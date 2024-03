Der Anfang vom Ende des jüdischen Faschismus

Thierry Meyssan

Jeder gutgläubige Mensch versteht, dass die Ermordung von 30.000 unschuldigen Menschen nichts mit der Eliminierung der Hamas zu tun hat. Die Operation „Eisernes Schwert“ erscheint als das, was sie ist: ein Deckmantel, um den lang gehegten Traum der jüdischen Faschisten von Jabotinsky bis Netanjahu zu verfolgen: die arabische Bevölkerung aus Palästina zu vertreiben. Von da an erschütterte dieses Massenverbrechen, erstmals live im Fernsehen begangen, das weltpolitische Schachbrett. Die jüdischen Rassisten fühlten sich bedroht und bedrohten selbst die Vereinigten Staaten. In dem Bestreben, die Herren der „freien Welt“ zu bleiben, bereiten sich diese darauf vor, sie zu Fall zu bringen.

Die Biden-Regierung beobachtete gelähmt Israels Reaktion auf den Angriff des palästinensischen Widerstands, einschließlich der Hamas, der als „Al-Aqsa-Flut“ (7. Oktober) bekannt ist. Die Operation „Eisernes Schwert“ begann mit einem massiven Bombardement von Gaza-Stadt in einem Ausmaß, das es so noch nie zuvor auf der Welt oder in der Geschichte gegeben hat, auch nicht während der Weltkriege. Ab dem 27. Oktober wurde die Operation durch Bodeninterventionen, Plünderungen und Folter von Tausenden von Zivilisten in Gaza verstärkt. In fünf Monaten wurden 37534 Zivilisten ermordet oder sind vermisst, darunter 13430 Kinder und 8900 Frauen, 364 medizinisches Personal und 132 Journalisten [1].

Zunächst reagiert Washington mit seiner unerschütterlichen Unterstützung für „Israels Recht, sich selbst zu verteidigen“, droht mit einem Veto gegen jede Bitte um einen Waffenstillstand und liefert so viele Bomben, wie für die weitgehende Zerstörung der