch korrumpierten Marktplatzes der Ideen, auf dem nur die Ergebnisse veröffentlicht werden, die mit dem Dogma der Klimakrise übereinstimmen, und nur die Ergebnisse, die auf eine Entvölkerungslösung hindeuten, gefördert werden.

Welche andere Schlussfolgerung lässt sich aus diesen „Atmung trägt zum Klimawandel bei“-Ergebnissen ziehen? Wie die Forscher selbst sagen: „Es ist unwahrscheinlich, dass die Ernährung oder künftige Änderungen der Ernährung bei der Schätzung der Emissionen [aus der menschlichen Atmung] im gesamten Vereinigten Königreich eine Rolle spielen.“ Keine Änderung der Ernährung wird also diese Emissionsplage verringern. Wie kann man also die durch die menschliche Atmung verursachten Emissionen reduzieren, außer durch eine Verringerung der Zahl der Menschen, die atmen?

Natürlich wird nichts davon jemals offen ausgesprochen. Das muss es auch nicht. Es ist die unvermeidliche Logik der Kohlenstoff-Eugenik, einer kranken und verdrehten Ideologie, in der, wie ich schon vor 15 Jahren feststellte, „menschliches Leben nicht mehr etwas ist, das man schätzt, sondern etwas, das in Kohlenstoff gemessen und dann reduziert werden muss.“ Oder, in diesem Fall, sollen Menschen als „MPs“ kategorisiert und dann reduziert werden.

Verursacht das alles bei Ihnen lähmende Ängste? Fragen Sie sich, ob Sie Kinder haben sollten? Fühlen Sie sich schuldig, weil Sie selbst geboren wurden?

Natürlich tut es das. Eine Geschichte nach der anderen in den etablierten Medien macht deutlich, dass immer mehr Kinder und Jugendliche unter „Klimaangst“ leiden – einer „chronischen Angst vor dem ökologischen Untergang“, wie die American Psychiatric Association sie definiert. Eine kürzlich im Journal of Climate Change and Health veröffentlichte Studie zeigt beispielsweise, dass 78 % der jungen Kanadier angeben, dass die Sorge um den Klimawandel ihre psychische Gesundheit beeinträchtigt. Man braucht sich nur das (künstlich geschaffene) Aushängeschild der grünen Jugendbewegung, Greta Thunberg, anzuschauen, um zu sehen, wie eine solche Krise der psychischen Gesundheit tatsächlich aussieht.

Nun, hier ist der Haken. Als gesunder, liebevoller, nicht psychopathischer Mensch würden Sie vielleicht erwarten, dass Psychologen, Psychiater und andere im Bereich der psychischen Gesundheit daran interessiert sind, diese armen Kinder zu heilen. Dass sie ihnen die Schuld daran abnehmen, dass sie geboren wurden. Ihnen zu helfen, zu erkennen, dass sie als souveräne Individuen die Macht haben, die Welt zu verändern. Sie vor der pausenlosen Weltuntergangsporno-Propaganda der Klimasektierer zu schützen.

Aber wenn Sie das glauben, dann liegen Sie falsch. Nein, die bewaffneten Psychologen der „Dissent Into Madness“-Crew helfen den Jugendlichen nicht dabei, ihre Klimaangst zu überwinden. Sie nähren sie aktiv.

Nehmen wir zum Beispiel Britt Wray, eine Stanford-Forscherin, die sich auf „Klimatrauer“ und psychische Gesundheit spezialisiert hat. Ihrer Meinung nach ist Klimaangst nicht etwas, das behandelt werden muss, sondern etwas, das gefördert werden sollte.

„Klimaangst ist nicht per se ein Problem. [. . .] Es ist eigentlich eine sehr gesunde und normale Reaktion, wenn man die eskalierende zivilisatorische Bedrohung versteht, mit der wir es in der Klimakrise zu tun haben.“

Ja, die Möchtegern-Sozialingenieure sind sich der Auswirkungen des jahrzehntelangen „Weltuntergangs“-Geschwätzes auf die Bevölkerung durchaus bewusst. Das ist der springende Punkt. Wie ich bereits letztes Jahr in meinem Leitartikel über die wahnsinnige Propaganda des „Carbon Pawprint“ (Kohlenstoff-Pfotenabdruck), die im Namen der Rettung des Planeten verbreitet wird, festgestellt habe:

Wären Sie ein reicher und mächtiger Oligarch mit eugenischen Überzeugungen und dem Wunsch, die Bevölkerung auszurotten, hätten Sie es schwer, einen effektiveren Plan zur Umsetzung Ihrer Entvölkerungsagenda zu entwerfen als den, der gerade vor uns ausgebreitet wird. Zunächst überzeugen Sie die Öffentlichkeit davon, dass ihre „Emissionen“ eine Bedrohung für das langfristige Überleben der Menschheit und sogar des Planeten selbst darstellen. Dann gewöhnen Sie die Massen daran, ständig den „Kohlenstoff-Fußabdruck“ ihrer täglichen Aktivitäten zu berechnen, und trainieren sie, immer größere Opfer im Namen der Reduzierung dieses „Fußabdrucks“ zu akzeptieren. Schließlich überzeugen Sie die leichtgläubigen Bürger davon, dass das eigentliche Problem nicht in ihren Handlungen, sondern in ihrer eigenen Existenz liegt. Man macht ihnen weis, dass das Leben selbst die Erbsünde gegen die Natur ist und dass sie eine geringere Belastung wären, wenn sie dieses Haustier nicht halten würden. Oder wenn sie dieses Baby nicht bekommen würden. Oder wenn sie selbst nie geboren worden wären.

