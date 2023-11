Großer Verband der Fluggesellschaften demonstriert „erstes Reiseerlebnis mit digitaler Identität“

IATA und Partner sagen, dass „Passagiere die volle Kontrolle“ über ihre digitalen ID-Daten haben werden; dasselbe sagten sie auch über Impfpässe: Perspektive

Heute kündigt ein Branchenverband, der rund 300 große Fluggesellschaften vertritt, einen Proof of Concept an, der das „erste Reiseerlebnis mit digitaler Identität“ demonstriert.

„Unser Ziel war schon immer eine Zukunft des Reisens, die vollständig digital und mit biometrischer Identifikation gesichert ist.“ Nick Careen; Senior Vice President für Betrieb, Sicherheit und Gefahrenabwehr; IATA

Die International Air Transport Association (IATA) hat kürzlich in Zusammenarbeit mit dem in der Schweiz ansässigen Anbieter von digitalen Identitätslösungen SICPA „das erste vollständig integrierte Reiseerlebnis mit digitaler Identität“ auf einem British-Airways-Flug von London nach Rom demonstriert, heißt es in einer Presseerklärung.

SICPA is delighted to be partnering with @IATA on this first #DigitalIdentity proof of concept for travel, demonstrating secure identity related data process from booking to custom clearance. https://t.co/zCz0joWDZm — SICPA (@sicpa) October 26, 2023

Die Demonstration fand am 25. Oktober auf dem IATA World Passenger Symposium in Chicago statt. Dabei wurde gezeigt, wie Passagiere einen digitalen Reisepass erstellen können, der mit ihren digitalen Geldbörsen verknüpft ist, indem sie ihren Reisepass mit einem mobilen Gerät scannen und ihre Identität durch eine „biometrische Echtheitsprüfung“ verifizieren.

In der Ankündigung heißt es: „Der fälschungssichere digitale Ausweis wird in der digitalen Brieftasche des Reisenden gespeichert und kann an Drittanbieter weitergegeben werden, um Zugang zu verschiedenen Arten von Diensten zu erhalten.“

Weitere Anwendungen, die sich aus der digitalen Identität auf Reisen ergeben, sind:

Personalisierte Angebote (z. B. Treuekarte und Angebote)

Buchung (optimierte E-Ticket-Erstellung und Reisedetails)

Überprüfung der Reiseanforderungen (Prozesse vor der Reise zur Bestätigung der Reiseanforderungen)

Verbesserter Check-in-Prozess durch gemeinsame Nutzung der erforderlichen digitalen Dokumente mit der Fluggesellschaft)

Die IATA und ihre Partner sagen, dass „Reisende aus Gründen des Datenschutzes für eine selektive Offenlegung optieren können, bei der nur bestimmte Attribute des digitalen Reisepasses offengelegt werden.„

Bequemlichkeit und Datenschutz sind die Hauptargumente für dieses besondere digitale Identitätssystem – „Passagiere haben die volle Kontrolle über ihre persönlichen Daten“ – so die IATA und ihre Partner.

Wie bei jeder Dienstleistungsvereinbarung kann es jedoch zum Ausschluss führen, wenn man sich gegen die Offenlegung seiner persönlichen Daten entscheidet.

Im Dezember 2020 kündigte die IATA an, dass sie den IATA-Reisepass „zur Verwaltung von COVID-19-Tests oder -Impfungen“ entwickeln wird.

Genau wie bei der heutigen Ankündigung der digitalen Identität sagte die IATA im Jahr 2020, dass der IATA-Reisepass „Reisenden die Kontrolle über ihre persönlichen Informationen geben wird, um Datensicherheit und Datenschutz auf höchstem Niveau zu gewährleisten.„

Aber was bedeutet es eigentlich, „die Kontrolle über seine Daten zu haben“, wenn man sich dafür entscheidet, seine Daten privat zu halten?

Im Fall der Impfpässe bedeutete es, dass man nicht reisen oder an vielen Aspekten der Gesellschaft teilnehmen konnte.

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“ Weltwirtschaftsforum, 2018

Quelle: Weltwirtschaftsforum

In Zukunft werden diese digitalen IDs wahrscheinlich neben Ihrem digitalen Portemonnaie und einer programmierbaren digitalen Zentralbankwährung (CBDC) auch Ihren CO2-Fußabdruck enthalten – und das alles zusätzlich zu Ihrem Gesundheitsstatus.

Anhand der Daten dieser digitalen ID könnten Regierungen und/oder Fluggesellschaften feststellen, dass Sie zu viel Kohlendioxid verbraucht haben und eine zusätzliche Gebühr zahlen müssen, oder dass Sie nicht auf dem neuesten Stand bei Ihrer letzten vorgeschriebenen medizinischen Behandlung sind und nicht reisen können.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, „die Kontrolle über Ihre eigenen Daten zu behalten“ und sie nicht weiterzugeben, wäre das Ergebnis immer noch dasselbe – völliger Ausschluss.

Ganz gleich, ob es um Bequemlichkeit, Datenschutz, öffentliche Gesundheit oder Umwelt geht, das Ergebnis ist immer dasselbe: mehr Datenerfassung, mehr Überwachung und mehr Möglichkeiten, die Art und Weise zu kontrollieren, wie Sie reisen und Geschäfte tätigen.

Wie Nick Careen, Senior VP for Operations, Safety and Security der IATA, in der heutigen Pressemitteilung sagte: „Unser Ziel war schon immer eine Zukunft des Reisens, die vollständig digital und durch biometrische Identifikation gesichert ist.„

Es ging immer darum, die Menschen für einen biometrischen digitalen Ausweis zu begeistern.

Von dort aus können neue Funktionen hinzugefügt werden, die die Privatsphäre, Autonomie und Freiheit des Einzelnen weiter aushöhlen, sobald eine neue Richtlinie eingeführt wird.

Neben IATA und SICPA gehören Accenture, Amadeus, Australian Border Force, AWS, Branchspace, British Airways, IDnow, Aeroporti di Roma, Trip.com und Verchaska zu den Industriepartnern des Konzeptnachweises für die digitale Identität.