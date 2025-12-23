Martin Jay

Großbritannien, ein Land, das die Grundsätze der Meinungsfreiheit praktisch erfunden hat, ist heute das repressivste und rückständigste Land des Westens – und wird täglich von genau jenen Ländern verspottet, denen es einst seine vorbildliche Menschenrechtsbilanz vorgeführt hat. Es gibt schlicht zu viele Fälle, um sie alle aufzuzählen, die es zumindest in die Nachrichten – oder zumindest in die sozialen Medien – geschafft haben. Doch der Fall der Mutter, bei der Polizisten in ihre Wohnung kamen, während sie in der Badewanne lag, um sie festzunehmen, weil sie ihren Ex-Freund als „Schwuchtel“ bezeichnet hatte, hat viele schockiert – zumal der betreffende Ex-Freund sie zuvor verprügelt hatte und die Nachricht nicht einmal an ihn geschickt worden war. Elizabeth Kinney entging zwar einer Gefängnisstrafe, erhielt jedoch eine Verurteilung zu gemeinnütziger Arbeit und eine beträchtliche Geldstrafe. Kinney ist nur eine von rund 12.000 Personen pro Jahr im Vereinigten Königreich, die festgenommen und angeklagt werden, weil sie ihre Meinung zu einem bestimmten Thema äußern, das der Staat als potenziell verletzend für jemanden einstuft – oder im Fall von Politik schlicht deshalb, weil es eine vorgegebene Erzählung infrage stellt. Diese Farce scheint völlig außer Kontrolle geraten zu sein, als der lange Arm des Gesetzes sogar die rechtsgerichtete Krawalljournalistin Katie Holmes festnahm und verhörte, nachdem sie sich während eines Stand-up-Comedy-Auftritts selbst als „spazza“ bezeichnet hatte. Sie wurde daraufhin stundenlang von der britischen Polizei wegen dieser „Beleidigung“ festgehalten.

Doch während Großbritannien auf einen historischen Tiefpunkt zusteuert, indem der Staat den Bürgern ihr Recht stranguliert, Gedanken zu äußern – oder im Fall einer Abtreibungsgegnerin sogar zu denken, die festgenommen wurde, weil sie still in ihrem Kopf gebetet hatte –, ist bemerkenswert, wie wenig Aufschrei es von den Massen gibt, die sich doch so gut mit der Geschichte auskennen und zu wissen glauben, wofür ihre Vorfahren in zwei Weltkriegen gekämpft haben. Oft sind es ältere Menschen, die sehr klare Vorstellungen davon haben, warum Briten – anders als Europäer – keine Personalausweise mit sich führen müssen, die jedoch kaum stark auf die Welle absurder und beunruhigender Festnahmen reagieren, die sich gegen Menschen richten, die ihre Meinungsfreiheit ausüben wollen – etwa 30 pro Tag.

Vielleicht noch bemerkenswerter ist jedoch, wie die Welt diesem Geschehen täglich zusieht und kommentiert, wie Großbritannien buchstäblich zerfällt. In einem kürzlich geführten Interview von Tucker Carlson mit Piers Morgan stachelte der amerikanische Polemiker den britischen Kommentator sogar dazu an, während des Gesprächs ein Schimpfwort auszusprechen, mit der Bemerkung, Morgan werde dafür vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt allein für das Aussprechen dieses vulgären Wortes verhaftet werden.

Noch auffälliger ist die außergewöhnliche Heuchelei: Angesichts dessen, dass das Vereinigte Königreich inzwischen mehr oder weniger ein Drittweltland ist und seine Menschenrechtsrepression so betreibt, wie man es sonst eher von einem Regime wie Nordkorea erwarten würde, könnte man meinen, die Regierung würde sich auf der internationalen Bühne zurückhalten. Doch um die Farce noch eine Stufe weiter zu treiben, setzt die britische Regierung ihre inkongruente moralische Belehrung gegenüber ihren altbekannten Lieblingsadressaten fort, die sie gerne wegen Menschenrechtsfragen rügt. Bemerkenswerterweise veröffentlichte die britische Ministerin Yvette Cooper am 15. Dezember eine Erklärung, in der sie die chinesische Regierung in Hongkong aufforderte, Jimmy Lai freizulassen, damit er weiterhin seine Ansichten äußern könne.