Hier ist also die eigentliche Frage:

WAS KÖNNEN WIR DAGEGEN TUN?

Zunächst die schlechte Nachricht: Sie kennen zweifellos jemanden – oder wahrscheinlicher mehr als jemanden -, der sich schuldig fühlt, weil er existiert, und der glaubt, dass große Teile der menschlichen Bevölkerung getötet werden müssen, um den Planeten zu retten.

Dies sind nicht unbedingt schlechte Menschen. Viele von ihnen haben sich einfach als empfänglicher für eine lebenslange Indoktrination erwiesen, die sie gelehrt hat, dass die Menschen ein Krebsgeschwür auf diesem Planeten sind. Diese leider vertrauensseligen Schäfchen wurden an der Nase herumgeführt und glauben, dass „die Bevölkerungsbombe kurz vor der Explosion steht“ und dass sie „ihren Teil zur Rettung der Erde beitragen müssen“, einfach weil sie diese Lügen ihr ganzes Leben lang gehört haben.

Aber was bedeutet das genau? „Seinen Teil beitragen“?

Am Anfang war es einfach, seinen Teil zu tun. Trivial, sogar. „Reduzieren, wiederverwenden, recyceln“ wurde uns als Schulkindern gesagt … nur um Jahre später herauszufinden, dass Recycling ein Schwindel ist und von Anfang an als nutzlos galt.

Dann wurde uns gesagt, wir sollten drastischere Maßnahmen ergreifen. Wir müssen mit der Rationierung beginnen. Wir müssen uns einschränken! Wir müssen unseren Kohlenstoff-Fußabdruck messen und damit beginnen, ihn zu verringern.

Als nächstes nahmen die Dinge eine dunkle Wendung. Wir sollten besser anfangen, den Kohlenstoff-Fußabdruck unserer Haustiere zu messen und diesen ebenfalls zu verringern! Wir müssen „die Käfer essen“, um die Wettergötter zu besänftigen! Und wir können doch nicht noch mehr Kinder in die Welt setzen, oder? Denken Sie an ihren Kohlenstoff-Fußabdruck!

Und nun finden sich diese unhinterfragten Typen, die jedem Diktat des Klimakults gehorcht haben, im unvermeidlichen letzten Kapitel dieser makabren Erzählung wieder, in dem sich herausstellt, dass unser eigener Atem ein Gift ist, das die Erde tötet! Wir müssen einen Weg finden, die menschliche Atmung zu reduzieren!

Da stehen wir nun und stolpern herum wie eine der Figuren in einer alten Twilight-Zone-Folge. Die ganze Welt ist verrückt geworden, und nur wenige von uns können es sehen. Was können wir tun, um unsere Mitmenschen, die wie Vieh zur Schlachtbank getrieben werden, zur Vernunft zu bringen?

Ja, wir könnten eine ruhige, maßvolle Analyse dieser Studie über das menschliche Atmen“ vornehmen. Wir könnten sie für bare Münze nehmen als einen ernsthaften (wenn auch fehlerhaften) Versuch, einen Beitrag zu den atmosphärischen Emissionen zu quantifizieren, und einfach auf die statistischen Mängel und analytischen Fehler hinweisen, die sie enthält.

Doch damit würde man am Thema vorbeigehen. Es handelt sich nicht nur um eine weitere fehlerhafte wissenschaftliche Studie. Sie ist Teil einer unheilvollen Agenda. Wir können nicht nur an den Rändern herumstochern. Wir müssen die Lügen an der Wurzel packen. Das Leben ist nicht das Problem. Das Leben ist heilig.

Ja, es gibt viele Probleme mit dem, was Regierungen, Militärs und Unternehmen mit der Umwelt anstellen. Niemand bestreitet, dass es viele Dinge gibt, die geändert werden müssen, wenn wir diese Welt für künftige Generationen erhalten wollen. Aber der Mensch ist die Antwort, nicht das Problem. Die Ausmerzung der Bevölkerung ist keine Lösung. Es ist eine falsche Schablone, die uns von den inzüchtigen Eugenikern eingeimpft wurde, die uns loswerden wollen.

Solange die Menschen nicht die zeitlose Wahrheit wiederentdecken, dass das menschliche Leben heilig ist, werden sie sich bereitwillig in den Schlachthof begeben und fröhlich darauf warten, dass die Klinge des Schlächters herabfällt. Das ist der entsetzlichste Gedanke von allen.

Doch nun die gute Nachricht: Wenn Sie sich nicht schuldig fühlen, weil Sie existieren, und wenn Sie nicht glauben, dass Unmengen von Menschen sterben müssen, um den Planeten zu retten, dann herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, Ihre intellektuelle Souveränität angesichts der größten, längsten, am besten finanzierten und gut koordinierten Propagandakampagne der Menschheitsgeschichte zu bewahren. Allein diese Tatsache ist wirklich bemerkenswert und ein Beweis für Ihre Widerstandsfähigkeit und die unaufhaltsame Kraft des dynamischen menschlichen Geistes.

Jetzt ist es an der Zeit, der Propaganda die Stirn zu bieten und unsere Liebe zum Leben neu zu entfachen. Sie ist das einzig wahre Gegenmittel gegen die giftige Propaganda des Todeskults.