KGB Agent: Die 4 Stufen zur Zersetzung der Gesellschaft

„Dieses Mal, dauert es nur 2 bis 5 Jahre, um eine Nation zu destabilisieren und geht um das Wesentliche. Wirtschaft, Außenbeziehungen, Verteidigungssysteme, und man kann ganz deutlich sehen, dass in einigen Bereichen, in so heiklen Bereichen wie Verteidigung und Wirtschaft, der Einfluss der marxistisch-leninistischen Ideen in den Vereinigten Staaten absolut groß ist.“ – Juri Bezmenow