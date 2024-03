Erstaunliches Eingeständnis: Fauci gibt zu, dass mRNA-Impfstoffe gegen Covid nicht funktionieren

Von Louis Conte, The Kennedy Beacon

„Amerikas Arzt“ hat zugegeben, dass er sich gründlich geirrt hat. Am Donnerstag berichtete Dr. James Lyons-Weiler auf seinem Subrack, Popular Rationalism, über ein erstaunliches Eingeständnis in einem Artikel, der von Dr. Anthony Fauci mitverfasst wurde.

Das Ergebnis: mRNA-Impfstoffe sind bei der Bekämpfung von Atemwegsviren nicht wirksam. Faucis Arbeit mit dem Titel „Rethinking next-generation vaccines for coronaviruses, influenzaviruses, and other respiratory viruses“ wurde im Januar 2023 in der Open-Source-Zeitschrift Cell Host & Microbe veröffentlicht.

Viele Wissenschaftler und Forscher sagten den COVID-Impfstoffen ein Scheitern voraus. Sie wurden zensiert, ausgegrenzt und angegriffen. Sogar der unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. äußerte in einem Interview im August 2020 Zweifel an der Wirksamkeit der COVID-Impfstoffe. Son of Liberty postete einen Ausschnitt aus diesem Interview auf X (früher Twitter) und kommentierte: „Das ist schon etwas Besonderes…. Als sich das ganze Covid-Zugwrack zu entfalten begann, machte Kennedy diese VORAUSSAGEN über Fauci, Gates und die Einführung der Impfstoffe, BEVOR es passierte. Er wusste GENAU, was passieren würde“.

Kennedy schrieb das Bestseller-Buch „The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and Global War on Democracy and Public Health“. Die großen Medien, mit Ausnahme von Tucker Carlson auf Fox, und die große Tech-Industrie ignorierten das Buch, obwohl es akribisch recherchiert war und sich zahlreich verkaufte. [Es wurde von Skyhorse Publishing veröffentlicht, dessen Präsident und Herausgeber Tony Lyons ist, der auch Co-Vorsitzender von American Values 2024 ist, dem Super PAC, der Kennedy als Präsidentschaftskandidaten unterstützt und The Kennedy Beacon finanziert.]

Dr. Lyons-Weiler geht im Detail auf Faucis „Rethinking“-Papier ein und weist darauf hin, dass die mangelnde Wirksamkeit der mRNA-COVID-Impfstoffe erst erkannt wurde, nachdem die Impfungen für die Bevölkerung weltweit verpflichtend wurden. Lyons-Weiler erklärt: „Laut Fauci werden Impfstoffe, die auf die systemische Immunität abzielen, den besonderen Anforderungen bei der Bekämpfung von Atemwegsviren nicht vollständig gerecht. Eine Frage: Wo waren diese Bedenken vor 2020? Warum hat die Politik diese Realität nicht zur Kenntnis genommen?

Medien und Gesundheitsbehörden unterstützen weiterhin die mRNA-COVID-Impfstoffe von Pfizer und Moderna. Fauci fordert neue Arten von Impfstoffen und kommt zu dem Schluss: „Wir alle sind begeistert und ermutigt, dass viele Forscher und kooperierende Gruppen alle unsere bisherigen Annahmen und Ansätze zur Prävention wichtiger Atemwegserkrankungen von Grund auf überdenken und daran arbeiten, mutige neue Wege zu finden“.

Es ist wahrscheinlich, dass dieser „mutige neue Weg“ eine Fortsetzung der gefährlichen „Gain-of-Function“-Forschung in Biolabors bedeutet, die von den Bundesbehörden, die von den Pharmaunternehmen, die direkt von dieser riskanten Forschung profitieren, „gekapert“ wurden, nicht angemessen auf ihre Sicherheit überwacht werden.

Während Fauci nun das Versagen der mRNA-Impfstoffe anerkennt, schweigt er zu den anhaltenden Berichten über unerwünschte Reaktionen nach der COVID-Impfung.