Proteste gegen die internationalen israelischen Verkaufsveranstaltungen von gestohlenem palästinensischem Land

Juden in Kanada und den USA protestieren gegen Immobilienveranstaltungen und behaupten, Israel verkaufe in Synagogen auf der ganzen Welt Immobilien, die es den Palästinensern gestohlen habe. Die israelischen Veranstaltungen in Kanada und den USA sehen sich auch mit heftigen Reaktionen von Anwohnern und pro-palästinensischen Aktivisten konfrontiert, weil Immobilien in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland angeboten werden, was nicht nur unmoralisch ist, sondern auch nach internationalem Recht als illegal gilt.

Israel unterscheidet jedoch zwischen Siedlungen und Siedler-Außenposten, wobei letztere nach seinen eigenen Gesetzen als illegal gelten. Die Veranstaltung findet nicht nur inmitten des israelischen Krieges im Gazastreifen statt, in dem die israelischen Streitkräfte mehr als 30.000 Palästinenser getötet haben, sondern auch in einer Zeit, in der die Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser zunimmt. Quelle

„Großes israelisches Immobilienevent“

Die Veranstaltung mit dem Titel „Great Israeli Real Estate Event“ fand am Dienstagabend in Montreal statt, und in diesem Monat sind weitere Veranstaltungen in Toronto, New Jersey und New York geplant. Auf der Website der Veranstaltung werden Immobilien in mehreren israelischen Städten beworben. Außerdem werden die folgenden israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland aufgeführt: Neve Daniel, Efrat, Ma’ale Adumim.

The Jewish Link, eine jüdische Zeitung aus dem Nordosten der USA, berichtete, dass sich Einzelpersonen auf der Website des Unternehmens My Home in Israel für die Veranstaltungen anmelden können.

My Home in Israel bietet Immobilien in verschiedenen Gebieten des besetzten Westjordanlands zum Verkauf an, darunter auch in Ostjerusalem. Laut der Website des Unternehmens werden die zum Verkauf stehenden Immobilien im besetzten Ostjerusalem auf der Ausstellung in Teaneck, die in der Synagoge der Kongregation Keter Torah stattfindet, zum Verkauf angeboten.

Die bevorstehende Veranstaltung in Teaneck stieß in der örtlichen Gemeinde auf Empörung, unter anderem bei palästinensischen, muslimischen und jüdischen Einwohnern.

Die Verkaufsveranstaltungen, bei denen Luxuswohnungen in Gebieten vermarktet werden, in denen immer noch Menschen bombardiert, ausgehungert, verstümmelt und zu Waisen gemacht werden, sind schon extrem geschmacklos, aber die jüdische Verbindung vermarktet diese Immobilien als weise Entscheidung angesichts der drohenden Unsicherheit in der Welt und des „Antisemitismus“, der sein „hässliches Gesicht“ zeigt.

The Jewish Link schrieb auch: „Gidon Katz, ein erfahrener Veteran in der Vermarktung israelischer Immobilien an die weltweite jüdische Gemeinschaft seit fast dreißig Jahren, weist auf eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit hin. Laut Katz haben Finanzexperten führender Banken kürzlich einen deutlichen Anstieg der israelischen Immobilienpreise in den nächsten sechs bis neun Monaten prognostiziert. „Diese positiven Aussichten sind größtenteils auf das erwartete Ende des Krieges und eine bevorstehende Senkung der Zinssätze zurückzuführen, was eine robuste Zeit für potenzielle Investoren auf dem israelischen Immobilienmarkt signalisiert.„

Besorgnis in New Jersey

Sowohl die muslimische als auch die jüdische Gemeinde von Teaneck haben ihre Besorgnis über den Verkauf in ihrer Gemeinde geäußert“, so Dina Sayedahmed, Kommunikationsmanagerin des Council on American-Islamic Relations‘ New Jersey Chapter, in einer Erklärung.

Rich Siegel, ein jüdischer Einwohner von Teaneck, äußerte während einer Gemeindeversammlung in der vergangenen Woche seine Besorgnis über die Immobilienveranstaltung und wies auf die Siedlungsgrundstücke hin und sagte, dass er, sollte die Veranstaltung fortgesetzt werden, Proteste dagegen anführen würde.

Rich Seigel ist ein ehemaliger Zionist, der als Hotelpianist in Tel Aviv arbeitete, ohne zu wissen, was Israel den Palästinensern antut.

Dann hörte er von Deir Yassin und all den anderen Massakern und gab den Zionismus auf. Er sitzt im Vorstand der Stiftung zur Erinnerung an Deir Yassin.

Rich Siegel sprach in der Keter-Tora-Synagoge in Teaneck über seine Besorgnis angesichts der bevorstehenden israelischen Immobilienverkäufe.

„Hallo, mein Name ist Rich Siegel, ich bin seit 25 Jahren Hauseigentümer hier in Teaneck. Ich bin Jude. Der Grund, warum ich Ihnen sage, dass ich Jude bin, ist, dass ich mir Sorgen über etwas mache, das in der jüdischen Gemeinde vor sich geht. Für den 10. März ist eine israelische Immobilienverkaufsveranstaltung in der Synagoge Keter Torah geplant.

Diese Veranstaltung verstößt sowohl gegen innerstaatliches Recht als auch gegen internationales Recht. Sie verstößt gegen innerstaatliches Recht, denn wir haben seit 1965 ein Bürgerrechtsgesetz und seit 1968 ein Gesetz über fairen Wohnraum. Wir erlauben keine Immobilienveranstaltungen nur für Weiße oder nur für Juden….für jeden. Als Juden können wir nicht einfach unter dem Radar fliegen und das Gesetz brechen und es in der Synagoge verstecken. Es verstößt gegen internationales Recht, weil die Häuser der Siedlungen im Westjordanland auf dieser Website zum Verkauf angeboten werden sollen. Auf der Website sind drei verschiedene Siedlungen im Westjordanland aufgeführt.

