Dieser Krieg wird die schnell eskalierenden globalen Lebensmittelpreise in die Höhe treiben

Von Michael Snyder

Die einzige Möglichkeit, wie wir weiterhin billige Lebensmittel haben können, ist, dass wir billige Energie haben. Wir verbrauchen Energie, um unsere Lebensmittel anzubauen, zu ernten, zu produzieren und zu verpacken. Und der Transport all dieser Lebensmittel vom Bauernhof zur Fabrik und dann zu den Geschäften verbraucht eine Menge Energie. Natürlich ist nicht nur unsere Lebensmittelversorgung von billiger Energie abhängig. Letztlich beruht unsere gesamte Lebensweise auf dem Paradigma der billigen Energie. Wenn man die billige Energie wegnimmt, ändert sich alles.

Deshalb könnte dieser Krieg im Nahen Osten einen so entscheidenden wirtschaftlichen Wendepunkt darstellen.

31 Prozent des weltweit geförderten Öls stammen aus dem Nahen Osten.

Wenn diese Versorgung für einen längeren Zeitraum eingeschränkt oder ganz unterbrochen wird, werden wir in einer Welt des Schmerzes sein.

Aber verlassen Sie sich nicht nur auf mein Wort. Zu diesem Zeitpunkt schlägt sogar die Weltbank Alarm…

Die Weltbank hat erklärt, dass die Ölpreise in „unbekannte Gewässer“ gedrückt werden könnten, was weltweit zu höheren Lebensmittelpreisen führen könnte, wenn die Gewalt zwischen Israel und der Hamas zunimmt.

Im schlimmsten Fall könnte der Ölpreis nach Angaben der Weltbank auf bis zu 157 Dollar pro Barrel steigen…

Andere Experten gehen davon aus, dass der Preis für ein Barrel Öl irgendwann auf bis zu 300 Dollar pro Barrel steigen könnte.

Wenn die Energiepreise weiter in die Höhe schießen, weil sich weitere Parteien am Krieg im Nahen Osten beteiligen, werden die Lebensmittelpreise weltweit noch viel höher steigen als sie es jetzt schon sind.

Natürlich haben sie bereits absurde Höhen erreicht.

In diesem Monat beschweren sich viele Amerikaner über lächerlich hohe Preise für Süßigkeiten. Im vergangenen Jahr sind sie in den Vereinigten Staaten um 13 Prozent gestiegen…

Im Oktober 2022 waren die Preise für Süßigkeiten und Kaugummi im Vergleich zum Vorjahr bereits um 14 % gestiegen, berichtete die Associated Press am Wochenende unter Berufung auf Daten des Einzelhandels-Preisüberwachungsdienstes Datasembly.

Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was mit Orangensaft passiert.

Seit März 2020 ist der Preis für gefrorenes Orangensaftkonzentrat um 388 Prozent gestiegen…

Die Orangensaft-Futures erreichten am Montagmorgen mit einem Plus von 10 % ein Rekordhoch von 4,1195 $ pro Pfund. Das gefrorene Orangensaftkonzentrat ist seit März 2020 um 388 % gestiegen, da das Wetter und Krankheiten das Angebot an Zitrusfrüchten in Florida, dem größten Orangenproduzenten der USA, verknappen.

David Branch von Wells Fargo erklärte kürzlich gegenüber Yahoo Finance, dass die Orangenernte in Florida voraussichtlich bei 713.000 Tonnen liegen wird, der kleinsten Ernte seit der Saison 1936-37.