Großbritanniens Brexit-Kraftstoffkrise: „Nero fiedelt, während Rom brennt“?

Von Johanna Ross: Sie ist Journalistin mit Sitz in Edinburgh, Schottland.

Boris Johnson mag an der geopolitischen Front Fortschritte machen, seine „Global Britain“-Strategie verfolgen und neue Allianzen in Form von AUKUS bilden, aber an der Heimatfront bricht alles zusammen. Leere Regale in den Supermärkten, Warteschlangen an den Tankstellen, in denen die Menschen nun Kanister mit sich führen, um sich mit Treibstoff einzudecken – die Post-Brexit-Ära ist mit voller Wucht angekommen.

Wir wissen, dass der Premierminister ein Fan von Winston Churchill ist, aber es scheint, dass er mit seiner Verehrung für Großbritanniens berühmten Kriegsführer ein wenig zu weit geht. Es ist allgemein bekannt, dass Churchill für die innenpolitische Agenda nicht so kompetent war und seine Popularität nach dem Zweiten Weltkrieg abnahm. Mit der heutigen Ankündigung, dass Johnson mitten in der aktuellen Treibstoffkrise im Rahmen eines neuen Projekts „Galactic Britain“ Raketen in den Weltraum schicken will, wird deutlich, dass die Gedanken des Premierministers buchstäblich Lichtjahre von den Geschehnissen vor Ort entfernt sind.

Ein chronischer Mangel an LKW-Fahrern hat dazu geführt, dass es zwar genug Treibstoff gibt, dieser aber einfach nicht zu den Tankstellen gelangt. Es kam zu Panikkäufen, und die Menschen brachten verzweifelt Kanister herbei, um ihre Vorräte aufzustocken. Dies hat dazu geführt, dass einige Tankstellen das Benzin auf 30 Pfund pro Kunde rationiert haben. Die Armee ist in Bereitschaft, um die Lastwagen zu fahren. Die Situation ist geradezu apokalyptisch.

Der Fahrermangel hat zu Problemen in der gesamten Lieferkette geführt, und die leeren Regale in den Supermärkten symbolisieren die harte, kalte Realität Großbritanniens nach dem Brexit. Nicht, dass die Regierung dies akzeptieren würde. Johnson, ein Vorreiter des Brexit, wird der Letzte sein, der zugeben würde, dass der Austritt aus der Europäischen Union für den Mangel an Transportfahrern verantwortlich ist.

Auf der anderen Seite des Ärmelkanals ist man sich da nicht so sicher. Der französische Europaminister sagte, die derzeitige Treibstoffkrise sei ein Indiz dafür, dass der Brexit ein „intellektueller Betrug“ sei. In Deutschland teilt der potenzielle Nachfolger von Angela Merkel, Olaf Scholtz, die Ansicht, dass der Brexit die Schuld daran trägt. Obwohl die britische Regierung dies nur ungern zugibt, wird ihre Position immer schwieriger, wenn sie bereits eine Kehrtwende in ihrer Einwanderungspolitik vollziehen muss, um Visa für rund 5000 Arbeitsmigranten zu organisieren, die aus Europa ins Vereinigte Königreich kommen. Dies steht im Widerspruch zu einem der Hauptargumente der Brexit-Kampagne, nämlich dass die Einwanderungsbestimmungen verschärft werden sollten, um britischen Arbeitnehmern mehr Chancen zu geben als den Migranten.

Die derzeitige Krise könnte in der Tat zeigen, dass die Haltung der Regierung gegenüber Arbeitsmigranten in dieser globalisierten Welt nicht haltbar ist. Tatsache ist, dass in Großbritannien seit Jahren ausländische Arbeitskräfte Aufgaben übernehmen, die Briten nicht bereit sind, zu übernehmen. Das Fahren von Lastkraftwagen ist eine schwere, ermüdende Arbeit mit langen Arbeitszeiten und schlechter Bezahlung und Bedingungen. Oft wird von den Fahrern erwartet, dass sie in den Fahrzeugen übernachten, und Pausen sind rar gesät. Das Gleiche gilt für die saisonale Obsternte, die seit Jahrzehnten von Osteuropäern durchgeführt wird, da die Einheimischen nicht bereit sind, für wenig Geld harte Arbeit zu verrichten.

Daher wäre es nicht verwunderlich, wenn die derzeitige Kehrtwende der Regierung in Sachen Einwanderung etwas Langfristiges wäre. Wie bei anderen Aspekten des Brexit, etwa den Auswirkungen auf die irische Grenze und der Bedrohung der Union durch die schottische Unabhängigkeit, scheint vieles nicht durchdacht worden zu sein. Das hat Dominic Cummings in seinem aufsehenerregenden Interview mit Laura Kuenssberg Anfang des Jahres zugegeben, als er zugab, dass die Leave-Kampagne mit falschen Versprechungen gewonnen hat. Für Cummings, Johnson und andere Brexiteers, die daran beteiligt waren, die britische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, für den Austritt aus der EU zu stimmen, scheint die ganze Sache nicht mehr als eine kindische Fantasie zu sein. Ohne eine konkrete Strategie oder Planung, worauf die Treibstoffkrise hindeutet, scheint es, als wolle Johnsons Team „auf gut Glück“ durchkommen.

Die Panikkäufe der Öffentlichkeit sind auch ein Zeichen dafür, dass die Menschen dies erkennen und, wie zu Beginn der Covid-Pandemie, kein Vertrauen in das Krisenmanagement der Regierung haben. Mit einem Premierminister, der von „Global Britain“ spricht und Kriegsschiffe durch russische und chinesische Hoheitsgewässer schickt, was nichts anderes als Provokationen sind, der sich aber noch immer nicht zur Treibstoffkrise geäußert hat, ist klar, dass Johnson nicht für ein praktisches, praktisches Management geeignet ist. Er ist ein Mann der Ideen und ein Unterhalter, der diese Woche eine denkwürdige UN-Rede hielt, in der er innerhalb weniger Minuten sowohl Sokrates als auch Kermit den Frosch zitierte. Als Fan der Klassiker wäre er vielleicht besser beraten, sich an das Schicksal des römischen Kaisers Nero zu erinnern, der dafür bekannt war, „zu fiedeln, während Rom brannte“. Wenn Johnson diese Krise nicht in den Griff bekommt und etwas Führungsstärke zeigt, wird ihm die britische Öffentlichkeit das vielleicht nicht verzeihen.