Diese Siedlungen sind an und für sich nach internationalem Recht illegal. Wenn wir diesen Verkauf zulassen, ermöglichen wir einer örtlichen Synagoge, sowohl gegen nationale Antidiskriminierungsgesetze als auch gegen internationales Recht zu verstoßen. Nun, es gibt noch andere Gründe, warum wir das nicht zulassen sollten, okay. Im Moment findet ein Völkermord statt.

Es ist mir egal, wen das beleidigt. Mehr als 35.000 Menschen sind getötet worden, mehr als 13.000 Kinder wurden getötet. Die Menschen sind in tiefer Trauer. Die Menschen in dieser Gemeinschaft sind wütend. Ich bin wütend. Diese Immobilie wird die Flammen nur noch weiter anfachen.“

Stolen West Bank settlement homes are being sold in America to Jews. An real estate event at a synagogue was set up, and this fine gentleman (a Jewish man) was having none of it.

Ontario Kanada

In Ontario fand eine Immobilienverkaufsveranstaltung statt, die von „Homes in Israel“ veranstaltet wurde, einem Unternehmen von Keller Williams, das auf seiner Facebook-Seite einen Mann vorstellte und sich bei ihm dafür bedankte, dass er eine Immobilienshow verteidigte, die gestohlenes palästinensisches Land verkaufte.

Rabbi David Mivasair aus Ontario war einer der Protestierenden, der ebenfalls Bedenken äußerte und mit den Worten aufgezeichnet wurde: „Ich bin ein aktives Mitglied von Independent Jewish Voices Canada und stehe heute hier vor einer Synagoge, in der Immobilien verkauft werden, die auf von Palästinensern gestohlenem Land gebaut wurden.

Es gibt eine Immobilienagentur, die heute hier nach Toronto gekommen ist, um Immobilien zu verkaufen, die auf gestohlenem palästinensischem Land gebaut wurden. Es ist irgendwie unglaublich, dass Kanada dies zulässt. Es ist eindeutig illegal. Deshalb sind wir heute hier, um das anzuprangern und, so Gott will, dafür zu sorgen, dass es aufhört.“

At a real estate sales promo event in a #Toronto synagogue selling properties on land stolen from Palestinian families.

"Thou shalt not steal."

"Thou shalt not covet thy neighbor's house."

⁦@IndJewishVoices⁩ ⁦@palyouthmvmt⁩ ⁦@IfNotNowOrg⁩ pic.twitter.com/j2ZLwuYxqT — Rabbi David Mivasair🔥 (@Mivasair) March 3, 2024

Unten im Video ist der Mann zu sehen, dem Keller Williams dafür dankt, dass er sie gegen Protestierende wie den obigen Rabbiner unterstützt. Hier sehen Sie ihn, wie er sich damit brüstet, palästinensische Kinder zu töten.

Homes in Israel operated by Keller Williams just featured this man on its Facebook page thanking him for defending a real estate show selling stolen Palestinian land. Here he is boasting about killing Palestinian kids.

My Home Israel, das Immobilienunternehmen, das den Verkauf und die Veranstaltungen in Übersee fördert, sagte in einem Artikel, dass die Israel Builders Association die Konferenz der Confederation of International Contractors‘ Associations ausrichtet: „Laut Raul Sarugo, Präsident der Israel Builders Association, „sind alle unsere Gäste aus dem Ausland daran interessiert, in israelische Immobilien in allen Segmenten der Branche zu investieren: Renditeimmobilien, Gewerbeimmobilien, Logistikzentren, Wohnhotels und Einrichtungen für betreutes Wohnen. Eine Gruppe aus Uruguay zeigte Interesse an Investitionen in Tama 38-Projekte in Herzliya.

„Während der Konferenz diskutierten die Teilnehmer auch über die aktuellen und zukünftigen Auswirkungen des russisch-ukrainischen Krieges auf die Immobilienbranche.„

„Der Krieg wird irgendwann zu Ende sein„, sagte Sarugo, „und die Ukraine wird wieder aufgebaut werden müssen. Das wird eine globale Herausforderung sein, und es besteht kein Zweifel daran, dass die Israel Builders Association aktiv am Wiederaufbau der Ukraine beteiligt sein wird, und zwar mit technischen und logistischen Mitteln und mit dem Recycling von Materialien. Die Zerstörung ist enorm, und es fallen riesige Mengen an Schutt an. Sie werden israelische Unternehmen brauchen, die wissen, wie man Materialien trennt und sie für die Verwendung als Baumaterialien recycelt.„

„Israelische Siedler haben Palästinenser im Westjordanland bei 200 Gelegenheiten angegriffen. „Wir haben unsere Gemeinden massenhaft mobilisiert, um gegen die angeblich illegale Plünderung und den Verkauf palästinensischer Gebiete durch eine ausländische Gruppe zu protestieren“, sagte Wassim Kanaan, Vorsitzender der Ortsgruppe New Jersey der American Muslims for Palestine, in einer Erklärung.“

Während wir zusehen, wie Israel im Gazastreifen einen Völkermord begeht und Häuser von Palästinensern im Westjordanland und in Jerusalem plündert, was beides eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht sind, sehen wir auch die eklatante Missachtung jeglichen Rechts, ob natürlich, humanitär oder legal, in einer vulgären, seelenlosen Zurschaustellung reiner Gier.