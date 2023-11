Die Zahl der Sportler, die wegen Herzproblemen plötzlich ausfallen oder aufhören müssen, nimmt zu.

Am Sonntag wurde das Spiel zwischen AZ und NEC abgebrochen, nachdem der Stürmer Bas Dost auf dem Spielfeld zusammengebrochen war. Er lag zitternd auf dem Rasen. Spieler beider Vereine schützten den 34-jährigen Dost mit einem großen Tuch. Auf einer Trage wurde er vom Platz getragen.

Am 30. September wurde RKC-Torhüter Etienne Vaessen in der Schlussphase des Spiels gegen Ajax reanimiert. Auch dieses Spiel wurde abgebrochen.

Das Spiel zwischen PSV und Ajax wurde wegen einer Reanimation auf der Tribüne vorübergehend unterbrochen.

🇳🇱 Bas Dost collapsed in the center circle during the match between AZ Alkmaar and NEC.



I am puzzled as to why the mainstream media have been so quiet about the fact that athletes have been regularly collapsing ever since the administration of these gene therapies began. pic.twitter.com/oUhSpL33to