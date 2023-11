Israel teilte den USA mit, dass „massive zivile Opfer“ ein akzeptabler Preis für die Gaza-Kampagne seien

Das Pentagon hat erklärt, es gebe „keine Grenzen“ für den Einsatz der von den USA bereitgestellten Waffen durch Israel, trotz der massiven Todesopfer unter Kindern

Dave DeCamp

Bei Gesprächen mit israelischen Politikern wurde der Biden-Administration klar, dass Israel „massenhafte zivile Opfer“ als akzeptablen Preis für die Bombardierung des Gazastreifens ansah, berichtete die New York Times am Montag.

Dem Bericht der Times zufolge verwiesen israelische Politiker auf die Bombenangriffe der USA und der Alliierten in Deutschland und Japan während des Zweiten Weltkriegs, bei denen Hunderttausende von Zivilisten getötet wurden. Der Verweis bezieht sich auf die US-amerikanischen Brandbombenangriffe auf japanische Städte, bei denen 1945 in einer Nacht rund 100.000 Zivilisten in Tokio getötet wurden, sowie auf den Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki.

Israels Pläne für ein Massengemetzel im Gazastreifen und die wachsende Zahl der getöteten Kinder haben die Unterstützung der USA nicht beeinträchtigt. Der Bericht der Times konzentrierte sich auf die Lippenbekenntnisse der Biden-Administration zur Begrenzung der zivilen Opfer, räumte aber ein, dass sie Israel nicht vorschreibt, was es zu tun hat, sondern nur Fragen stellt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden mindestens 8.500 Palästinenser in Gaza getötet, seit Israel nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober seine Bombenkampagne gestartet hat. Darunter sind über 3.500 Kinder.

Auf die Frage, ob die USA Israels Einsatz der von den USA bereitgestellten Waffen angesichts der Kinderopfer einschränken werden, antwortete Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh mit Nein. „Wir werden Israel keine Beschränkungen für den Einsatz von Waffen auferlegen, die wir zur Verfügung stellen. Es ist wirklich Sache der israelischen Verteidigungskräfte, wie sie ihre Operationen durchführen wollen. Aber wir schränken das in keiner Weise ein“, sagte sie.

Präsident Biden hat die Palästinenser beschuldigt, über die Zahl der Todesopfer zu lügen, aber das Gesundheitsministerium von Gaza gilt als zuverlässig, und die Zahlen spiegeln die massive Anzahl von Bomben wider, die Israel auf die Enklave abgeworfen hat. UN-Beamte erklärten gegenüber dem Wall Street Journal, dass sie die Zahl der Todesopfer für wesentlich höher halten, da die Menschen, die noch unter den Trümmern liegen, nicht mit einbezogen sind.