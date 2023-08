War der 11. September ein Insider-Job? Die Antwort eines amerikanischen Präsidentschaftskandidaten.

BlazeTV-Moderator Alex Stein fragte am Mittwoch den Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy, ob die Anschläge vom 11. September von der US-Regierung inszeniert oder von Terroristen ausgeführt worden seien.

Ramaswamy antwortete, er habe „keine Beweise“ dafür gesehen, dass es sich um einen Insider-Job gehandelt habe, fügte aber hinzu, er traue der Regierung nicht.

Was 9/11 an inside job? I asked presidental candidate @VivekGRamaswamy what he thought pic.twitter.com/eiPGxb5h0f

„9/11: Ein Insider-Job oder nur das, was die Regierung uns erzählt?“ fragte Stein. „Ich glaube nicht, dass die Regierung uns die Wahrheit gesagt hat“, so der republikanische Präsidentschaftskandidat.

Ramaswamy meinte, wir sollten skeptisch sein, was die Regierung uns sagt. „Soll ich alles glauben, was uns die Regierung sagt? Absolut nicht. Glaube ich der 9/11-Kommission? Auf keinen Fall“, sagte er.

Ramaswamy sagte auf Fox News auch, dass er die Kontaktliste des Pädophilen Jeffrey Epstein veröffentlichen wolle, sollte er zum Präsidenten gewählt werden.

Epstein hatte James Corbetts inzwischen legendäres 9/11-Video auf Twitter gepostet. Er schrieb: „Die wahren Verschwörungstheoretiker sind die Leute, die dieses von der Regierung abgesegnete Märchen glauben.

The real conspiracy theorists are the people that actually believe this government approved fairy tale



pic.twitter.com/7YqLDKHkS7