Großes Pharmakonglomerat mit Vorstrafen: Pfizer „übernimmt“ den EU-Impfstoffmarkt. 1,8 Milliarden Dosen

Einführung

Am 14. April 2021 bestätigte der Präsident der Europäischen Kommission , dass Brüssel einen Vertrag mit Pfizer über die Herstellung von 1,8 Milliarden mRNA-Impfstoffdosen aushandelt.

Diese astronomische Zahl repräsentiert 23 Prozent der Weltbevölkerung . Es ist genau das Vierfache der Bevölkerung der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (448 Millionen, Daten für 2020).

Dies ist das größte Impfstoffprojekt in der Weltgeschichte, das von der Auferlegung einer teuflischen „Zeitleiste“ für die Menschen in der Europäischen Union begleitet wird, die aus wiederkehrenden mRNA-Impfungen über „die nächsten zwei Jahre und darüber hinaus“ besteht.

Der gesamte Prozess wird mit einer unerbittlichen Angstkampagne und dem vom Europäischen Parlament kaum wenige Wochen vor der Ankündigung der EU genehmigten Pass für eingebettete ID-Impfstoffe verbunden sein.

Der von Pfizer BioNTech einzuführende EU-Pass für digitale Impfstoffe ist Teil des berüchtigten ID2020- Projekts, das von Bill Gates ‚Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) gesponsert wird, „das die allgemeine Impfung als Plattform für die digitale Identität nutzt “.

Wenn dieser EU-Vertrag mit Pfizer bis 2023 wie geplant durchgeführt würde, würde jede einzelne Person in der Europäischen Union über einen Zeitraum von zwei Jahren (2021-2023) viermal geimpft.

Bedenken Sie zum Zeitpunkt des Schreibens, dass die mRNA von Pfizer (sowie die seiner Konkurrenten, einschließlich Astrazeneka, Moderna und J & J) (in den USA) gesetzlich als „nicht genehmigte“ und „experimentelle Produkte“ eingestuft sind. Sie sind illegale Drogen.

In den USA erteilte die FDA in ihrer mehrdeutigen Erklärung dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff eine sogenannte Emergency Use Authorization (EUA), nämlich „ um die Notfallanwendung des nicht zugelassenen Produkts zu ermöglichen,… zur aktiven Immunisierung…“ ( siehe unten ).

Ich habe diese Aussage mit einem prominenten Anwalt überprüft. Es ist offensichtlich illegal, ein „nicht zugelassenes Produkt“ zu vermarkten (unabhängig von den diesbezüglichen behördlichen Genehmigungen).

Ein Milliarden-Dollar-Bonanza für Pfizer BioNTech

Gleichzeitig mit der historischen Entscheidung der EU vom 14. April 2021 hat Pfizer bekannt