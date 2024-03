Bomben und humanitäre Hilfe aus den USA in Gaza. Machen sich die USA mitschuldig am Völkermord?

Manlio Dinucci

Der Großteil der 70.000 Tonnen Bomben, die Wohnviertel in Gaza zerstört und palästinensische Zivilisten getötet haben, wurde von den Vereinigten Staaten an Israel geliefert.

Präsident Biden begrüßte Giorgia Meloni herzlich im Weißen Haus und sprach mit ihr über die Situation in Gaza, wo „der Verlust von Menschenleben herzzerreißend ist“, nachdem er ihr für die „unerschütterliche Unterstützung Italiens für die Ukraine“ gedankt hatte.

Anschließend erklärte er, dass „wir Lebensmittel und Hilfsgüter aus der Luft in die Ukraine abwerfen und versuchen werden, andere Zugangswege in die Ukraine zu öffnen“, um der Bevölkerung in Gaza zu helfen – ein freudscher Versprecher, der in dem offiziellen Video auf der Website der italienischen Regierung zu sehen war, das Tausende von Regierungs- und Parlamentsmitgliedern, lokalen Verwaltungsbeamten und Journalisten der großen Medien sahen.

Was der Präsident der Vereinigten Staaten sagt, kann natürlich nicht infrage gestellt werden.

Ebenso wenig kann der politisch-mediale Mainstream zulassen, dass offizielle Daten über US-Militärlieferungen an Israel veröffentlicht werden. Als Israel den Krieg im Gazastreifen begann, lieferten die USA in etwas mehr als einem Monat 10.000 Tonnen Waffen, die mit 244 Frachtflugzeugen und 20 Schiffen transportiert wurden. Darunter befanden sich mehr als 15.000 Bomben, darunter auch Ein-Tonnen-Bomben, und 50.000 Artilleriegranaten.

Die Biden-Administration gab Israel dann mehr als 14 Milliarden Dollar, um weitere US-Waffen zu kaufen.

Das bedeutet, dass die meisten der 70.000 Tonnen Bomben, die Wohnviertel im Gazastreifen zerstörten und palästinensische Zivilisten töteten, von den USA an Israel geliefert wurden.

Sie lieferten auch gepanzerte Caterpillar-Bulldozer, die mit den Panzern vorrückten und mit ihrem Gewicht von 64 Tonnen alles zerstörten, was sich ihnen in den Weg stellte.

Die Zahlen des anhaltenden Völkermords in Gaza sprechen für sich: Bis heute wurden 37.534 Menschen getötet oder vermisst; 13.430 Kinder wurden ermordet; 8.900 Frauen wurden getötet; 364 medizinische Mitarbeiter wurden getötet; 269 wurden entführt; 132 Journalisten wurden ermordet; 71.920 wurden verletzt; 17. 000 Kinder wurden ohne ihre Eltern zurückgelassen; 32 Krankenhäuser sind außer Betrieb; 53 Gesundheitszentren sind außer Betrieb; 700 000 Patienten mit ansteckenden Krankheiten; 350 000 Patienten mit chronischen Krankheiten wurden ohne Behandlung zurückgelassen; 270 000 Häuser wurden zerstört; 400 Schulen und Universitäten wurden zerstört; 500 Moscheen wurden zerstört; 290 archäologische Stätten wurden zerstört.

Während die USA den Völkermord Israels in Palästina weiterhin militärisch und politisch unterstützen, kündigte Präsident Biden in seiner Rede zur Lage der Nation an, dass er die US-Streitkräfte angewiesen habe, eine Notfall-Mission zu leiten, um eine provisorische Anlegestelle im Mittelmeer an der Küste des Gazastreifens zu errichten, die große Schiffe mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Notunterkünften aufnehmen kann.

„Die Vereinigten Staaten“, versicherte er, „stehen an der Spitze der internationalen Bemühungen, mehr humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen.