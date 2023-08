Große australische Banken werden bargeldlos: Wird jetzt unter Zwang, die Akzeptanz von CBDCs als Nächstes eingeführt?

Die Kernprobleme von Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) wurden hier schon oft angesprochen, aber es lohnt sich, diese beiden Fakten zu wiederholen: Erstens geht in einer bargeldlosen Gesellschaft jegliche Privatsphäre im Handel verloren, und zweitens werden Banken und Regierungen den Zugang zu Ihrem gesamten Geld kontrollieren. Wenn ein solches System zugelassen wird, ist es ein wichtiges Sprungbrett zum technokratischen Autoritarismus. Es ist unvermeidlich.

Die australische Regierung und die australische Zentralbank haben im vergangenen Jahr an einem Betatest teilgenommen, der die Verbreitung von CBDCs zum Ziel hatte. Ihre Partnerschaftsprojekte mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und die Pilotprogramme mit Unternehmen wie Mastercard werden in diesem Herbst abgeschlossen, und es sieht so aus, als ob die australischen Bürokraten planen, ihr bargeldloses System nach Abschluss des Testlaufs rasant einzuführen.

Zur Verteidigung der CBDCs wird von offizieller Seite angeführt, dass die Australier bereits zu einer bargeldlosen Gesellschaft übergegangen sind, da innerhalb von drei Jahren die Bargeldnutzung von 32 % auf nur noch 16 % gesunken ist. Was sie natürlich nicht erwähnen, ist, dass Australiens aggressive und drakonische Bargeldbeschränkungen und -verordnungen seit 2020 die Bevölkerung dazu gebracht haben, sich mehr auf digitale und Online-Einkäufe zu verlassen.

Die vier größten Banken des Landes haben bereits die Bargeldabhebungen am Schalter in den meisten ihrer Filialen abgeschafft. Es werden „spezielle Zentren“ für „komplexere Bankbedürfnisse einschließlich Bargeld“ eingerichtet, aber der allgemeine Trend wird die Verringerung des Papiergeldes sein, was die Bevölkerung zwingt, vollständig digital zu werden.

Die Verwendung von CBDCs durch das Establishment zur Kontrolle des Geldflusses steht in direktem Zusammenhang mit Social-Engineering-Programmen. Wie Mitglieder des Weltwirtschaftsforums offen zugegeben haben, könnten Regierungen CBDCs so programmieren, dass der Kauf von Artikeln verhindert wird, die ihrer Meinung nach negative soziale Auswirkungen haben. Diese eingeschränkten Artikel können alles sein, von Munition bis zu Fleisch. Mit anderen Worten, es ist nicht notwendig, bestimmte Produkte offiziell zu „verbieten“, sondern lediglich deren Kauf unmöglich zu machen.

Aber Mikromanagement geht noch viel weiter. Es gibt Pläne, CBDCs zu schaffen, die „auslaufen“ und die Öffentlichkeit zwingen, sie vor Ablauf auszugeben. Es gibt auch das Problem des Social Credit Rating, das in China eingeführt wurde und sich in westliche Institutionen einschleicht. Was wäre, wenn die Machthaber eines Tages beschließen würden, dass bestimmte Äußerungen und Überzeugungen der Allgemeinheit „schaden“ und durch Geldstrafen unterdrückt werden müssen? Das könnte dazu führen, dass Sie jedes Mal, wenn Sie in den sozialen Medien einen Kommentar abgeben, der ihnen nicht gefällt, Ihr Bankkonto sperren lassen müssen. Oder es könnte dazu führen, dass Ihr Konto für eine gewisse Zeit eingefroren wird, bis Sie sich öffentlich für Ihre Äußerungen entschuldigt haben.

Es ist nur folgerichtig, dass Australien eines der ersten westlichen Länder war, das eine bargeldlose Struktur einführte. Die Regierung hat es geschafft, mit minimalem öffentlichem Widerstand extreme Abschottungsmaßnahmen durchzusetzen, bis zum Hausarrest in den Städten und in vielen Fällen sogar dem Verbot, Parks oder Strände zu betreten. Wahrscheinlich sieht das Establishment in den Australiern ein leichtes Ziel für die erste Salve bargeldloser Kontrollen.