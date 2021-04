Großwarnung / alle US-Unternehmen bedroht

Das Weltwirtschaftsforum, das im Oktober 2019 zusammen mit Bill Gates Co-Sponsor von EVENT 201 im Johns Hopkins Center For Health Security war, kurz vor dem Ausbruch von COVID-19 im Januar 2020 und der Ankündigung einer mutierten Coronavirus-Pandemie im März 2020, kündigt nun CYBER POLYGON an, ein Spiel zur Cyberkriegsführung, das den „Feinden“ in Übersee angelastet wird. CYBER POLYGON ist eine Übung, die für Juli 2021 geplant ist.

Sollte ein solches Ereignis eintreten, würde es jedes Unternehmen, jede Kirche, jedes Krankenhaus und sogar Sicherheits- und Polizeikräfte lahmlegen. Es scheint klug zu sein, Pläne für eine große Online-Cyber-Unterbrechung von Unternehmen zu machen, da die Behörden bei diesem Ereignis ahnungslos oder sogar mitschuldig zu sein scheinen, wie sie es bei COVID-19 waren. Unternehmen, die mit Verbrauchern zu tun haben, sollten ihren Kunden raten, sich mit dem Nötigsten einzudecken, insbesondere mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Vitaminen, Medikamenten und wenn möglich mit alternativen Stromquellen. Ärzte sollten ihre Patienten entsprechend einplanen.

Bitte beachten Sie, dass die Sterblichkeitsrate durch COVID-19 nur 0,26 % (Viertelprozent – Annals Internal Medicine Januar 2021) beträgt, was weniger ist als die saisonale Grippe, wenn die Todesfälle in Pflegeheimen aus den Sterblichkeitsdaten herausgerechnet werden. Das bedeutet, dass 99,7 % der Leben nicht von dieser Infektionskrankheit bedroht sind, und die Abriegelungen, die soziale Distanzierung und das Tragen von Gesichtsmasken sind unbegründete Versuche, die Ausbreitung einzudämmen oder die Infektion zu verzögern und damit die Menschen daran zu hindern, eine natürliche Immunität zu entwickeln und sie völlig abhängig von experimentellen Impfstoffen für den Notfall zu machen.

Die durch COVID-19 ausgelöste Angst (CNN gibt zu, dass es die Bevölkerung in Angst versetzt hat, um hohe Einschaltquoten im Fernsehen zu erhalten) hat zu einem 500%igen Anstieg des Alkoholkonsums und zu einer Zunahme der Schlaflosigkeit geführt, die wiederum zu einem Anstieg des Kaffee- und Teekonsums geführt hat, wobei alle drei Faktoren einen Schlüsselnährstoff (Vitamin B1 Thiamin) blockieren, der das autonome Nervensystem steuert, das Atmung, Herzschlag und Verdauung kontrolliert. Geruchs- und Geschmacksverlust sind ebenfalls eine Folge dieses Vitaminmangels. Dies erklärt die langfristigen COVID-Symptome. Dies ist die 2. zugrundeliegende Pandemie, die im Zuge der Pandemie-Maßnahmen fortgesetzt wird.

Klicken Sie sich zu den unten stehenden Links durch, um diese Warnung zu bestätigen. Dies ist kein sensationslüsterner Bericht.

Cyber Polygon ist ein Kriegsspiel, das vom Weltwirtschaftsforum (WEF) im Juli/2021 veranstaltet wird und einen großen Cyberangriff auf die globale Lieferkette und das Wirtschaftssystem simulieren soll. In den Medien wurden im vergangenen Jahr endlose Diskussionen geführt, die Ängste vor Cyberangriffen durch Russland, China, Iran und sogar Nordkorea schürten.