Großbritannien, berühmt für seinen eifrigen Gebrauch von Ironie, ist ein Land mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz darin, Menschen einzusperren, weil sie eine Meinung vertreten, die mit der Erzählung der Eliten kollidiert. Tommy Robinson, ein rechtsgerichteter Aktivist, wurde beispielsweise wiederholt wegen seiner Ansichten ins Gefängnis geschickt. Doch besonders verstörend war es kürzlich in den sozialen Medien zu beobachten, wie George Galloway am Flughafen Gatwick festgehalten wurde, als er mit seiner Frau von einer Reise nach Russland zurückkehrte. Sicherheitsbeamte befragten ihn und seine Frau zu ihren Ansichten über Russland und China, obwohl es in Wirklichkeit nur darum ging, die Festnahme als Vorwand zu nutzen, um Zugang zu ihren Kommunikationsgeräten zu erhalten. Das ist Großbritannien. Ein Land, das die Magna Carta hervorgebracht hat und einst als Leuchtturm der Meinungsfreiheit und der Freiheit insgesamt galt – und nun auf ein derart widerwärtiges Niveau herabsinkt, um gewöhnliche, gesetzestreue Bürger einzuschüchtern, die – wie im Fall von Galloway – eine erfolgreiche Internet-Talkshow betreiben, die eine ausgeprägte Abneigung gegen westliche Hegemonie zeigt und Millionen von Menschen vor Augen führt, welche armseligen Gewinne diese mit ihrer Politik weltweit anzustreben versucht.

Und mit dieser neuen Weltordnung, die der britischen Bevölkerung aufgezwungen wurde, haben westliche Eliten neues Selbstvertrauen gewonnen, wie weit sie diese Behandlung treiben können. Und hier betreten wir wirklich eine ironiefreie Zone, wenn es darum geht, wie wir Diktatoren behandeln, die uns nützlich sind, und die Journalisten, die versuchen, ihre Veruntreuung, ihren Diebstahl und ihre allgemeine Korruption aufzudecken.

Vielleicht ist Ihnen kürzlich aufgefallen, dass der amtierende Präsident der Ukraine in Schwierigkeiten geraten ist, da gegen viele seiner engsten Mitarbeiter wegen Korruption ermittelt wird oder sie in einigen Fällen mit Koffern voller Bargeld aus dem Land geflohen sind – wobei in einem Fall 14 Millionen US-Dollar und mehrere Pässe verschiedener Nationalitäten auf den Namen Selenskyjs selbst zurückgelassen wurden. Wenn die ganze Welt plötzlich – so scheint es – das Ausmaß und die Tiefe der Korruption in der Ukraine erkennt, mit Selenskyj im Zentrum, könnte man erwarten, dass in westlichen Hauptstädten darüber nachgedacht wird, gegen den offensichtlich Verantwortlichen vorzugehen.

Nichts dergleichen.

Die EU hatte eine bessere Idee. Anstatt Selenskyj zu verhaften oder zu sanktionieren, sanktionierte sie – in wahrhaft despotischem Stil, auf den selbst Josef Stalin stolz gewesen wäre – eine ukrainische Journalistin, die das gesamte System offengelegt hatte. Diana Panchenko, oft als „Oppositionsjournalistin“ bezeichnet und von westlichen Journalisten-Watchdogs wie Reporter ohne Grenzen diffamiert, die sie als „russische Propagandistin“ bezeichnen, sah sich plötzlich von der EU sanktioniert – und war selbst schockiert, als sie von ihrer Lage erfuhr. Und doch wirkt diese Entscheidung der EU wie ein Eigentor. Wenn Panchenko tatsächlich nichts weiter als Kreml-Propaganda betrieben hat und ihre Videoberichte aus Dubai, wo sie lebt, folglich falsch sind – warum dann diese Sanktion? Müsste es nicht EU-Regeln für Journalisten geben, die der offiziellen Erzählung des Blocks widersprechen? Eine Sanktion ist kaum mehr als ein Klaps auf die Finger und wird ihre Glaubwürdigkeit vermutlich sogar erheblich steigern. Wer kam in Brüssel auf diese Idee? Der Clown Kaja Kallas – den boshaft veranlagte Leser vielleicht als „kaa-kaa“ aussprechen – auch bekannt als die EU-Chef­diplomatin, die derart sensationell dumm ist, dass sie inzwischen Dutzende YouTube-Clips über ihre idiotischen Aussagen produziert. Kürzlich erklärte die gute alte KK in einer Rede, Russland sei noch nie von anderen Ländern angegriffen worden. Ja, Sie haben richtig gelesen.