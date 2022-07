Die „Gaskrise“ in Europa ist selbst gemacht

Als Russland seine spezielle Militäroperation in der Ukraine begann und der Westen mit Sanktionen und der Drohung, die Energielieferungen aus Russland vollständig abzuschneiden, reagierte, war den europäischen Staaten kaum bewusst, dass ihre Drohung innerhalb weniger Monate auf sie zurückfallen würde. Die ständig steigenden Lebenshaltungskosten in Europa (und den USA) und das Schreckgespenst der Gasknappheit für den kommenden Winter haben ihrem Versuch, Russland zu „isolieren“ und zu „besiegen“, den Wind aus den Segeln genommen. Das Schreckgespenst der wirtschaftlichen Instabilität hat nun auch politische Konsequenzen, wie der vorzeitige Rücktritt der britischen und italienischen Regierungschefs zeigt. Wie es in einem Bericht der New York Times heißt, hat „die Krise in Italien“ „die Zerbrechlichkeit eines Europas offenbart, das mit steigenden Energiepreisen zu kämpfen hat“. Was die westlichen Mainstream-Medien jedoch konsequent verschwiegen – und nicht einmal erwähnt – haben, ist, dass diese „Zerbrechlichkeit“ größtenteils selbst verschuldet ist, was in der Tat ein direktes Ergebnis des Versagens Europas ist, seine strategische Autonomie gegenüber den USA zu behaupten, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Gewohnheit, hin und wieder den Forderungen der USA nach einer globalen Koalition gegen Russland (und China im Pazifik) nachzugeben.

Infolgedessen steht Europa nun vor einer akuten „Gaskrise“. Obwohl die europäischen Staats- und Regierungschefs ursprünglich nicht beschlossen hatten, ihre Gaslieferungen aus Europa abzuschneiden (sie waren eher darauf erpicht, die Öl- und Kohleversorgung zu unterbrechen), waren sie naiv genug, um zu übersehen, dass Russland diese Entscheidung sehr gut verkraften könnte. Während die Europäer glaubten, dass die Unterbrechung der Energielieferungen aus Russland Moskau schaden würde, trieb diese Entscheidung zur Unterbrechung die Energiepreise (Öl und Gas) so weit in die Höhe, dass Russland mehr Einnahmen als im Vorjahr erzielen konnte, während Europa selbst in eine Krise der „steigenden Lebenshaltungskosten“ geriet. Kann Moskau für eine rein europäische Entscheidung, Russland „abzuschneiden“, verantwortlich gemacht werden? Das wäre eine sehr faule Analyse, wenn man sie versuchen würde.

Viele in Europa behaupten, dass diese Entscheidung durch die Entscheidung Russlands, in die Ukraine „einzumarschieren“, veranlasst wurde. Dies sei eine „unprovozierte Invasion“ gewesen, heißt es oft. Aber wessen Entscheidung war es, die NATO um die Ukraine zu erweitern und eine direkte territoriale Bedrohung für Russland darzustellen, die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands nicht zu respektieren und sich zu weigern, diese Interessen in angemessener Weise zu berücksichtigen? Sicherlich nicht die Moskaus. Der Westen – die USA und die EU – behaupteten, Russland könne nicht über die Mitgliedschaft in der NATO bestimmen. Das sei ihr alleiniges Vorrecht, sagen sie. Aber Russland kann, wie jedes andere Land der Welt, Maßnahmen zum Schutz seiner Interessen ergreifen. So begann Russlands Militäroperation in der Ukraine, und so reagierte Russland auf die europäische Drohung, die Energielieferungen aus Russland abzubrechen, mit der Forderung, in Rubel zu zahlen.

