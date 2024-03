Wie lange wird es dauern, bis die WHO die nächste „Pandemie“ ausruft, wenn sie erst einmal ihren Pandemievertrag hat?

Mit Erstaunen habe ich den Nachruf auf Sir Anthony Epstein gelesen, der letzte Woche im Alter von 102 Jahren verstorben ist.

Er vermutete, dass ein nach Dennis Burkitt (dem Erstbeschreiber) benanntes Lymphom (Krebs) durch ein Virus verursacht wird, und war entschlossen, dieses Virus zu entdecken. Er erhielt zahlreiche Proben, die regelmäßig aus Uganda eingeflogen wurden, und konnte immer wieder keinen Beweis finden, bis sich ein Flug stark verspätete und die Proben, als sie endlich eintrafen, alle trüb aussahen.

Schließlich gelang es ihm, mit dem neuen Elektronenmikroskop ein neues Herpesvirus zu finden, das er Epstein-Barr-Virus (Barr war sein Techniker) oder EBV nannte.

Viele andere Viren wurden verdächtigt, Krebs zu verursachen, aber sie wurden nicht gezüchtet oder unter dem Mikroskop gesehen. Ein berühmtes Beispiel ist das humane Papillomavirus (HPV), das (neben anderen Krebsarten) Gebärmutterhalskrebs verursacht. Es kann nur mit molekularbiologischen Techniken nachgewiesen werden, wie sie von seinem Entdecker, dem Nobelpreisträger Harold zur Hausen, verwendet wurden.

Die Schwierigkeit, Viren zu identifizieren, hat zu einer Vielzahl von sogenannten Verschwörungstheorien geführt, z. B. dass HIV kein AIDS verursacht und dass das Covid-Virus nicht existiert.

Diese Theorien werden durch Fakten wie die Tatsache, dass viele HIV-infizierte Patienten gesund sind und einige AIDS-Fälle HIV-negativ sind, und die Schwierigkeit, sowohl HIV als auch SARS-2, die Ursache von Covidvirus, zu isolieren, widerlegt. Interessanterweise sind sowohl bei HIV als auch bei Covid die schweren klinischen Symptome nicht auf die direkte Wirkung des Virus zurückzuführen, das die Zellen abtötet, sondern auf die schwere Entzündung, die durch die Viren verursacht wird.

Damit komme ich zu den Fragen, die die WHO aufgeworfen hat, als sie uns alle aufforderte, ihre Agenda für die Weltherrschaft zu unterzeichnen, um die nächste Pandemie zu bekämpfen. Unsere Regierung und viele andere scheinen dies für eine gute Sache zu halten, obwohl viele von uns entsetzt sind, dass wir unsere Souveränität verlieren. Die WHO hat sich bemüht, uns zu versichern, dass dies nicht der Fall ist, und hat ein Dokument veröffentlicht, in dem dies dargelegt wird.

Aber wie der Schweizer Rechtsexperte Philipp Kruse letzte Woche im Parlament erklärte, zeigt eine vollständige Lektüre des Dokuments, das aufgrund seiner Länge eine detaillierte Lektüre verhindern soll, dass dies eine Lüge ist.

Die WHO hat sich im Umgang mit dem Covid-Ausbruch in China als äußerst inkompetent erwiesen. Jetzt möchte sie uns wieder diese Inkompetenz aufbürden, aber dieses Mal mit totaler Kontrolle. Und warum?

Es ist bemerkenswert, dass sie Jeremy Farrar vom Wellcome Trust eingestellt hat, um die Wissenschaft zu leiten, zusammen mit anderen verrückten Männern und Frauen, die glauben, dass wir beim nächsten Mal früher und härter zuschlagen müssen.

Farrar ist entweder ein bezahlter Lügner oder völlig inkompetent, denn er hat die Unterdrückung der Wahrheit, dass das Covidvirus aus einem Labor in Wuhan entwichen ist, vorangetrieben. Es ist bekannt, dass sogar seine Frau überzeugt war, dass das Virus nicht natürlich aussah.

Die WHO befindet sich nun in den Fängen der Gates-Stiftung und Chinas und wartet auf unsere exzessiven Spenden, die die britische Regierung an sie und ihre anderen Schwesterorganisationen wie GAVI und CEPI überweist.

Das ist ein Weckruf, wir müssen jetzt aussteigen, solange wir noch die Chance dazu haben.

Was ist ihre Agenda? Sie will die Kontrolle über die nächste Pandemie, die sie sicherlich ankündigen wird, wenn wir alle registriert sind.

Die Angst hat mit der schrecklichen Krankheit begonnen, die bereits als Krankheit X bezeichnet wird. Es gibt bereits Berichte über andere gefährliche Viren, darunter ein Wuhan-Virus, das bei Mäusen zu 100 % tödlich ist. Es wird vermutet, dass dieses Virus das Gehirn infiziert.

Leider muss ich sagen, dass vieles davon stimmt und stimmen könnte. Unsere Interpretation der Sequenz des Covid-Virus hat gezeigt, dass es stark manipuliert wurde, sodass es nicht nur den ACE-2-Hauptrezeptor infiziert, sondern auch an andere sekundäre Rezeptoren wie die für Geschmack und Geruch binden kann. Es hat also bereits unsere Gehirne infiziert, wie diejenigen, die unter Hirnnebel gelitten haben, unumwunden bestätigen können!

Unsere Nachforschungen ergaben, dass es in Wuhan mehr als ein Labor gibt, das mit Coronaviren arbeitet, und eines davon unter militärischer Kontrolle steht und sich auf neurologische Zielviren konzentriert.

Dann kam mir plötzlich die Idee, dass sie ein solches Virus bereits freigesetzt haben, aber wie bei der EBV-Geschichte muss dieses Virus noch gefunden werden.

Dieses Virus ist äußerst virulent und übernimmt die Gehirne von zuvor rationalen Menschen und zwingt sie, neue Religionen und Glaubensrichtungen anzunehmen, deren Konsequenzen sie normalerweise durch rationales Denken durchdenken würden. Sobald die Funktion des Frontallappens ausgeschaltet ist, setzt eine Massenhysterie ein, die mit dem Zwang zu Vielfalt, Gleichheit und Inklusivität einhergeht und (kurz gesagt) zu einem Massenausbruch des genauen Gegenteils führt, bevor sie sich ausbreitet und andere Konzepte wie Umwelt und Governance erfasst.

All dies ergibt Sinn. Wie Anthony Epstein werde ich weiter danach suchen, bis ich ihn gefunden habe. Bis dahin nenne ich es den DEI/ESG-Virus. Wünschen Sie mir Glück!

*

Angus Dalgleish ist Immunologe und Professor für Onkologie an der St. George’s Hospital Medical School in London.