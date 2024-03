Tyson Foods stockt Investition in Hersteller von Insektenproteinen für die globale Nahrungsmittelkette auf

Gepostet von: Mitarbeiter über verschiedene Quellen

Die „Faktenprüfer“ sind durchgedreht, um die Leute zu beschämen, weil sie voreilige Schlüsse über die Partnerschaft von Tyson mit Protix gezogen haben, um in den Insektenwahn einzusteigen. Tyson wird hier Anlagen zur Herstellung von Insektenfutter für gentechnisch veränderte Insekten bauen, die dann an Tiere verfüttert werden. Nicht erwähnt wird die Aussage von Protix: „Wir glauben, dass die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung mit dem Schutz unseres schönen Planeten Hand in Hand gehen sollte.„ Von der Protix-Website: Protix ist der weltweit führende Anbieter von Insekteninhaltsstoffen. Wir glauben, dass die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung Hand in Hand mit dem Schutz unseres schönen Planeten gehen sollte. Eine große Herausforderung! Glücklicherweise liegt die Lösung in der Natur selbst: Insekten liefern Proteine und andere Nährstoffe mit geringem Fußabdruck, die zu nachhaltigeren Futter- und Lebensmitteln verarbeitet werden können. Tyson hat einen Vertrag mit Protix abgeschlossen, um hier Anlagen zu bauen, hat aber insbesondere auch eine „direkte Kapitalbeteiligung“ und eine „Minderheitsbeteiligung“ an Protix getätigt, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Protix-Gründer Kees Aarts sagt, dass das Unternehmen Insektennahrung für Menschen plant: „Vor kurzem haben sie ENOUGH auf den Markt gebracht, eine Reihe von Snacks und kulinarischen Zutaten auf Insektenbasis. Es gibt noch eine Fülle von Geschmacksrichtungen zu entdecken“, sagt er. Steigt Tyson nun in den Anbau von Käfern für den menschlichen Verzehr ein oder nicht? „Faktenchecker“ unterscheiden offenbar nicht zwischen den beiden Enden der Geschichte. Vielleicht macht der Verzehr von Insekten das mit Ihnen. TN-Redakteur

Pressemitteilung von Tyson

Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN), eines der weltweit größten Lebensmittelunternehmen, hat mit Protix, dem weltweit führenden Unternehmen für Insekteninhaltsstoffe, eine Vereinbarung über eine zweifache Investition getroffen. Die strategische Investition wird das Wachstum der aufstrebenden Industrie für Insekteninhaltsstoffe unterstützen und den Einsatz von Lösungen für Insekteninhaltsstoffe erweitern, um effizientere nachhaltige Proteine und Lipide für die Verwendung im globalen Lebensmittelsystem zu schaffen. Die Vereinbarung kombiniert die globale Größe, die Erfahrung und das Netzwerk von Tyson Foods mit der Technologie und der Marktführerschaft von Protix, um die aktuelle Marktnachfrage zu befriedigen und die Produktion von Insekteninhaltsstoffen zu steigern.

Durch eine direkte Kapitalbeteiligung wird Tyson Foods eine Minderheitsbeteiligung an Protix erwerben, um die globale Expansion des Unternehmens zu finanzieren. Darüber hinaus sind Tyson Foods und Protix ein Joint Venture für den Betrieb und den Bau einer Anlage zur Herstellung von Insekteninhaltsstoffen auf dem US-amerikanischen Festland eingegangen. Nach ihrer Fertigstellung wird es die erste Anlage ihrer Art sein, die Nebenprodukte der Lebensmittelherstellung in hochwertige Insektenproteine und -lipide umwandelt, die vor allem in der Tiernahrungs-, Aquakultur- und Viehzuchtindustrie verwendet werden.