Angesichts des Schreckgespenstes ihrer eigenen Entscheidung, Russland von der Energieversorgung abzuschneiden, beschlossen die europäischen Staats- und Regierungschefs, in Rubel zu zahlen. Die westlichen Staats- und Regierungschefs behaupteten, Russland würde Gas als Waffe einsetzen. Wenn der Westen in einem Krieg die Wirtschaft und das Finanzwesen (SWIFT-Abschaltung) als Waffe einsetzen kann, um Sanktionen zu verhängen, wäre es naiv zu erwarten, dass Moskau keine Schritte unternimmt, um sich zu schützen. Was den Europäern nicht gefiel, war die Tatsache, dass die russische Politik ihnen im Gashandel eine Lektion erteilte. Die Zahlung in Rubel war ein direkter Ausgleich für die westlichen Sanktionen, sodass der Rubel gegenüber dem US-Dollar an Wert gewann und die russische Währung ein Siebenjahreshoch erreichte.

Mit anderen Worten: Eine Kette von Ereignissen, die durch die US-Politik der NATO-Erweiterung ausgelöst wurde, um Russland einzukreisen – und Europa unter Kontrolle zu halten -, trug letztendlich zur russischen Wirtschaft bei. Nichts könnte in der globalen Geopolitik vielleicht ironischer sein als dies.

Einige der Europäer finden sich jetzt mit diesem selbstverschuldeten Schaden ab. Kanada hat nach einem „Ersuchen“ Deutschlands und einem Sanktionsverzicht Washingtons beschlossen, die Nord Stream 1-Turbine an Gazprom zurückzuschicken, um die Gaslieferungen aus Russland wieder in Gang zu bringen. Die Behebung der technischen Mängel wird jedoch Zeit in Anspruch nehmen, weshalb die Wiederaufnahme der Gaslieferungen über NM1 nicht so schnell erfolgen wird. Europa stehen weitere Probleme bevor.

Da viele europäische Volkswirtschaften – insbesondere Deutschland – auf Energielieferungen aus Russland angewiesen sind, ist die Wahrscheinlichkeit eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs in ganz Europa hoch, so die Prognose des IWF. Anderen Schätzungen zufolge würde die deutsche Wirtschaft 240 Milliarden US-Dollar verlieren, wenn die Gaslieferungen aus Russland vollständig unterbrochen würden. Der britische Spionagechef wäre klug genug, noch einmal nachzurechnen, wem durch den Krieg in der Ukraine tatsächlich die Luft ausgeht. Während solche Rhetorik den Europäern hilft, sich eines Endsieges zu versichern, zeigen die Realitäten eine ganz andere Geschichte.

Wie der krisengeschüttelte deutsche Finanzminister unlängst bemerkte, bemühe sich Deutschland zwar, seine Lieferungen aus Russland so schnell wie möglich zu reduzieren, doch die eigentliche Frage sei, „an welchem Punkt wir Putin mehr schaden als uns selbst“. Mit anderen Worten: Energielieferungen aus Russland zu reduzieren, ist leichter gesagt als getan.

Laut dem BDEW, einem Verband deutscher Energie- und Versorgungsunternehmen, ist es zwar theoretisch möglich, die Energie- und insbesondere die Gaslieferungen aus Russland einzustellen, doch ist unbestritten, dass dieser Schritt eine vollständige Umstellung der gesamten deutschen Wirtschaft von Grund auf erfordert. Ist er machbar? Äußerste Vorsicht ist daher geboten, rät das Unternehmen. Aber die Frage ist: Werden die Europäer Vorsicht walten lassen? Werden sich die Europäer zusammensetzen und darüber nachdenken, dass sie den Schaden hätten minimieren können – und es immer noch könnten -, indem sie ihre Geopolitik und Außenpolitik so umgestalten, dass sie weniger abhängig von Washingtons Diktat sind und ein nachhaltigeres Verhältnis zu Russland entwickeln?

Man stelle sich ein Szenario vor, in dem sich die europäischen NATO-Mitglieder weigerten, das amerikanische Angebot zur Erweiterung der NATO zu unterstützen. Ein Krieg in Europa hätte vermieden werden können, und ein wirtschaftlicher Zusammenbruch – und die zunehmenden Aussichten auf Massenproteste – wären sicher abgewendet worden.

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.