US-Rettungsdienst führt biometrische Gesichtsdaten zur Patientenidentifizierung ein

Duality Health, ein Anbieter von Software zur biometrischen Patientenidentifizierung, und Acadian Ambulance, eines der größten privaten medizinischen Transportunternehmen in den USA, haben sich kürzlich zusammengeschlossen, um das Gesundheitswesen mithilfe von KI-basierten Gesichtserkennungstechnologien zu verändern.

Die Komplexität der Synchronisierung von Patientendaten über verschiedene Gesundheitsorganisationen hinweg hat Sicherheitsbedenken aufgeworfen und zu erheblichen finanziellen Verlusten für Ambulanzdienste, Krankenhäuser und Gesundheitssysteme geführt. Laut einer Studie von Black Book 2020 sind etwa 35 Prozent aller abgelehnten Anträge auf ungenaue Patientenidentifikation oder -informationen zurückzuführen, was den durchschnittlichen Anbieter jährlich 2,5 Millionen Dollar und das US-Gesundheitssystem mehr als 6,7 Milliarden Dollar kostet.

„Die wachsende Datenmenge im Gesundheitswesen hat zu Problemen bei der Identifizierung und dem Abgleich von Patientendaten geführt, die auf unterschiedliche Systeme und Doppelarbeit zurückzuführen sind. Durch den Einsatz der gesichtsbiometrischen Patientenidentifikationssoftware von Duality will Acadian den Datenabgleich verbessern, die Patientenversorgung und -zufriedenheit erhöhen, die Effizienz steigern und die Kosten senken“, sagt Benjamin Swig, Director of Healthcare Innovation and Strategy bei Acadian Ambulance.

Die Software von Duality nutzt die Gesichtsbiometrie, um eindeutige Identifikatoren zu erstellen, die mit den Patientendaten verknüpft sind. Dieser Ansatz gewährleiste eine Genauigkeit von über 99,96 Prozent bei der Identifizierung von Patienten und ermögliche einen besseren Austausch von Gesundheitsdaten zwischen Gesundheitsorganisationen, heißt es in der Mitteilung.

„Durch die genaue Identifizierung und den Abgleich von Patienten zwischen Rettungsdiensten und Krankenhäusern wollen wir Behandlungsverzögerungen minimieren, die Wirtschaftlichkeit verbessern und den Informationsaustausch optimieren“, sagt Clayton Saliba, CEO und Mitbegründer von Duality Health.

Nachdem die biometrischen Gesichtsdaten des Patienten mit seiner Krankenakte verknüpft wurden, integriert Duality die Daten von Gesundheitsdienstleistern und Health Information Exchange über HL7 FHIR, einen API-basierten Standard für die Interoperabilität von Gesundheitsinformationen, in einen EMS-Zusammenfassungsbildschirm. Die Software von Duality ist auch in das elektronische Patientendatensystem des Krankenhauses integriert und nutzt austauschbare medizinische Anwendungen und wiederverwendbare Technologien (SMART on FHIR) für einen privaten und sicheren Zugang.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Duality Health“, sagte Richard Zuschlag, Chairman und CEO von Acadian Ambulance. „Durch strategische Partnerschaften wollen wir die Patientenversorgung verbessern und die Kosteneffizienz für alle Beteiligten optimieren. Wir wollen bei der nächsten Generation von EMS an vorderster Front stehen und freuen uns darauf, die Zukunft des Gesundheitswesens mitzugestalten“.

Acadian erbringt Ambulanzdienste im größten Teil von Louisiana, in einem Großteil von Texas und in drei Bezirken zwischen Tennessee und Mississippi.