„Unsere Partnerschaft mit Protix stellt die jüngste strategische Investition von Tyson Foods in bahnbrechende Lösungen dar, die einen Mehrwert für das Geschäft von Tyson Foods schaffen“, sagte John R. Tyson, Chief Financial Officer von Tyson Foods. „Der Lebenszyklus von Insekten bietet die Möglichkeit einer vollständigen Kreislaufwirtschaft innerhalb unserer Wertschöpfungskette, was unser Engagement für den Aufbau eines nachhaltigeren Lebensmittelsystems für die Zukunft stärkt.“

Kees Aarts, CEO von Protix, sagt: „Wir freuen uns sehr, den nächsten Schritt in unserer internationalen Wachstumsstrategie ankündigen zu können. Die strategische Partnerschaft zwischen Tyson Foods und Protix bringt unsere gemeinsame Arbeit an der Schaffung von hochwertigem, nachhaltigerem Eiweiß mit Hilfe innovativer Technologien und Lösungen voran. Darüber hinaus können wir die vorhandenen Nebenprodukte von Tyson Foods sofort als Ausgangsmaterial für unsere Insekten verwenden. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für Protix und beschleunigt unser Ziel, durch internationale Partnerschaften zu wachsen, erheblich.

Die zu errichtende Anlage in den USA wird ein geschlossenes System beherbergen, das alle Aspekte der Produktion von Insektenproteinen unterstützt, einschließlich der Aufzucht, des Ausbrütens und des Schlüpfens von Insektenlarven. Neben Zutaten für die Aquakultur- und Tiernahrungsindustrie können die verarbeiteten Larven auch als Bestandteil von Vieh- und Pflanzenfutter verwendet werden.

Protix ist ein voll integriertes Unternehmen für Insekteninhaltsstoffe, das in seiner niederländischen Anlage, die seit 2019 in Betrieb ist, jährlich 14.000 Tonnen LLE produziert und verarbeitet. Das Unternehmen beliefert große globale Unternehmen in den Bereichen Tiernahrung, Aquakulturfutter, Viehfutter und organische Düngemittel, da die Nachfrage nach Insekteninhaltsstoffen weiter steigt.

Pressemitteilung von Protix

Mehr von CNN

Tyson Foods, einer der größten Fleischproduzenten, investiert in Insektenprotein

Tyson, ein großer US-amerikanischer Hersteller von Rind-, Schweine- und Hühnerfleisch, setzt auf Insektenprotein.

Der Fleischverarbeiter gab am Dienstag bekannt, dass er in Protix, einen in den Niederlanden ansässigen Hersteller von Insekteninhaltsstoffen, investiert hat. Tyson übernimmt nicht nur eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen, sondern arbeitet auch mit ihm zusammen, um eine Fabrik in den USA zu bauen. In dieser Anlage werden tierische Abfälle zur Fütterung von schwarzen Soldatenfliegen verwendet, die dann zu Futter für Haustiere, Geflügel und Fische verarbeitet werden. Tyson machte keine Angaben zu den finanziellen Aspekten des Geschäfts.

Diese Fliegen werden vorerst nicht für die menschliche Ernährung verwendet. „Heute konzentrieren wir uns mehr auf die Anwendung von Insektenproteinen als auf die Anwendung für den Verbraucher“, sagte John R. Tyson, Chief Financial Officer von Tyson Foods.

Insektenproteine, die lange Zeit als nachhaltige Nahrungsquelle gepriesen wurden, haben sich in der breiten Öffentlichkeit nicht durchgesetzt. Doch in den letzten Jahren hat das Interesse an Insekten als Zutaten für Tierfutter zugenommen.

In einem Bericht der Rabobank aus dem Jahr 2021 heißt es, dass die Nachfrage nach Insektenproteinen, vor allem als Bestandteil von Tierfutter und Heimtiernahrung, bis 2030 auf eine halbe Million Tonnen ansteigen könnte, verglichen mit dem heutigen Markt von etwa 10.000 Tonnen“. Im selben Jahr brachte Mars eine Reihe von Katzenfutter auf den Markt, das aus Insekten hergestellt wurde und LoveBug heißt.

