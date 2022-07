Große Schritte des Great Reset: Sri Lanka – Benzinrationen werden per QR-Code ausgegeben; Hongkong – Elektronisches Armband für vermeintlich Covid-Infizierte

Sri Lankas neuer Präsident, der ein „Agenda Contributor“ des Weltwirtschaftsforums ist, führt jetzt ein QR-Code-basiertes digitales Identifikationssystem ein, um Benzin für die Bürger zu rationieren, so ein berichtet von LifeSiteNews.

„Nach anfänglichen technischen Problemen wurde das QR FuelPass-System heute erfolgreich getestet. Das Pilotprojekt wird ab nächster Woche auf nationaler Ebene fortgesetzt. [Das Kontingentierungsprogramm für Treibstoff, das durch die letzte Ziffer der Autokennzeichen festgelegt wird, wird in den nächsten Tagen zu einer Entlastung der Treibstoffschlangen führen und die Verteilung auf der ganzen Insel beschleunigen“, kündigte der srilankische Energie- und Stromminister Kanchana Wijesekera am vergangenen Donnerstag unter dem neuen Präsidenten Ranil Wickremesinghe an.

„Ich danke den Tankstellenbesitzern, die die Aktion unterstützt haben, der Öffentlichkeit, die sie angenommen und unterstützt hat, den Einsatzkräften und den Freiwilligen, die bei der Durchführung der Aktion geholfen haben. Einige Tankstellen haben [das System] nicht angenommen, [und] einige Leute manipulierten [und] fälschten [QR-Codes] und wollten nicht, dass es eingeführt wird. Sie wird jedoch inselweit umgesetzt werden“, sagte der Politiker.

Etwa 4000 km entfernt, haben die Gesundheitsbehörden von Hongkong am 15. Juli ein Programm gestartet, bei dem Menschen, die mit COVID-19 infiziert sind und unter Hausarrest stehen, gezwungen werden, elektronische Armbänder mit RFID-Chip zu tragen, berichtet die Nachrichtenagentur Xinhua, zitiert von NewspeSurse.

Die Maßnahme soll sicherstellen, dass infizierte Personen nicht gegen die Regeln verstoßen und ihre Wohnungen vorzeitig verlassen, sagte Lo Chung-mau, Gesundheitsminister der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong.

Lo Chung-mau sagte, dass die Gesundheitsbehörden die QR-Codes infizierter Personen in ihrer mobilen App „LeaveHomeSafe“ rot einfärben werden, um sie daran zu hindern, eine Reihe von Orten zu betreten, und dass sie in der App auch eine Registrierung unter echtem Namen vornehmen werden.

In Hongkong kommt es weiterhin zu Covid-Erkrankungen, obwohl 92,8 % der anspruchsberechtigten Bevölkerung mindestens eine Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten haben, während mehr als 6,47 Millionen oder 89 % zwei Dosen erhalten haben und 65,2 % der anspruchsberechtigten Personen in Hongkong die dritte Dosis erhalten haben und während insgesamt 169 429 Personen die vierte Dosis erhalten haben, so die offiziellen Daten.