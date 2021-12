Große britische Supermarktketten weigern sich, „spalterische“ Gesichtsmasken-Vorschriften zu befolgen

Zwei große Supermarktketten im Vereinigten Königreich haben sich geweigert, ihre Mitarbeiter mit der Überwachung der vorgeschriebenen Gesichtsmasken zu beauftragen, da das Thema zu „spalterisch“ sei.

In England gelten seit heute neue Vorschriften für Gesichtsmasken. Das bedeutet, dass Personen, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen, Geschäfte betreten und unzählige andere Orte aufsuchen, eine obligatorische Gesichtsbedeckung tragen müssen.

England hatte die Maskenpflicht bereits im Juli abgeschafft, doch in Nachbarländern wie Schottland, wo die Infektionsraten nach offiziellen Angaben gleich geblieben oder sogar gestiegen sind, blieb sie bestehen.

Nach Ansicht des Oxford-Professors Jim Naismith wird die Wiedereinführung der Gesichtsmaskenpflicht die Ausbreitung der Omicron-Variante wahrscheinlich nicht wesentlich beeinflussen.

Island und Co-op, zwei große Supermarktketten im Vereinigten Königreich, sind sich der Brisanz des Themas bewusst und haben öffentlich erklärt, dass sie ihr Personal anweisen werden, solche Vorschriften nicht durchzusetzen.

„Wir unterstützen die Wiedereinführung der Gesichtsmaskenpflicht in den Geschäften voll und ganz, aber wir werden unsere Kollegen in den Geschäften nicht auffordern, dies zu kontrollieren“, sagte Walker.

Paul Gerrard von Co-op ging noch weiter und sagte gegenüber GMB: „Was wir nicht tun werden, ist, dass wir uns nicht weigern werden, Leute zu bedienen, die keine Maske tragen, und wir werden Leuten, die keine Maske tragen, nicht den Zutritt zum Laden verweigern.“

„Ich werde meine Kollegen in den Geschäften nicht bitten, diejenigen zu überwachen, die sich nicht an die Regeln halten, denn ich weiß, dass dies ein Thema ist, an dem sich die Geister scheiden, und ich denke, meine Kollegen in den Geschäften haben in der Vorweihnachtszeit genug zu tun“, fügte er hinzu.

Das British Retail Consortium erklärte, dass es Aufgabe der Polizei sei, die Regeln durchzusetzen, und fügte hinzu: „Die Kunden werden gebeten, die Regeln zu respektieren und Rücksicht auf ihre Miteinkäufer und das hart arbeitende Ladenpersonal zu nehmen.“