Das in Springdale, Arkansas, ansässige Unternehmen Tyson stellt zwar kein Tierfutter her, verkauft aber seine tierischen Nebenprodukte zur Verwendung in der Heimtiernahrung und auf dem Aquakulturmarkt, wo Fische gefüttert werden, so der Finanzvorstand. Nebenprodukte wie tierische Fette, Häute und ungenießbare Proteine können, wenn sie nicht verwendet oder reduziert werden, auf Mülldeponien landen. In diesem Fall kann Tyson den Magen von Rindern, die es verarbeitet hat, an eine Protix-Anlage schicken, wo er an Insekten verfüttert wird. Für das Unternehmen kann die Schaffung eines größeren Marktes für diese Art von Abfall nicht nur die Abfallmenge reduzieren, sondern auch eine größere Einnahmequelle bieten.

Eine Geschäftsmöglichkeit

„Ein Merkmal des Tierproteingeschäfts besteht darin, dass man herausfinden muss, wie man aus Abfällen Wert schöpfen kann“, sagte Tyson. „Wir sahen dies als eine Erweiterung unseres bestehenden Geschäfts“, sagte er über die Zusammenarbeit mit Protix und fügte hinzu, dass der Markt für Insekteninhaltsstoffe „wirklich attraktive Wachstumsmerkmale hat, die Tyson beschleunigen würden.

Der Markt für Insekteninhaltsstoffe „wächst definitiv mit einer exponentiellen Geschwindigkeit“, so Christine Johanna Picard, Professorin für Biologie an der Indiana University-Purdue University Indianapolis School of Science. Picard war an der Gründung des Center for Environmental Sustainability through Insect Farming beteiligt, einer Partnerschaft zwischen Wissenschaft und Industrie, zu der auch Tyson und Protix gehören.

„Es gibt immer mehr Neugründungen in diesem Bereich, weil die Nachfrage nach Insektenproteinen so groß ist“, sagte sie.

Die Partnerschaft mit Tyson wird Protix helfen, sich zu vergrößern, bemerkte Kees Aarts, der CEO des Unternehmens. „Diese Partnerschaften sind wirklich notwendig, um Lösungen wie unsere auf eine globale Bühne zu bringen“, sagte er.

Warum Käfer besser für den Planeten sind

Die Fleischindustrie stellt eine große Belastung für den Planeten dar, unter anderem wegen der Flächen, des Wassers und der Energie, die für den Anbau der Pflanzen benötigt werden, die die Tiere füttern, die wir essen. Einige Experten sind der Meinung, dass eine Verringerung des ökologischen Fußabdrucks von Tierfutter dazu beitragen kann, das System nachhaltiger zu gestalten.

Die Herstellung von Lebensmitteln aus Insekten ist eine Möglichkeit, dies zu erreichen: Insekten brauchen weniger Platz und ernähren sich von Abfällen, die sonst weggeworfen werden würden.

Die Schwarze Soldatenfliege „kann auf fast allen Arten von Lebensmittelabfällen und Nebenprodukten wachsen, die man sich vorstellen kann“, so Aarts.

Diese Abfallwirtschaft ist ein wichtiger Grund, warum Insekten dazu beitragen können, die Belastung des Planeten durch Rinder und andere Tiere zu verringern, so Reza Ovissipour, Assistenzprofessor für nachhaltige Lebensmittelsysteme an der Abteilung für Lebensmittelwissenschaft und -technologie der Texas A&M University.

Die Fliegen ernähren sich von den Abfällen verschiedener Tierarten und wandeln sie in ein bestimmtes Produkt um, nämlich das Protein oder Fett der Insekten“, sagte er. „Sobald man mit diesen spezifischen Proteinen und Fetten zu tun hat, kann man das Futter für die Tiere einfach zusammenstellen.

Wenn Insekten tierische Abfälle fressen, dienen sie im Wesentlichen als „Mini-Bioreaktoren“, sagte er. „Und diese Mini-Bioreaktoren sind sehr preiswert“, sagte er. „Man muss nicht so viel Energie aufwenden. Das ist sehr nachhaltig.“